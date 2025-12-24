Вибух у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських військовополонених, - ЗМІ
У Москві ліквідовано двох правоохоронців, які воювали проти України та причетні до катувань українських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили джерела в ГУР.
Подробиці
Близько першої години ночі місцевий житель ліквідував двох правоохоронців.
Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.
Внаслідок вибуху двох російських поліцейських ліквідовано, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.
Співрозмовники у ГУР заявили, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України.
Також є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених.
За даними росЗМІ, було ліквідовано 24-річного Іллю Кліманова та 25-річного Максима Горбунова.
Що передувало?
- У ніч на 24 грудня в Москві пролунав вибух на тій самій вулиці, де кілька днів тому внаслідок підриву був ліквідований генерал російської армії Фаніль Сарваров.
- Відомо, що було вбито двох поліцейських. Також, ймовірно, загинув чоловік, який міг бути причетним до вибуху.
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