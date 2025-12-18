Україна має дефіцит деяких ракет для певних систем ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нестачу певних видів ракет для окремих систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіцит ракет до ППО

Він не хоче публічно уточнювати, про які саме ракети йдеться.

"Ми сьогодні говоримо і про ППО, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати", - сказав Зеленський.

Тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима, потім Україна купує, каже президент.

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Продовження війни

Зеленський також заявив, що Росія закладає рекордні бюджети не на мир, а на війну проти України, що, на його думку, створює довгострокову загрозу не лише для України, а й для інших країн.

"Це може бути новим етапом війни. Нікого не хочу залякувати. Просто всім потрібно бути готовими. І остання теза: чи розуміє Європа? Це дуже важливий каталізатор. Сьогоднішнє рішення - це і є відповідь, чи розуміють нас партнери, чи ні. Подивимося", - додав президент.

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