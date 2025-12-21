Падіння України стане катастрофою для Угорщини, - Орбан
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не зацікавлена в падінні України, і наголосив на необхідності досягнення миру.
Про це Орбан сказав у своїй промові, передає Цензор.НЕТ.
Частину промови він опублікував у соцмережі Х, де зазначив, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".
"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не сталося", – сказав Орбан.
Він наголосив, що стабільність у сусідній країні має велике значення для Угорщини, адже країна постачає туди електроенергію та газ.
"Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", – написав Орбан.
Що передувало?
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, зокрема, його країна не братиме участі в механізмі кредитної підтримки України на 90 млрд євро, щоб уникнути фінансового навантаження для своїх громадян.
- Також прем’єр Угорщини Віктор Орбан засумнівався в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, заявивши, що "Незрозуміло, хто на кого напав".
- Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на сумніви щодо агресії Росії, згадавши роль Угорщини у Другій світовій війні та союз із нацистською Німеччиною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Угорська армія 24 лютого 2022 року йшла у маршовому стилі до кордону з Україною, - генерал СБУ.
За його словами, "вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону".
"Є свідчення від наших військових, які 24 лютого 2022 року поверталися до України, щоб приєднатися до Сил опору, що єдина армія, яка не розгорнула сили на захист своєї держави, а в маршовому стилі рухалася до кордонів з Україною, це була угорська армія. Не виключаю, що Орбан міг підписати такий меморандум на предмет можливості окупації частини України після того, коли Путін взяв би, наприклад, Київ", - сказав він у https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do-kordoniv-z-ukrainoyu-24-lyutogo-2022-roku-rukhalasya-u-marshovomu-stili-armiya-tilki-odniei-kraini-evropi-general-mayor-zapasu-sbu-yagun етеріЕспресо.
За його словами, "вони до цього часу не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія рухалася до кордону".
Ягун зазначив, що були намагання угорської сторони нам розказати, що вони хотіли взяти під контроль ситуацію з біженцями на кордоні. Він додав:
"Насправді то все - брехня, вони збиралися ділити Україну, тому нам треба розуміти, що наші сусіди будуть відчувати нашу слабкість, яку ми не повинні проявляти".
руZZкому міру повірити - себе обманути!