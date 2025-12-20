Сибига Орбану: Ситуация для власти Венгрии такая же, как в 1939-м
Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на сомнения относительно агрессии России, упомянув роль Венгрии во Второй мировой войне и союз с нацистской Германией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в сети Х.
Ранее Орбан заявил, что, мол, "не ясно, кто на кого напал" в войне страны-агрессора РФ против Украины.
Так же непонятно, как это было для венгерского руководства в 1939 году", – написал на это Сибига.
И намекнул Орбану на эпизод, когда во время Второй мировой войны Венгрия была союзницей нацистов. Венгрия присоединилась к пакту стран Оси в 1940 году, участвовала во вторжении в Югославию и воевала против СССР на Восточном фронте, где понесла значительные потери, особенно после поражения под Сталинградом, что привело к оккупации страны Германией в 1944 году и дальнейшим боям с Красной армией, завершившимся освобождением Венгрии в 1945 году.
Что предшествовало?
- ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
