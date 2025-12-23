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Новини Ліквідація військового командування РФ
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Ліквідацією російських генералів Україна хоча переконати США у готовності боротися далі, - SkyNews

Чому Україна ліквідує російських генералів? ЗМІ назвали причину

Ліквідацією високопоставлених військових РФ Україна намагається переконати США у своїй подальшій готовності до боротьби проти агресора.

Про це йдеться в матеріалі Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Московський кореспондент видання Айвор Беннетт зазначає, що Фаніл Сарваров, якого ліквідували 22 грудня у Москві, був відповідальний за підготовку військ до майбутніх розгортань.

Наразі ніхто не взяв відповідальність за операцію, проте у Москві припускають, що до цього може бути причетна Україна.

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Україна проводила такі операції й раніше

Журналіст нагадує, що у грудні 2024 року було ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який віддавав накази застосувати хімічну зброю проти українських захисників. Тоді він загинув внаслідок вибуху пристрою, що заклали у самокат біля його будинку.

У квітні 2025 року вибухнуло авто, внаслідок чого було ліквідовано генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, якого звинувачували у воєнних злочинах.

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Автор зауважив, що ліквідація генерала відбулася після чергового раунду переговорів між США і Росією в Маямі.

Раніше Україна використовувала такі атаки, щоб наблизити війну до російського тилу та спричинити незручності для Москви. 

Проте цього разу метою міг бути підрив переговорних позицій РФ.

"Кремль намагається переконати Білий дім, що перемога Росії неминуча, і що підтримувати Україну в надії на більш вигідне врегулювання марно", - йдеться в матеріалі.

 Україна ж намагається переконати адміністрацію Трампа, що й надалі здатна боротися.

"Це показує Вашингтону, що Кремль явно не повністю контролює ситуацію", - підсумував автор.

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Що передувало?

  • Вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля, внаслідок чого було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

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Автор: 

ліквідація (4824) москва (1396) росія (70778) генерал (95)
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Топ коментарі
+15
SkyNews ідіоти. Ліквідацією ворожих генералів займаються для зниження бойової спроможності ворога, а не для того щоб в чомусь "переконувати" інші країни 🤔
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23.12.2025 10:08 Відповісти
+8
Готовність боротися далі -- це серійний випуск своїх ракет, ефективність яких продемонстровано ударами по "мацкві".

А не ліквідація якогось ср@ного генерала, на місці якого завтра може бути два.
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23.12.2025 10:10 Відповісти
+5
до чого тут Україна?!
кацапські свинячі грошові розборки, кацапи самі забаранили свого підора
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23.12.2025 10:10 Відповісти

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