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Сибіга Орбану: Ситуація для влади Угорщини така сама, як у 1939-му

"Як у 1939-му": Сибіга відповів Орбану щодо війни РФ

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на сумніви щодо агресії Росії, згадавши роль Угорщини у Другій світовій війні та союз із нацистською Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у мережі Х.

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Раніше Орбан заявив що, мовляв, "не ясно, хто на кого напав" у війні країни-агресора РФ проти України. 

Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", – написав на це Сибіга.

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Та натякнув Орбану на епізод, коли під час Другої світової війни Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, де зазнала значних втрат, особливо після поразки під Сталінградом, що призвело до окупації країни Німеччиною у 1944 році та подальших боїв з Червоною армією, що завершилися звільненням Угорщини у 1945 році.

Що передувало?

  • ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Автор: 

Сибіга Андрій (1026) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+20
Союзницею нацистів угорщина була, союзницею нацистів і залишилася!
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20.12.2025 13:02 Відповісти
+6
Так,один і той самий народ в четвертому столітті пішов з Приуралля на захід.Мандрував кілька століть.Майже на самому початку він розділився,одні племена пішли на південний захід і утворили Угорське королівство,інші - на північний захід і осіли на територіі теперішньої Фінляндіі.Зараз то зовсім різні народи і по зовнішності,і по металітету.Мова?Казав мені один мадьр я слухаю фіна,ну так все знайомо але нічого не розумію.Нем тудом,коротко...Що ще?Так,мадьяри воювали на стороні гітлерівців до кінця.Мені скажуть що і українці воювали разом з фашистами,і італійці,і французи.Річ у тім,що всі вони воювали дуже коротко,як тільки розібрались що то таке німці,тут же повернули зброю проти них.У Львові є австрійська фортеця Цитадель,у війну там був концтабір для військовополонених.Там загинуло близько 80-ти тисяч радянських і близько 20 тисяч італійських солдат,які спочатку воювали за рейх.Зараз там готель і ресторан,львівському панству приємно п"ється та жреться на тому самому місці,де вісімдесят років тому на гнилій соломі здихали полонені.Що ще можна сказати про тих мадьярів?У німців вони служили в південних областях,в основному в Одеській.Кажуть,набагато жорстокіші і підліші були за самих німців...
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20.12.2025 13:39 Відповісти
+5
Продовжується дебілізація української журналістики, копіпастять один одного, бо цитата Сибіги влучна, а коментар журналіста тупий.
Сибіга згадує 1939 рік, в якому Гітлер послідовно знищив спочатку Чехословаччину, весною, а восени 1939 р. і Польщу разом з Сраліним, угорське керівництво звісно не помічало факту початку 2-ї Світової війни, бо ще у лютому 1939 р. приєдналося до Антикомінтернівського пакту, фактично альянсу Німеччини, Італії і Японії, Сралін приєднався до них у серпні цього ж року, навіщо тоді помічати жертв агресії.
Журналіст пояснює цитату Сибіги подіями 1940 року, які тут ні до чого, і цитата від такого коментаря втрачає гостроту, тому що Сибіга натякає на події сьогодення, коли Угорщина є відвертим союзником у війні Х-уйла проти України, але політично і дипломатично це нібито не оформила.
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20.12.2025 13:22 Відповісти

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