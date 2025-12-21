УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6075 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Заяви Орбана
9 716 81

Падіння України стане катастрофою для Угорщини, - Орбан

Орбан про Україну

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не зацікавлена в падінні України, і наголосив на необхідності досягнення миру.

Про це Орбан сказав у своїй промові, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Частину промови він опублікував у соцмережі Х, де зазначив, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".

"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не сталося", – сказав Орбан.

Читайте: Зеленський розкритикував Орбана за спроби виправдати Путіна: "Навіть найкращі промови не зможуть переконати дитину, чиї батьки загинули, що Путін не винен"

Він наголосив, що стабільність у сусідній країні має велике значення для Угорщини, адже країна постачає туди електроенергію та газ.

"Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", – написав Орбан.

Читайте: Орбан про фінансову підтримку ЄС України: "Це нагадує спробу допомогти алкоголіку"

Орбан про Україну

Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3043) Орбан Віктор (953)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Цей у трампа перейняв "забудькуватість"?
показати весь коментар
21.12.2025 10:30 Відповісти
+17
Цей, так би мовити, політик забув,як в 2022 році угорські війська пішли до кордону України?
Угорська армія 24 лютого 2022 року йшла у маршовому стилі до кордону з Україною, - генерал СБУ.
За його словами, "вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону".
"Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до Сил опору, що єдина армія, яка не розгорнула сили на захист своєї держави, а в маршовому стилі рухалася до кордонів з Україною, це була угорська армія. Не виключаю, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ", - сказав він у https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do-kordoniv-z-ukrainoyu-24-lyutogo-2022-roku-rukhalasya-u-marshovomu-stili-armiya-tilki-odniei-kraini-evropi-general-mayor-zapasu-sbu-yagun етеріЕспресо.

За його словами, "вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону".

Ягун зазначив, що були намагання угорської сторони нам розказати, що вони хотіли взяти під контроль ситуацію з біженцями на кордоні. Він додав:
"Насправді то все - брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти".
показати весь коментар
21.12.2025 10:36 Відповісти
+14
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти орбани, фіци, вагенкнехти, шрьодери, бабіші, меркельші та багато інших.....!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
21.12.2025 10:34 Відповісти

Завантаження...

 
 