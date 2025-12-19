Орбан о войне РФ против Украины: "Непонятно, кто на кого напал"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и раскритиковал решение лидеров ЕС о финансировании Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HVG.hu.

Заявление Орбана

Венгерский министр после заседания Европейского совета вновь повторил, что использование замороженных российских активов было бы равносильно "объявлению войны" России.

После этого он назвал обманом то, что страны Запада якобы считают, что "эту войну" можно вести, не тратя ни копейки, а в конце войны расходы будут оплачены Россией в качестве репараций.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, хотя, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", – заявил Орбан.

Что предшествовало?

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

