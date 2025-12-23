РУС
Новости
1 238 11

Ликвидацией российских генералов Украина хотя бы убедила США в готовности бороться дальше, - SkyNews

Почему Украина ликвидирует российских генералов? СМИ назвали причину

Ликвидацией высокопоставленных военных РФ Украина пытается убедить США в своей дальнейшей готовности к борьбе против агрессора.

Об этом говорится в материале Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Московский корреспондент издания Айвор Беннетт отмечает, что Фанил Сарваров, ликвидированный 22 декабря в Москве, был ответственен за подготовку войск к предстоящим развертываниям.

Пока никто не взял на себя ответственность за операцию, однако в Москве предполагают, что к этому может быть причастна Украина.

Украина проводила такие операции и раньше

Журналист напоминает, что в декабре 2024 года был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который отдавал приказы применять химическое оружие против украинских защитников. Тогда он погиб в результате взрыва устройства, заложенного в самокат возле его дома.

В апреле 2025 года взорвалось авто, в результате чего был ликвидирован генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого обвиняли в военных преступлениях.

Автор отметил, что ликвидация генерала произошла после очередного раунда переговоров между США и Россией в Майами.

Ранее Украина использовала такие атаки, чтобы приблизить войну к российскому тылу и создать неудобства для Москвы. 

Однако на этот раз целью мог быть подрыв переговорных позиций РФ.

"Кремль пытается убедить Белый дом, что победа России неизбежна, и что поддерживать Украину в надежде на более выгодное урегулирование бесполезно", - говорится в материале.

 Украина же пытается убедить администрацию Трампа, что и в дальнейшем способна бороться.

"Это показывает Вашингтону, что Кремль явно не полностью контролирует ситуацию", - подытожил автор.

Что предшествовало?

  • Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, в результате чего был ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанила Сарваров.

SkyNews ідіоти. Ліквідацією ворожих генералів займаються для зниження бойової спроможності ворога, а не для того щоб в чомусь "переконувати" інші країни 🤔
23.12.2025 10:08 Ответить
московський кореспондент skynews не ідіот, а відпрацьовує сплачені йому фсбою грошики, просуваючи версію фсби та притягуючи за вуха Україну до цієї ліквідації
крім кацапської фсби версію про ймовірну дотичність України до забаранення цього підара більше ніхто не розганяє
***** вигідна така версія, шоби звинуватити Україну перед рудим донні у недоговороздатності
23.12.2025 10:19 Ответить
ну тоді SkyNews роблять з себе підорасаів у клоунів ідотів за гроші ... Ну а недоговороздатність України американці вбачають в тому що вона не віддає своєї території, Трампу цього більш ніж достатньо. 🤔
23.12.2025 10:37 Ответить
і трошечки помсти
23.12.2025 10:31 Ответить
Готовність боротися далі -- це серійний випуск своїх ракет, ефективність яких продемонстровано ударами по "мацкві".

А не ліквідація якогось ср@ного генерала, на місці якого завтра може бути два.
23.12.2025 10:10 Ответить
до чого тут Україна?!
кацапські свинячі грошові розборки, кацапи самі забаранили свого підора
23.12.2025 10:10 Ответить
Нас там ніт 😁
23.12.2025 10:11 Ответить
А якщо не переконаєм то що викопуєм яму і все лягаємо?))

ЧХАТИ НА США. Ми для США папуаси - 95% жителів США не найдуть нас на карті світу.
А РФ буде нас убивати завжди і ми або відієм у них це бажання через НЕЙМОВІРНІ втрати, або будемо знищені як етнос
23.12.2025 10:11 Ответить
Переконати не в готовності боротися далі, а у виграші у війні і знищенні усієї кацапстанської верхушки!
23.12.2025 10:13 Ответить
Україна четвертий рік переконує що здатна боротися, просто всі інші країни вже втомилися.
23.12.2025 10:26 Ответить
Локації ліквідації рашистських генерал-лейтенантів за неповний рік:

23.12.2025 10:27 Ответить
 
 