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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Україна має дефіцит деяких ракет для певних систем ППО, - Зеленський

Зеленський заявив про дефіцит ракет для систем ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нестачу певних видів ракет для окремих систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіцит ракет до ППО

Він не хоче публічно уточнювати, про які саме ракети йдеться.

"Ми сьогодні говоримо і про ППО, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати", - сказав Зеленський.

  • Тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима, потім Україна купує, каже президент.

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Продовження війни

Зеленський також заявив, що Росія закладає рекордні бюджети не на мир, а на війну проти України, що, на його думку, створює довгострокову загрозу не лише для України, а й для інших країн.

"Це може бути новим етапом війни. Нікого не хочу залякувати. Просто всім потрібно бути готовими. І остання теза: чи розуміє Європа? Це дуже важливий каталізатор. Сьогоднішнє рішення - це і є відповідь, чи розуміють нас партнери, чи ні. Подивимося", - додав президент.

Також читайте: Зеленський закликав ЄС посилити фінансову підтримку України: "Європа платитиме не грошима, а кров’ю"

Автор: 

Зеленський Володимир (28214) ППО (4229) ракети (4475)
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Топ коментарі
+9
Тому виділяємо десятки мільярдів і терміново починаємо передруковувати копійки, бо через декілька років вони будуть вилучені з використання!
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18.12.2025 16:42 Відповісти
+8
О, це явне запрошення рашки бити ? Зелений зрадник, щоб шеф в кремлі знав його.
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18.12.2025 16:29 Відповісти
+8
А твій друзяка Міндіч двущечку на ракети не зашле як засилав на москву?
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18.12.2025 16:40 Відповісти

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