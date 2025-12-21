Падіння України стане катастрофою для Угорщини, - Орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не зацікавлена в падінні України, і наголосив на необхідності досягнення миру.

Про це Орбан сказав у своїй промові, передає Цензор.НЕТ.

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Частину промови він опублікував у соцмережі Х, де зазначив, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".

"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не сталося", – сказав Орбан.

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Він наголосив, що стабільність у сусідній країні має велике значення для Угорщини, адже країна постачає туди електроенергію та газ.

"Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", – написав Орбан.

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