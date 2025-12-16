Германия передала Украине две системы Patriot и девятую IRIS-T, - Писториус

Федеративная Республика Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны в августе, а также уже девятую систему IRIS-T.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Писториуса, с момента предыдущего заседания Контактной группы Германия существенно усилила украинскую ПВО. Поставка двух систем Patriot стала возможной, в частности, при поддержке норвежских партнеров.

Министр также отметил, что передача девятой системы IRIS-T является частью последовательных усилий Берлина по наращиванию оборонных возможностей Украины для защиты от воздушных атак.

Patriot от Германии

Напомним, что 2 ноября сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.

