РУС
Новости Разговор Буша и Путина
5 137 59

В разговоре с Бушем-младшим Путин называл Украину "искусственно созданной" и просил принять РФ в НАТО

Обнародованы стенограммы разговоров Путина и Буша-младшего

В сети обнародовали стенограммы разговоров диктатора Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Данные обнародовала американская неправительственная некоммерческая организация National Security Archive, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о разговорах, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Что говорил Путин об Украине?

Так, в 2008 году диктатор утверждал, что в Украине проживают 17 млн россиян, что составляет треть населения. Украину он называл "искусственной страной", созданной в советское время.

"После Второй мировой войны Украина получила территорию от Польши, Румынии и Венгрии - это почти весь запад Украины. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территорию от России - это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине. Это довольно большая европейская страна с населением 45 миллионов. Она населена людьми с очень разным мышлением", - говорил Путин Бушу.

НАТО

Также, по словам диктатора, "НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация".

Путин выразил опасения по поводу приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России.

В другом разговоре, датированном 2001 годом, Буш говорит, что "сильная Россия" - в интересах США и предлагает Путину "переосмыслить новые угрозы, исходящие от тех, кто ненавидит Америку и может ненавидеть" РФ.

Диктатор говорит, что "советская добрая воля добровольно изменила мир".

"И россияне добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории. Неслыханно. Украину, которая веками была частью России, отдали. Казахстан отдали. Кавказ также. Трудно представить, и это сделали партийные боссы", - говорит глава Кремля.

Нападение на Чечню

По словам Путина, россияне "ушли" из Чечни в 1996 году, а затем туда якобы вошли "радикалы из арабских стран и напали на соседние провинции".

Членство РФ в НАТО

Диктатор сказал, что РФ "чувствует себя исключенной из НАТО", поскольку не является членом Альянса:

"В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть документ. НАТО дало отрицательный ответ с четырьмя конкретными причинами: отсутствие австрийского урегулирования, отсутствие немецкого урегулирования, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России в процессе разоружения ООН. Теперь все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником".

Топ комментарии
+14
Оце нагилив! - двома руками на голову хер натягнеш
25.12.2025 08:48 Ответить
+14
Хтось із "великих" людей минулого (частіше всього кивають на Черчіля)Ю сказав: "Державотворець відрізняється від політика тим, що державотворець думає про майбутнє держави, а політик - про майбутні вибори...".
25.12.2025 08:54 Ответить
+13
Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали....людей як худобу вважає.
25.12.2025 08:48 Ответить
Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали....людей як худобу вважає.
25.12.2025 08:48 Ответить
Україну врятує лише власна зброя масового ураження.
25.12.2025 09:25 Ответить
Це не так.Пакистан і Індія мають яз,це не вберегло їх від постійних конфліктів.ЯЗ дає гарантію того,що у разі використання яз по країні є можливість вдарить яз у відповідь.Гарантій від конвенційної,або гібридної війни не дає.
25.12.2025 09:55 Ответить
Що тобі не зрозуміло у слові 'врятує' , кацапе? 🔪🐽
25.12.2025 10:03 Ответить
Швейцарський ухилянт,як втік? Через Тису,чи бабою нарядився? Ти хамло інтрернетне.Катай за воєнним корабликом.
25.12.2025 10:32 Ответить
Я в Україні, свинтусе 🔪🐽
Шож вас всіх трясе від УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ 😁
25.12.2025 10:34 Ответить
Марафон? Так ця зброя і вітрила геть мізки решти 73%. Україну може спасти призначення уряду національного спасіння сьогодні і переобрання діючого президента в майьутньому, який донищує військо і українців.
25.12.2025 10:30 Ответить
Чому порошенко не зробив ядерку за 5 років?
25.12.2025 10:32 Ответить
Оце нагилив! - двома руками на голову хер натягнеш
25.12.2025 08:48 Ответить
А потім напав на грузію
25.12.2025 08:48 Ответить
Повірив реакцію заходу ту більшості українців теж....
25.12.2025 08:52 Ответить
Україна дала грузії ппо
25.12.2025 08:55 Ответить
Чья бы корова мычала!!!
25.12.2025 08:49 Ответить
Всі ці західні ліберасти прекрасно знають що таке путін. Але власна безпека в короткостроковій перспективі, гешефт та можливість втриматися на наступних виборах - понад усе!!!
25.12.2025 08:50 Ответить
Хтось із "великих" людей минулого (частіше всього кивають на Черчіля)Ю сказав: "Державотворець відрізняється від політика тим, що державотворець думає про майбутнє держави, а політик - про майбутні вибори...".
25.12.2025 08:54 Ответить
Зрозумів, Зеленський політик, правда і тут ніякий
25.12.2025 10:06 Ответить
Та з нього "політик" - "як з гімна - куля...". "Політик" - це, в першу чергу, ЮРИСТ... Бо вся "політика" спирається на знання суспільства та норм права, які ним управляють... А у "Блазня" від "правознавства" - лише "папірець" диплома, який йому батько зробив, будучи викладачем того ВУЗу, в якому викладав...
25.12.2025 10:10 Ответить
Звідки ти це знаєш, може йому диплом друзі на день народження подарували, або сам на нього заробив
25.12.2025 10:28 Ответить
Логіка... Період його "навчання" співпадає з періодом його активної діяльності на естраді... Ти бачив студента, який-би, суміщав активну естрадну діяльність, з навчанням?
25.12.2025 10:32 Ответить
Кацапи це теж лоскутна ковдра - яку вони "зшили"
25.12.2025 08:52 Ответить
А перед тім як "зшивати ковдру" вони всіх хто чинив опір загарбникам знищили, а інших зробили алкоголіками і назвали чурками, а зараз вони це доводять беручи участь у війні проти народу, який не захотів рабства
25.12.2025 10:19 Ответить
А тепер заливає що від НАТО все зло і війна бо "НАТО двигается на запад" а по факту сам мріяв там бути. Лише хотів хоч взяли без стандартів - просто там бо вони "велікіе"
25.12.2025 08:54 Ответить
радикали нападали на сусідні провінції, треш, а коровани теж грабили?
25.12.2025 08:57 Ответить
Ой ****.
25.12.2025 09:01 Ответить
Все перевернуто с ног на голову.
Киев был, а мацквы не было еще.
Киев был, а поселка кучков еще не было.
Украинцы были, а руських не было. Руськие это искусственное образование существ на основе угрофинов и мордвы.
25.12.2025 09:04 Ответить
українці - то і є руські (русичі, русини).. це теж саме як були колись галли, а тепер французи. не варто відмовлятися від своїх історичних коренів тільки через те, що кацапи вкрали у нас історичну назву і переписали історію на свій лад.
25.12.2025 09:43 Ответить
Руские це погоняло яке алкаш петро 1 дав москалям у 1721 році. До цього їх не було
25.12.2025 10:22 Ответить
А что,страна отказалась от ядерного оружия добровольно имея соседа,который всем рассказывает,что Украина не страна и всем должна территории,это значит - нация сама не желает продолжать существовать.
25.12.2025 09:15 Ответить
Майдан за ЯДЕРНИЙ СТАТУС невідворотній.
25.12.2025 09:20 Ответить
Уже поезд уехал,тю-тю.
25.12.2025 09:22 Ответить
Бійся, кацапе 🔪🐽
25.12.2025 09:26 Ответить
Боюсь,боюсь,капец лячно.
25.12.2025 09:51 Ответить
Маючи технології матеріали інженпрів вчерих зробить я з діло місчців а може вже є тільки хтож про це розповість не дарма тікали з києва харківа
25.12.2025 09:54 Ответить
Починайте робити ядерні боєголовки. Довго пишите про них, вже б давно зробили, хоч тактичну зброю. У мене питання, які носії будуть тих ядерних боєголовок - сто тисяч бракованих мін, чи все- таки казкова ''Фламінго''?
25.12.2025 10:34 Ответить
А що путін власно такого суперсекретного сказав ,що після Другої Світової війни до УРСР були приєднані частини Польщі ,Румунії і Угорщини ,так вона так і було ,те що Крим В 1954 році був переданий до складу УРСР , так його і Північне Причорномор'я в 1774 кацапи з допомогою українців відвоювали в Османської імперії в 1774 і в 1791 в результаті російсько-турецьких війн ( а якщо б не відвоювали ,так та територія ,так і залишилась би в складі Османської імперії (теперішньої Туреччини ) ,і до речі , про "людей з різним мисленням " так нагадаю якщо хто забув ,,що виборці ригів і Януковича були проти вступу до НАТО ,а це була фактично половина України ,а тодішній ( 2000 років ) рівень підтримки серед українців вступу України до НАТО складав десь біля 20- 25 % . так що він сказав те, що й так всі добре знали, і дійсно СССР ,в 1954 році подавав заявку на членство в НАТО ,інша справа як це бачилось з боку СССР.
25.12.2025 09:22 Ответить
А чому не сказав що виборців ригів навезли в товарняках після Голодомору?
25.12.2025 09:27 Ответить
так давайте порівняємо з австро-угорською імперією, яка розпалася в 1918 році, коли й російська мала розпастися

і Угорщині, і Польщі, і Чехії, і Словаччині "передали території від Австрії, з людьми які мислили по-різному"

і розпалася "стара добра австро-угорщина" мирно, без війн, і тепер всі тепло згадують "віденську каву" (є така п'єса Корчинського) і приїжджають у Віденську оперу послухати твори Моцарта
25.12.2025 09:41 Ответить
Тупіше не чув. Все було приєднано до срср, Україну ніхто даже не питав. Да і у внутрішніх справах все вирішувала Московія(теперішня назва ху...лостан), хоч один референдум, з того що тобі надіслало фсб проводився, хтось запитував у українців це їм потрібно. А скільки території прихопила Московія у України. Так що тобі помовчати ліпше
25.12.2025 10:01 Ответить
Відкрий Хельсінську угоду, 1975 року, і все стане ясно... І вся твоя "писанина" піде "псу під хвіст"...
25.12.2025 10:22 Ответить
Нехай чума ботоксна подивиться на етнографічні мапи 19-20 ст., а потім роззявляє свою пащеку
25.12.2025 09:26 Ответить
А є ще й така етнографічна мапа і ці мапи не бандеровці "малювали"
25.12.2025 09:27 Ответить
Подивитися він то може, даже на валізі, але зрозуміти навряд
25.12.2025 09:52 Ответить
)(уйло все добре розуміє, бо постійно цитує міністра пропаганди нацистської Німеччини Йозефа Пауля Геббельса і називав його талановитою людиною.
Він навів слова Геббельса: "Чим не неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять".
"Він домагався свого, він був талановитою людиною", - зазначив )(уйло.
)(уйло постійно слідує завітам свого вдохновителя Й. П.Геббелься «Великого брехуна» (Der Große Lügner), котрий просував систематичний підхід до дезінформації, де брехня стає інструментом панування над реальністю. Його ідея полягала в тому, що брехня має бути настільки масштабною та зухвалою, щоб ніхто не міг повірити, що хтось наважиться її вигадати.
«Чорне - це біле»: Заперечення очевидних фактів, створювати плутанину і робити людей нездатними розрізнити правду від брехні.
«Говорити явну брехню і одночасно в неї вірити, забути будь-який факт, що став незручним, і витягти його із забуття, як тільки він знову знадобився, заперечувати існування об'єктивної дійсності... - все це абсолютно необхідно», стверджувавв Й. Геббельс.
25.12.2025 10:29 Ответить
Типове Ху@ло, яке протирічить само собі: ми боїмося НАТО, але хочемо щоб наша вигрібуха була в НАТО.
25.12.2025 09:33 Ответить
Якби не Україна і українці то московщина ніколи з боліт би і не виповзла...всі перемоги в неї почались з договора з Хмельницьким.
25.12.2025 09:38 Ответить
І це наша провина
25.12.2025 09:49 Ответить
Камуняка кравчук теж саме розповідав про пєльцера, який казав йому, що не відпустить нікуди Україну.
І ця падлюка залишила кацапофлот у Криму.
Саме з цього ***** почав окупацію України.
25.12.2025 09:38 Ответить
Яке ж воно кончене...
25.12.2025 09:39 Ответить
Західні інтернетні історики досі пишуть що в результаті пакту з Німеччиною "СРСР отримав величезний шматок Польщі", частини територій ******** України, Білорусі, Литви.
25.12.2025 09:41 Ответить
Насправді, не після, а ДО другої світової: за пактом Гітлєра-Сраліна (молотова-ріббентропа) від 23 серпня 1939 року. А друга світова почалася за тиждень - 1 вересня. Але Ху?лу не хтілося згадувати про дружбу з Гітлєром, тому умисне виставив себе неуком. А ніхто й не помітив, бо я щось не бачу ані редакційного коментаря, ані звичайних людських коментарів з цього питання.
25.12.2025 09:42 Ответить
А тепер "включаємо логіку":
1. НАТО було створене для протистояння СРСР.
2. Після розвалу СРСР, кацапи проголошують, що вони є "правапреемникам СССР"...
То куди ж їх брать? Російська Федерація збирається протистоять сама собі?
25.12.2025 09:42 Ответить
Я не розумію, ми і так знаємо що воно тупе ху...ло, так навіщо цензор його постійно публікує.
25.12.2025 09:46 Ответить
Не воно тупе. А українці, які не хочуть бачити що відбувається, какая разніца. Тому треба постійно пояснювати і тікати мордов
25.12.2025 10:24 Ответить
Далі, типове дуже поширене фальшування: "віддали партійні боси" - це неправда, і саме тому Ху?ло ніколи не зможе надати на загал відповідний Документ, підписаний партійними босами, де вони щось віддають (в тому числі "створюють Україну"). Таких документів не існує, тому що партійні боси нічого передати не могли, не мали ніколи таких повноважень. Але він - член мафіозного угрупування "кпсс" (яке взагалі позбавлено влади у 1989 році), йому треба показати так, що ось зараз саме він - "партійний бос" та має право щось вирішувати, й завжди так було. Це теж брехня, яку охоче підтримують українські історики в тому числі, замість спростувати, або хоча б попросити в нього Документ на підтвердження його заяв. Навіщо, й так віримо!
25.12.2025 09:49 Ответить
за свою історію росія стільки разів кидала військові союзи з тими, хто зараз входить до НАТО, що питання стояло не в тому щоб прийняти росію і поділитися технологіями - а в тому як швидко після прийняття росії до НАТО вона вирішить киданути НАТО і піти "своїм унікальним путьом"

навіть в Наполеона був військовий союз з росією, і Наполеон навіть сватався до російської царевни, а потім росія його кинула, і він змушений був на неї напасти

потім росія кинула Антанту і заключила сепаратний мир з Німеччиною в 1918 році - це вже не кажучи про те, що жодних причин вступати в Першу Світову війну в росії не було, Німеччина ніяк росії не загрожувала, і якби росія тоді повела себе як США, то хто знає, чи відбувся б заколот більшовиків та есерів взагалі

і з гітлером був спочатку ледь не військовий союз, німецькі військові тренувалися в ссср перед 1939 роком, і встигли напасти на ссср лише на кілька днів раніше запланованого нападу ссср на Німеччину
25.12.2025 09:54 Ответить
"Радянська добра воля" така точно, як і теперішня москаляча, - з'являється після прочухана.
25.12.2025 10:05 Ответить
неприємно шо США та Захід , підігривали руснявим федерастам , в тому ,шо тупо не визнавали шо московія тюрма народів , і дякуючі розграбуванню ціх народів. Захід та США і досі жирують , та знищюють гуманітарною технологією цілі нації , ігнорують факти дегродацій народів, та їх культур ,це прояв імперської нелюдяності .Як результат , відгодувавши московію ,вони виростили демона ,якій тепер хоче зжерти Європу ...
25.12.2025 10:08 Ответить
***** вважає вас, російськоізиких , кацапами
Поняли? Чи ще пояснювати
25.12.2025 10:23 Ответить
Московщина штучно створена імперія, усі імперії штучні, тому і розпадаються, Московщина остання з них, яка не встигла розпастистися, але обов'язково розпадеться, як розпалися усі інші.
25.12.2025 10:32 Ответить
 
 