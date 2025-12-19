Орбан про війну РФ проти України: "Незрозуміло, хто на кого напав"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан засумнівався в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і розкритикував рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HVG.hu.

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Заява Орбана

Угорський міністр після засідання Європейської ради знову повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним "оголошенню війни" Росії.

Після цього він назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що "цю війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені Росією як репарації.

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з морального погляду правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, хоча, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", – заявив Орбан.

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Що передувало?

ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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