Ликвидацией российских генералов Украина хотя бы убедила США в готовности бороться дальше, - SkyNews

Ликвидацией высокопоставленных военных РФ Украина пытается убедить США в своей дальнейшей готовности к борьбе против агрессора.

Об этом говорится в материале Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Московский корреспондент издания Айвор Беннетт отмечает, что Фанил Сарваров, ликвидированный 22 декабря в Москве, был ответственен за подготовку войск к предстоящим развертываниям.

Пока никто не взял на себя ответственность за операцию, однако в Москве предполагают, что к этому может быть причастна Украина.

Украина проводила такие операции и раньше

Журналист напоминает, что в декабре 2024 года был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который отдавал приказы применять химическое оружие против украинских защитников. Тогда он погиб в результате взрыва устройства, заложенного в самокат возле его дома.

В апреле 2025 года взорвалось авто, в результате чего был ликвидирован генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого обвиняли в военных преступлениях.

Автор отметил, что ликвидация генерала произошла после очередного раунда переговоров между США и Россией в Майами.

Ранее Украина использовала такие атаки, чтобы приблизить войну к российскому тылу и создать неудобства для Москвы.

Однако на этот раз целью мог быть подрыв переговорных позиций РФ.

"Кремль пытается убедить Белый дом, что победа России неизбежна, и что поддерживать Украину в надежде на более выгодное урегулирование бесполезно", - говорится в материале.

Украина же пытается убедить администрацию Трампа, что и в дальнейшем способна бороться.

"Это показывает Вашингтону, что Кремль явно не полностью контролирует ситуацию", - подытожил автор.

Что предшествовало?

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, в результате чего был ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанила Сарваров.

