Сибіга Орбану: Ситуація для влади Угорщини така сама, як у 1939-му
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на сумніви щодо агресії Росії, згадавши роль Угорщини у Другій світовій війні та союз із нацистською Німеччиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у мережі Х.
Раніше Орбан заявив що, мовляв, "не ясно, хто на кого напав" у війні країни-агресора РФ проти України.
Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", – написав на це Сибіга.
Та натякнув Орбану на епізод, коли під час Другої світової війни Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, де зазнала значних втрат, особливо після поразки під Сталінградом, що призвело до окупації країни Німеччиною у 1944 році та подальших боїв з Червоною армією, що завершилися звільненням Угорщини у 1945 році.
Що передувало?
- ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сибіга згадує 1939 рік, в якому Гітлер послідовно знищив спочатку Чехословаччину, весною, а восени 1939 р. і Польщу разом з Сраліним, угорське керівництво звісно не помічало факту початку 2-ї Світової війни, бо ще у лютому 1939 р. приєдналося до Антикомінтернівського пакту, фактично альянсу Німеччини, Італії і Японії, Сралін приєднався до них у серпні цього ж року, навіщо тоді помічати жертв агресії.
Журналіст пояснює цитату Сибіги подіями 1940 року, які тут ні до чого, і цитата від такого коментаря втрачає гостроту, тому що Сибіга натякає на події сьогодення, коли Угорщина є відвертим союзником у війні Х-уйла проти України, але політично і дипломатично це нібито не оформила.