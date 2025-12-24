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Новини Вибухи у Росії Ліквідація російських окупантів
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Вибух у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських військовополонених, - ЗМІ

У Москві ліквідовано двох правоохоронців, які воювали проти України та причетні до катувань українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили джерела в ГУР.

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Подробиці

Близько першої години ночі місцевий житель ліквідував двох правоохоронців.

Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

Внаслідок вибуху двох російських поліцейських ліквідовано, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.

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Співрозмовники у ГУР заявили, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України.

Також є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених.

За даними росЗМІ, було ліквідовано 24-річного Іллю Кліманова та 25-річного Максима Горбунова.

Ліквідовано поліцейських, які катували українських військовополонених

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Що передувало?

  • У ніч на 24 грудня в Москві пролунав вибух на тій самій вулиці, де кілька днів тому внаслідок підриву був ліквідований генерал російської армії Фаніль Сарваров.
  • Відомо, що було вбито двох поліцейських. Також, ймовірно, загинув чоловік, який міг бути причетним до вибуху.

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Автор: 

москва (1397) росія (70789)
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Топ коментарі
+51
Отвєтка прилетіла
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24.12.2025 14:55 Відповісти
+42
Так буде з кожним військовим злочинцем.
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24.12.2025 14:57 Відповісти
+36
Да на Сосії любого поліцая знищуй і не промахнешся. Тому що московський режим побудований на крові і всі хто в нього входить проганялись через бойові дії і звірства. Це робиться для того щоб вони були пов'язані кров'ю і злочинами з владою а значить були лояльними і стояли за нею горою.
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24.12.2025 15:14 Відповісти

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