В разговоре с Бушем-младшим Путин называл Украину "искусственно созданной" и просил принять РФ в НАТО
В сети обнародовали стенограммы разговоров диктатора Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим.
Данные обнародовала американская неправительственная некоммерческая организация National Security Archive, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о разговорах, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.
Что говорил Путин об Украине?
Так, в 2008 году диктатор утверждал, что в Украине проживают 17 млн россиян, что составляет треть населения. Украину он называл "искусственной страной", созданной в советское время.
"После Второй мировой войны Украина получила территорию от Польши, Румынии и Венгрии - это почти весь запад Украины. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территорию от России - это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине. Это довольно большая европейская страна с населением 45 миллионов. Она населена людьми с очень разным мышлением", - говорил Путин Бушу.
НАТО
Также, по словам диктатора, "НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация".
Путин выразил опасения по поводу приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России.
В другом разговоре, датированном 2001 годом, Буш говорит, что "сильная Россия" - в интересах США и предлагает Путину "переосмыслить новые угрозы, исходящие от тех, кто ненавидит Америку и может ненавидеть" РФ.
Диктатор говорит, что "советская добрая воля добровольно изменила мир".
"И россияне добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории. Неслыханно. Украину, которая веками была частью России, отдали. Казахстан отдали. Кавказ также. Трудно представить, и это сделали партийные боссы", - говорит глава Кремля.
Нападение на Чечню
По словам Путина, россияне "ушли" из Чечни в 1996 году, а затем туда якобы вошли "радикалы из арабских стран и напали на соседние провинции".
Членство РФ в НАТО
Диктатор сказал, что РФ "чувствует себя исключенной из НАТО", поскольку не является членом Альянса:
"В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть документ. НАТО дало отрицательный ответ с четырьмя конкретными причинами: отсутствие австрийского урегулирования, отсутствие немецкого урегулирования, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России в процессе разоружения ООН. Теперь все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником".
Шож вас всіх трясе від УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ 😁
Киев был, а мацквы не было еще.
Киев был, а поселка кучков еще не было.
Украинцы были, а руських не было. Руськие это искусственное образование существ на основе угрофинов и мордвы.
і Угорщині, і Польщі, і Чехії, і Словаччині "передали території від Австрії, з людьми які мислили по-різному"
і розпалася "стара добра австро-угорщина" мирно, без війн, і тепер всі тепло згадують "віденську каву" (є така п'єса Корчинського) і приїжджають у Віденську оперу послухати твори Моцарта
Він навів слова Геббельса: "Чим не неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять".
"Він домагався свого, він був талановитою людиною", - зазначив )(уйло.
)(уйло постійно слідує завітам свого вдохновителя Й. П.Геббелься «Великого брехуна» (Der Große Lügner), котрий просував систематичний підхід до дезінформації, де брехня стає інструментом панування над реальністю. Його ідея полягала в тому, що брехня має бути настільки масштабною та зухвалою, щоб ніхто не міг повірити, що хтось наважиться її вигадати.
«Чорне - це біле»: Заперечення очевидних фактів, створювати плутанину і робити людей нездатними розрізнити правду від брехні.
«Говорити явну брехню і одночасно в неї вірити, забути будь-який факт, що став незручним, і витягти його із забуття, як тільки він знову знадобився, заперечувати існування об'єктивної дійсності... - все це абсолютно необхідно», стверджувавв Й. Геббельс.
І ця падлюка залишила кацапофлот у Криму.
Саме з цього ***** почав окупацію України.
1. НАТО було створене для протистояння СРСР.
2. Після розвалу СРСР, кацапи проголошують, що вони є "правапреемникам СССР"...
То куди ж їх брать? Російська Федерація збирається протистоять сама собі?
навіть в Наполеона був військовий союз з росією, і Наполеон навіть сватався до російської царевни, а потім росія його кинула, і він змушений був на неї напасти
потім росія кинула Антанту і заключила сепаратний мир з Німеччиною в 1918 році - це вже не кажучи про те, що жодних причин вступати в Першу Світову війну в росії не було, Німеччина ніяк росії не загрожувала, і якби росія тоді повела себе як США, то хто знає, чи відбувся б заколот більшовиків та есерів взагалі
і з гітлером був спочатку ледь не військовий союз, німецькі військові тренувалися в ссср перед 1939 роком, і встигли напасти на ссср лише на кілька днів раніше запланованого нападу ссср на Німеччину
Поняли? Чи ще пояснювати