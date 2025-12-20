РУС
Новости
Сибига Орбану: Ситуация для власти Венгрии такая же, как в 1939-м

"Как в 1939-м": Сибига ответил Орбану по поводу войны РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на сомнения относительно агрессии России, упомянув роль Венгрии во Второй мировой войне и союз с нацистской Германией.

Як сообщає Цензор.НЕТ, об этом Сибига написав в сети Х.

Ранее Орбан заявил, что, мол, "не ясно, кто на кого напал" в войне страны-агрессора РФ против Украины. 

Так же непонятно, как это было для венгерского руководства в 1939 году", – написал на это Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину: решили не садиться на этот поезд, - Орбан

И намекнул Орбану на эпизод, когда во время Второй мировой войны Венгрия была союзницей нацистов. Венгрия присоединилась к пакту стран Оси в 1940 году, участвовала во вторжении в Югославию и воевала против СССР на Восточном фронте, где понесла значительные потери, особенно после поражения под Сталинградом, что привело к оккупации страны Германией в 1944 году и дальнейшим боям с Красной армией, завершившимся освобождением Венгрии в 1945 году.

Что предшествовало?

  • ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский раскритиковал Орбана за попытки оправдать Путина: "Даже самые лучшие речи не смогут убедить ребенка, чьи родители погибли, что Путин не виноват"

Автор: 

Сибига Андрей (724) Орбан Виктор (641)
Топ комментарии
+11
Союзницею нацистів угорщина була, союзницею нацистів і залишилася!
20.12.2025 13:02
+2
Так,один і той самий народ в четвертому столітті пішов з Приуралля на захід.Мандрував кілька століть.Майже на самому початку він розділився,одні племена пішли на південний захід і утворили Угорське королівство,інші - на північний захід і осіли на територіі теперішньої Фінляндіі.Зараз то зовсім різні народи і по зовнішності,і по металітету.Мова?Казав мені один мадьр я слухаю фіна,ну так все знайомо але нічого не розумію.Нем тудом,коротко...Що ще?Так,мадьяри воювали на стороні гітлерівців до кінця.Мені скажуть що і українці воювали разом з фашистами,і італійці,і французи.Річ у тім,що всі вони воювали дуже коротко,як тільки розібрались що то таке німці,тут же повернули зброю проти них.У Львові є австрійська фортеця Цитадель,у війну там був концтабір для військовополонених.Там загинуло близько 80-ти тисяч радянських і близько 20 тисяч італійських солдат,які спочатку воювали за рейх.Зараз там готель і ресторан,львівському панству приємно п"ється та жреться на тому самому місці,де вісімдесят років тому на гнилій соломі здихали полонені.Що ще можна сказати про тих мадьярів?У німців вони служили в південних областях,в основному в Одеській.Кажуть,набагато жорстокіші і підліші були за самих німців...
20.12.2025 13:39
+1
>під час Другої світової війни, коли Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році

були проти комунізму, молодці. якби в британії замість того збоченця був сер Освальд Мослі, британська імперія теж би була частиною "Осі".
20.12.2025 13:02
>під час Другої світової війни, коли Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році

були проти комунізму, молодці. якби в британії замість того збоченця був сер Освальд Мослі, британська імперія теж би була частиною "Осі".
20.12.2025 13:02
якби в британії прем'єр-міністром був*
20.12.2025 13:03
Це випадково не прославлення нацизму?
20.12.2025 13:15
А тоді було протистояння правих (різновиди фашизму та нацизм) і лівих (совок і комінтерн). Совок я ненавиджу.
20.12.2025 13:20
Совок це сьогоднішній максимально лівий Євросоюз. А Китай і рф максимально капіталістичні авторитарні держави. На чиєму боці ви зараз?
20.12.2025 13:23
я на боці України. Мені однаково не підходить мультикультурний ЄС і мультикультурна рашка.
20.12.2025 13:27
О як! рашка вже не нацистська, а мультикультурна. Що далі скажете? Вступ до ЄС і НАТО-зло?
20.12.2025 13:34
вступ до єс - зло, це фактично гарантія смерті етнічних українців, вступ до НАТО - норм.

>рашка вже не нацистська

там майже 0 ознак нацизму, як мінімум немає етнічного націоналізму та расового реалізму. А от змішування етнічних груп є, казки, що всі рюскє - і татари, і мокші, і єрзя - є.
20.12.2025 13:37
Євг Марущак, це Ви зареєструвались нещодавно на Цензорі, щоб розвалювати спільноту, отаке пишучи? Дуже нацистам симпатизуєте?
20.12.2025 13:16
Дуже ненавиджу комуністів.
20.12.2025 13:18
Забрали у Вашого прадідуся заводи і пароходи?
20.12.2025 13:21
якби мій прадід не заховав мішки з борошном - стали би жертвою Голодомору, тому так, мені є за що ненавидіти совок.
20.12.2025 13:25
За Брежнєва голодоморів не було. Виходить Совок і комунізм померли разом зі Сталіним?
20.12.2025 13:31
Ні, комунізм був і після смерті сталіна. Та сама мультикультурна політика змішування етнічних груп, щоб створити "савєцкава чєлавєка", та сама даунська соціалістична ідеологія.
20.12.2025 13:35
Ви напевно плутаєте з США. Саме там котел Націй, яким вони ще недавно пишалися. У совку була купа національних республік і автономій
20.12.2025 13:39
такий самий котел був і в срср, де був постійний рух людей різних етнічних груп по всьому совку.
20.12.2025 13:47
Всіх потрібно було замкнути по республіках?
20.12.2025 13:50
так їх навпаки, примушували до руху по срср, в Україну завозили кацапів, в рсфср - українців.
20.12.2025 13:51
Як саме завозили? Заарештовували і переселяли? Завжди думав, що українці, наприклад, самі укладали контракти і їхали в Тюмень. Бо за це добре платили.
20.12.2025 14:00
Товарняками возили, відкривали підприємства і одразу підвозили робітників. Багато було схем. Студентів після кінця навчання відправляли в різні республіки. Солдатів термінової служби теж розвозили по всьому срср.
20.12.2025 14:03
Так я виходить " савєцкій чєлавєк" який народився і 20 років прожив за СССр ,то ж звідки я знаю українську мову ?
20.12.2025 13:40
до чого тут мова? в срср був постійний рух різних етнічних груп, в Україну завозили кацапів, в рсфср - українців. До речі, вчителі, які викладали кацапською мали більшу зп.
20.12.2025 13:44
атнять і паделіть? Да,дурню?
20.12.2025 13:31
це допис супруну..
20.12.2025 13:33
Так теперішні українські багатії і олігархи те і зробили в 90-х роках - відняли державну власність і поділили між собою.
20.12.2025 13:37
просрав ти свій шанс...
20.12.2025 13:46
А ти отримав свій шанс і дерибанив державну власність ?
20.12.2025 13:51
Не лінувався....
20.12.2025 13:54
Союзницею нацистів угорщина була, союзницею нацистів і залишилася!
20.12.2025 13:02
В Україні теж таке саме якщо не гірше, нагадує ремарка "на західному фронті без перемін"..
20.12.2025 13:04
Орбану засліпило від кремлівського бабла , яке йому кидають
терористи , щоби краще тявкав виродок 🤬
20.12.2025 13:08
Мені здається, що бабло може бути вторинним. Орбан це ще один, ностальгуючий за імперією, поц. "Імперці всього світу, єднайтеся!"
20.12.2025 13:21
Всі часи чую оце звільнили.
Звільнили це дали волю.
Але під радянським чоботом ....хіба можна використовувати термін "звільнили"?
20.12.2025 13:09
А що було для Угорщини в 1939 - приєднали до себе шматок Чехословаччини .
20.12.2025 13:10
тільки зараз при керівництві більша потвора
20.12.2025 13:11
Угорці, або мадяри, - це фіно-угорський народ, предки яких були кочівниками-скотарями, що мігрували з-поза Уральських гір, через Причорномор'я, до Паннонської рівнини (******** Угорщини) в кінці 9 століття, заснувавши там свою державу, хоча їхня культура має сильні тюркські та слов'янські впливи, що відображено в мові та звичаях.
20.12.2025 13:11
З ханти та мансі у мад'ярів майже одна мова.
Років 20 тому знав одного угорця, що постійно їздив за Урал збирати місцевий ханти-мансійський фольклор з бубнами та шаманськими закляттями.
20.12.2025 13:18
Так,один і той самий народ в четвертому столітті пішов з Приуралля на захід.Мандрував кілька століть.Майже на самому початку він розділився,одні племена пішли на південний захід і утворили Угорське королівство,інші - на північний захід і осіли на територіі теперішньої Фінляндіі.Зараз то зовсім різні народи і по зовнішності,і по металітету.Мова?Казав мені один мадьр я слухаю фіна,ну так все знайомо але нічого не розумію.Нем тудом,коротко...Що ще?Так,мадьяри воювали на стороні гітлерівців до кінця.Мені скажуть що і українці воювали разом з фашистами,і італійці,і французи.Річ у тім,що всі вони воювали дуже коротко,як тільки розібрались що то таке німці,тут же повернули зброю проти них.У Львові є австрійська фортеця Цитадель,у війну там був концтабір для військовополонених.Там загинуло близько 80-ти тисяч радянських і близько 20 тисяч італійських солдат,які спочатку воювали за рейх.Зараз там готель і ресторан,львівському панству приємно п"ється та жреться на тому самому місці,де вісімдесят років тому на гнилій соломі здихали полонені.Що ще можна сказати про тих мадьярів?У німців вони служили в південних областях,в основному в Одеській.Кажуть,набагато жорстокіші і підліші були за самих німців...
20.12.2025 13:39
Сибіга гарно відповів. Можна й ще гостріше.
20.12.2025 13:19
Продовжується дебілізація української журналістики, копіпастять один одного, бо цитата Сибіги влучна, а коментар журналіста тупий.
Сибіга згадує 1939 рік, в якому Гітлер послідовно знищив спочатку Чехословаччину, весною, а восени 1939 р. і Польщу разом з Сраліним, угорське керівництво звісно не помічало факту початку 2-ї Світової війни, бо ще у лютому 1939 р. приєдналося до Антикомінтернівського пакту, фактично альянсу Німеччини, Італії і Японії, Сралін приєднався до них у серпні цього ж року, навіщо тоді помічати жертв агресії.
Журналіст пояснює цитату Сибіги подіями 1940 року, які тут ні до чого, і цитата від такого коментаря втрачає гостроту, тому що Сибіга натякає на події сьогодення, коли Угорщина є відвертим союзником у війні Х-уйла проти України, але політично і дипломатично це нібито не оформила.
20.12.2025 13:22
Хех, так вони і під час Першої світової теж на стороні Німеччини воювали))) У чуваків талант обирати «не ту сторону»
20.12.2025 13:24
Навіщо тобі друга світова війна, орбан і його кліка це прислужники рашиського терориста ,а ось припинити транспортування російської нафти територією України в угорщину клепки не вистачає,кацапи щорічно заробляють 7 мільярдів євро.
20.12.2025 13:28
Іменно угорські війська за підтримки гітлерівської Німеччини напали на Карпатську Україну в 1938 році, окупації Карпатської України активно допомагала і Польща посилаючи свої загони для боротьби з українцями. Маючи на порядок більше сил, авіацію, бронетехніку та артилерію не змогли нічого вдіяти проти українців. Мало того, українці погнали угорців, захопивши великі трофеї в тому числі артилерію і танки. Частину українців, котрі попали в лапи до поляків - розстріляно. Якщо не помиляюся,то десь 500-600 українців було розстріляно поляками.
Ось така муйня.
20.12.2025 13:32
Під час другої світової війни Угорщина граничила з окупованою нацистами територією і могла виступати єдиним фронтом. А зараз нацистська рашка ой як далеко. Видав би ЄС Україні мандат, і ЗСУ могли б швидко зробити так, щоб Орбан та Сіярту більше не каламутили воду в Брюсселі. Зробили та й пішли собі (отже ніяко окупації).
20.12.2025 13:58
А мадярам так ніхто й не думає виставити рахунок за вбивства українців в Карпатській Україні та 2СВ......
20.12.2025 14:03
 
 