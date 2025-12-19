РУС
Антиукраинская позиция Орбана Заявление Орбана
4 202 71

Орбан о войне РФ против Украины: "Непонятно, кто на кого напал"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и раскритиковал решение лидеров ЕС о финансировании Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HVG.hu.

Заявление Орбана

Венгерский министр после заседания Европейского совета вновь повторил, что использование замороженных российских активов было бы равносильно "объявлению войны" России.

После этого он назвал обманом то, что страны Запада якобы считают, что "эту войну" можно вести, не тратя ни копейки, а в конце войны расходы будут оплачены Россией в качестве репараций.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, хотя, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", – заявил Орбан.

Что предшествовало?

  • ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Автор: 

Орбан Виктор (639) война в Украине (7292)
Топ комментарии
+20
Во дебил подпутинский
показать весь комментарий
19.12.2025 17:08 Ответить
+17
що не кажіть, але у цього цигана з балатону, потужний спічрайтер.
кожного дня навалювати таку біліберду, може тільки литвин у зе!гундоса.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:10 Ответить
+14
Не, ну не *******?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:11 Ответить
Во дебил подпутинский
показать весь комментарий
19.12.2025 17:08 Ответить
Так угорцями незрозуміло бо вони не воюють. Потрібно надіслати підрозділи угорської армії на допомогу ЗСУ і все відразу стане зрозумілим. Коли труни угорських солдат, загинувших від російських КАБів та Іскандерів будуть приходити до Угорщини, угорські виборці все пояснять Орбану на пальцах, так щоб йому було зрозуміло!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:14 Ответить
А що, українці вже всі навоювались, що мадяри повинні прийти і вмирати за чужу їм країну? ТЦК уже всіх "інвалідів" вигребла з фітнес-клубів Київа, Дніпра, Одеси, Львіва та інших великих міст?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:14 Ответить
А що захист Європи це справа тільки українців. А мадяри будуть жопи відрощувати в той час коли сотні тисяч українських вояків і цивільних втратили життя і здоров'я?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:17 Ответить
А що, кацапи б'ють по Угорщині?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:26 Ответить
А Україна то не Європа? А Угорщина не в Європі знаходиться?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:36 Ответить
А українчики в фітнес-клубах Київа жопи не відрощують.?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:29 Ответить
..ще один *************!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:09 Ответить
що не кажіть, але у цього цигана з балатону, потужний спічрайтер.
кожного дня навалювати таку біліберду, може тільки литвин у зе!гундоса.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:10 Ответить
Ну, це для тих, хто посилив прочитати не тільки заголовок.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:13 Ответить
Не, ну не *******?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:11 Ответить
Боюсь навіть подумати, за що і як пуцин Орбана тримає. 😲
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
За ухо разве что. Яик там точно нет
показать весь комментарий
19.12.2025 17:22 Ответить
От таки ж треба відімкнути йому «Дружбу» й заявити: "Хто її відімкнув, не знати".
показать весь комментарий
19.12.2025 17:12 Ответить
і не вдавився тими словами.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:13 Ответить
Якийсь наркоманський брєд...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:13 Ответить
Не наркоманський, а хантимансійський.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:31 Ответить
через 4 місяця зрозумієш хто на ком стоял !
показать весь комментарий
19.12.2025 17:13 Ответить
Ви Бо Ри
показать весь комментарий
19.12.2025 17:15 Ответить
ІДІОТ! ІДІОТ він і в Африці ІДІОТ!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:13 Ответить
передайте це відео цьому підарасу - https://www.youtube.com/watch?v=iPvB_TcItgQ
показать весь комментарий
19.12.2025 17:14 Ответить
Головне що всім вже зрозуміло що ти Дебіл, на підсосі фсб, да і у ху..ла добре смокчеш
показать весь комментарий
19.12.2025 17:15 Ответить
не дивуйтесь потужній українській дипломатії !
так ! не дивуйтесь продажній угорській дипломатії, а саме українській !

через імпотентну українську дипломатію скоро услід за угорцями й інші будуть стверджувати що то Україна напала на рашку.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:15 Ответить
Зрозуміло одне, Орбан мудак.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:16 Ответить
Якщо недолуга влада навіть не може перекрити експорт російської нафти своєю територією в угорщину і Словачину ,даючи кацапам заробляти понад 7 мільярдів євро то про що можна говорити ,це українська влада ?,ось тому всякі орбани так догоджают рашиському режиму.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:17 Ответить
Незрозуміло, хто на кого напав? Орбан остаточно записався до клінічних і цинічних ідіотів і став ручною і пригодованою , гавкаучою собачкою путіна.....
показать весь комментарий
19.12.2025 17:17 Ответить
Орбан так само говорить. як і українська журналістика: меле, що хоче, бо знає, що ніякої відповідальноті за написане (сказане відносно Орбана) не несе і ніколи нести не буде.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:19 Ответить
вот ******** , уже ххххх от пальца не отличает !!!!((( мы ВСЕ запомним и КАЖДОГО накажем !!!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:17 Ответить
А чи є Угорщина європейською державою? Чи це провінція росії на чолі з губернатором Орбаном?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:18 Ответить
Господар Кремля Владімір Путін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:18 Ответить
тому європа має озброюватися, в тому числі ядерною зброєю

досить жити за рахунок сша
показать весь комментарий
19.12.2025 17:23 Ответить
вот жеж мад*ярське хйуло,коли вже всі подохните((
показать весь комментарий
19.12.2025 17:18 Ответить
проситься, щоб його дроном обнулили

показать весь комментарий
19.12.2025 17:18 Ответить
Раз так тяжко визначити хто ж напав, то може то напала Угорщина?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:19 Ответить
От падло пузате!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:20 Ответить
Мразота...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:20 Ответить
Киньте хто-небуть в нього каменюкою.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:20 Ответить
Ох і підарас...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:21 Ответить
я б сказав підарасіщщщщще!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:22 Ответить
Проте всі знають, що Угорщина була союзником нациської Німеччини у ІІ СВ, да орбан!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:21 Ответить
24 лютого рівно в 4 години Україна напала на росію
показать весь комментарий
19.12.2025 17:21 Ответить
24 лютого 2022 року, коли відбувся масований напад російських військ з кількох напрямків (з півночі, сходу, півдня), хоча війна розпочалася значно раніше, з 2014 року, окупацією Криму та війною на Донбасі.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:22 Ответить
О, який "Незнайка" в Угорщині! Хай ще скаже, що це Зеленський, 24 лютого 2022 року, підняв війська Угорщини, по тривозі, і погнав їх до кордону з Україною... Разом з понтонерами - через річку переправи наводить...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:22 Ответить
Ну він же в ЄС? І цей казьол не помітив, що він почав війну в Україні проти Кацапії?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:23 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 17:23 Ответить
Ох же ж і 3,14-дарська жаба,от чим воно краще ху#ла?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:24 Ответить
Смердючий скот МУДЬЯрський.
Як шо наше МЗС промовчить то Сібігу тре гнат прокислими ганчирками з посади.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:25 Ответить
Якщо для Угорщини Україна не є сусідом та знаходиться десь в Центральній Америці, то можна Орбану таку х..ню гнати. Невже угорці такі ж **..нуті як Орбан?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:25 Ответить
Такі ДА. !!!@!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:32 Ответить
схоже Орбану прийшла чергова двушка з москви... Ось він кругооберт "двушок" в природі. ЗЕлупа руками Міндіча відправляє двушку на маскву, а звідти Деркач відправляє по команді з фсб двушку Орбану і той кудахче все що у ***** на умі.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:27 Ответить
...або з Тель-Авіва....
показать весь комментарий
19.12.2025 17:35 Ответить
ОрбАн -- *****. Це -- все, що я можу більш-менш пристойного про нього сказати.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:28 Ответить
Якщо він цього не розуміє, то нехай йому проведуть ідіот-тест, може воно дебільне.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:31 Ответить
Лідор партії *****?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:31 Ответить
Якщо по нормальному,то треба: 1. Провести скурпульозні дослідження угорських злочинів проти українців у 20 ст.,зокрема,на Чернігівщині,опублікувати Білу книгу злочинів і виставити мадярам репарації за це десь на 1,5 млрд. євро; 2. провести опитування населення,чи виступає воно за виключення Угорщини з ЄС і НАТО.думаю наші проголосують за це...Але є проблема,у нас влада не нормальна + Орбан однієї крові з Зеленюкою....Як це не дивно....
показать весь комментарий
19.12.2025 17:33 Ответить
у маскви ,на орбана компромат ,як і "можливо" на Трампа.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:45 Ответить
відвезіть цього пдара до Покровська, хай вже визначиться
показать весь комментарий
19.12.2025 17:47 Ответить
Він мабуть має на увазі той каламутний епізод, коли перед початком есвео начебто обстріляли прикордонну будку на болотах. Причому, з територіі так званої ЛНР )))
показать весь комментарий
19.12.2025 17:47 Ответить
Такими висловами, він виставляє себе у очах нормальних людей, дебілом
показать весь комментарий
19.12.2025 17:48 Ответить
Жахніть по "Дружбі" ще раз. Дуже багато цей Віктор почав говорити.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:49 Ответить
підор@с! перепрошую за мій "французький"!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:49 Ответить
відповідно до законодавства України, заперечення агресії росії проти України тягнє за собою кримінальну відповідальність! Генеральна прокуратура зобов'язана порушити кримінальну справу проти Орбана і оголосити його в міжнародний розшук!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:53 Ответить
падлюка угорська, справжній нащадок Хорті!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:55 Ответить
цій падлюці і бичарі одне бажання-найшвидший квиток на виступ кобзона на дрейфуючому крейсері москва !!!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:57 Ответить
А я їм, - Незрозуміло, хто на кого напав! -

показать весь комментарий
19.12.2025 18:12 Ответить
Орбан , ти втратив будь яку самоповагу. Остання шлюха в самому дешевому бордель Будапешту, заслуговує більше поваги, ніж ти.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:12 Ответить
В цій карикатурі можна поміняти угорський прапор на прапор євросоюзу!
показать весь комментарий
19.12.2025 18:16 Ответить
Дупа путіна орбан не перестає дивувати мерзота
показать весь комментарий
19.12.2025 18:20 Ответить
Для мад'ярського полудурка у якого ні гідності, ні совісті, ні пам'яті.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:27 Ответить
Просто підар.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:28 Ответить
Казковий довбойоб!!! Включив єпанутого, хоча чому включив воно ім і є!!!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 18:34 Ответить
 
 