Вибух у Москві: ліквідовано поліцейських, які катували українських військовополонених, - ЗМІ

У Москві ліквідовано двох правоохоронців, які воювали проти України та причетні до катувань українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили джерела в ГУР.

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Подробиці

Близько першої години ночі місцевий житель ліквідував двох правоохоронців.

Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

Внаслідок вибуху двох російських поліцейських ліквідовано, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.

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Співрозмовники у ГУР заявили, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України.

Також є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених.

За даними росЗМІ, було ліквідовано 24-річного Іллю Кліманова та 25-річного Максима Горбунова.

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Що передувало?

У ніч на 24 грудня в Москві пролунав вибух на тій самій вулиці, де кілька днів тому внаслідок підриву був ліквідований генерал російської армії Фаніль Сарваров.

Відомо, що було вбито двох поліцейських. Також, ймовірно, загинув чоловік, який міг бути причетним до вибуху.

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