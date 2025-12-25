В разговоре с Бушем-младшим Путин называл Украину "искусственно созданной" и просил принять РФ в НАТО

В сети обнародовали стенограммы разговоров диктатора Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Данные обнародовала американская неправительственная некоммерческая организация National Security Archive, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о разговорах, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Что говорил Путин об Украине?

Так, в 2008 году диктатор утверждал, что в Украине проживают 17 млн россиян, что составляет треть населения. Украину он называл "искусственной страной", созданной в советское время.

"После Второй мировой войны Украина получила территорию от Польши, Румынии и Венгрии - это почти весь запад Украины. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территорию от России - это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине. Это довольно большая европейская страна с населением 45 миллионов. Она населена людьми с очень разным мышлением", - говорил Путин Бушу.

НАТО

Также, по словам диктатора, "НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация".

Путин выразил опасения по поводу приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России.

В другом разговоре, датированном 2001 годом, Буш говорит, что "сильная Россия" - в интересах США и предлагает Путину "переосмыслить новые угрозы, исходящие от тех, кто ненавидит Америку и может ненавидеть" РФ.

Диктатор говорит, что "советская добрая воля добровольно изменила мир".

"И россияне добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории. Неслыханно. Украину, которая веками была частью России, отдали. Казахстан отдали. Кавказ также. Трудно представить, и это сделали партийные боссы", - говорит глава Кремля.

Нападение на Чечню

По словам Путина, россияне "ушли" из Чечни в 1996 году, а затем туда якобы вошли "радикалы из арабских стран и напали на соседние провинции".

Членство РФ в НАТО

Диктатор сказал, что РФ "чувствует себя исключенной из НАТО", поскольку не является членом Альянса:

"В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть документ. НАТО дало отрицательный ответ с четырьмя конкретными причинами: отсутствие австрийского урегулирования, отсутствие немецкого урегулирования, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России в процессе разоружения ООН. Теперь все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником".

