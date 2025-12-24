США на прикладі Лукашенка хочуть показати Путіну, що на нього чекає у разі мирної угоди, - WSJ

Адміністрація Трампа сподівається, що зможе на прикладі білоруського диктатора Олександра Лукашенка показати Путіну, яка винагорода на нього може чекати, якщо він погодиться на припинення війни проти України.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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"Зрештою, Путін опиниться в ситуації, коли йому доведеться прийняти дуже складне рішення.

Важливо, щоб людина, яку він знає найкраще і якій найбільше довіряє… говорила позитивні речі про угоду", - сказав один із американських посадовців.

Видання нагадало, що з приходом Трампа на посаду президента Лукашенко хотів, що США послабили санкції проти деяких компаній Білорусі. Також він хотів отримати можливість ремонтувати свій літак.

Натомість він був готовий віддати свій єдиний ресурс, якого у нього було вдосталь - політичних в'язнів.

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Послом у переговорах з Лукашенком Трамп призначив досвідченого адвоката Джона Коула, який представляв лідера США у судових позовах проти соціальних мереж.

За даними WSJ, Лукашенко давав Штатам поради, як знайти підхід до Путіна та допоміг провести зустріч на Алясці. Також він давав поради щодо лідера Венесуели Мадуро.

Мінськ після інавгурації Трампа висловив сподівання на потепління відносин. У Держдепі сказали, що чекають на перший крок. Згодом РФ та Білорусь визволила деяких політичних в'язнів.

Коул порівняв міжнародні відносини зі шкільною їдальнею та сказав Лукашенку, що той сидить за "столом невдах" у світових справах разом із Венесуелою, Іраном та Північною Кореєю. Проте він заявив, що той може перейти за "стіл крутих хлопців" за допомогою США.

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Згодом Коул знову відвідав Мінськ, коли в обмін на послаблення санкцій проти державної авіакомпанії Лукашенко пообіцяв звільнити ще 14 ув'язнених, серед яких був провідний Сергій Тихановський.

Про поїздки до Білорусі Коул розповідав Трампу. Ттой розпитував про обмін полоненими та можливості для дипломатії з Росією.

Згодом він попросив у Коула номер Лукашенка, щоб подзвонити йому. Під час 10-хвилинної розмови вони обмінювались люб'язностями та вихваляли силу один одного. Також лідер США запропонував білоруському диктатору розглянути можливість ще одного, більш масштабного визволення в'язнів.

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