Орбан: Не можна виключати, що 2026 рік - останній для "миру в Європі"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не можна виключати початок війни в Європі вже у 2026 році.
Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.
Орбан ствердно відповів на запитання, чи може 2025 рік стати останнім роком миру в Європі. "Так, цього не можна виключати", - заявив він.
За словами угорського прем’єра, після завершення Другої світової війни у 1945 році Європу протягом 80 років стримував страх ядерного конфлікту. Водночас нині, як стверджує Орбан, формується "цілком новий світ", у якому відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади.
Військова напруга в Європі
Він вважає, що військова напруга в Європі є наслідком "занепаду Західної Європи та Європейського Союзу" і може призвести до війни. Орбан також заявив, що минулого тижня у Брюсселі нібито вдалося уповільнити цей процес, маючи на увазі провал спроби надати Україні "репараційну позику" за рахунок російських активів.
"Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Наразі перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру", - заявив прем’єр Угорщини.
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