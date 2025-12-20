Сибіга Орбану: Ситуація для влади Угорщини така сама, як у 1939-му

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на сумніви щодо агресії Росії, згадавши роль Угорщини у Другій світовій війні та союз із нацистською Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у мережі Х.

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Раніше Орбан заявив що, мовляв, "не ясно, хто на кого напав" у війні країни-агресора РФ проти України.

Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", – написав на це Сибіга.

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Та натякнув Орбану на епізод, коли під час Другої світової війни Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, де зазнала значних втрат, особливо після поразки під Сталінградом, що призвело до окупації країни Німеччиною у 1944 році та подальших боїв з Червоною армією, що завершилися звільненням Угорщини у 1945 році.

Що передувало?

ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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