Зеленський розкритикував Орбана за спроби виправдати Путіна: "Навіть найкращі промови не зможуть переконати дитину, чиї батьки загинули, що Путін не винен"

Президент України Володимир Зеленський розкритикував окремих європейських лідерів, які, за його словами, намагаються вивести господаря Кремля з міжнародної ізоляції та виправдати його дії.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський, попереджаючи партнерів про наслідки можливих негативних рішень, висловив жаль, що деякі європейські політики фактично грають на боці Москви. Він наголосив, що таким діячам уготована роль аутсайдерів.

"Переважна більшість європейців вважає, що тільки Росія винна в цій війні. Та дехто у Європі досі із задоволенням літає до Москви. Але, будьмо чесними, більшість європейців розуміє: зрада моральних цінностей і європейських інтересів на користь Москви ніколи не стане головним європейським трендом. Це завжди буде справою аутсайдерів, а не справжніх лідерів", - заявив президент.

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Він також нагадав, що російські війська щодня вчиняють злочини в Україні, а ігнорування цього факту окремими лідерами не змінює реальності. "Ніхто ніколи не зможе пояснити українській дитині, чиї батьки загинули в цій війні, що це не вина агресора і що він не має зіткнутися з наслідками", - зазначив Зеленський.

У своєму виступі президент не назвав конкретних імен, однак прозоро натякнув на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Навіть найкращі промови й відео Віктора не зможуть переконати цю дитину, що Путін не винен. Ніхто ніколи не зможе пояснити європейським виборцям, чому Європа має повернути Путіну 200 мільярдів євро після всього, що він зруйнував, і після всіх важких рішень, які Європа мусила ухвалити через його війну", - заявив Зеленський.

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