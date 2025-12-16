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Німеччина передала Україні дві системи Patriot та дев’яту IRIS-T, - Пісторіус
Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні у серпні, а також уже дев’яту систему IRIS-T.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Пісторіуса, з моменту попереднього засідання Контактної групи Німеччина суттєво посилила українську ППО. Постачання двох систем Patriot стало можливим, зокрема, за підтримки норвезьких партнерів.
Міністр також зазначив, що передача дев’ятої системи IRIS-T є частиною послідовних зусиль Берліна з нарощування оборонних спроможностей України для захисту від повітряних атак.
Patriot від Німеччини
- Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.
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