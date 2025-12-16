Німеччина передасть Україні велику кількість ракет Sidewinder зі своїх запасів, - Пісторіус

Німеччина передасть Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони. Вони можуть застосовуватися з вертольотів або винищувачів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

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"Наступного року ми надамо велику кількість ракет Sidewinder з наших запасів для посилення протиповітряної оборони України", – сказав Пісторіус.

Зазначається, що це ракети "повітря-повітря", які можуть застосовуватися з вертольотів або винищувачів проти ворожих літаків або дронів.

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Що передувало?

Варто зауважити, що такі ракети Україні вже передавали США. Українські фахівці переобладнали ці призначені для винищувачів F-16 ракети у ракети "земля-повітря" для потреб української протиповітряної оборони.

"Ми їх переробили. Ми знайшли спосіб запускати їх з землі. Це свого роду саморобна протиповітряна оборона", - розповідав співрозмовник Financial Times у 2023 році. За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на зброю, яка використовується.

Нагадаємо, раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні у серпні, а також уже дев’яту систему IRIS-T.