Орбан про війну РФ проти України: "Незрозуміло, хто на кого напав"
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан засумнівався в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і розкритикував рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HVG.hu.
Заява Орбана
Угорський міністр після засідання Європейської ради знову повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним "оголошенню війни" Росії.
Після цього він назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що "цю війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені Росією як репарації.
"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з морального погляду правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, хоча, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", – заявив Орбан.
Що передувало?
- ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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кожного дня навалювати таку біліберду, може тільки литвин у зе!гундоса.