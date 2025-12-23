Ликвидацией российских генералов Украина хотя бы убедила США в готовности бороться дальше, - SkyNews
Ликвидацией высокопоставленных военных РФ Украина пытается убедить США в своей дальнейшей готовности к борьбе против агрессора.
Об этом говорится в материале Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Московский корреспондент издания Айвор Беннетт отмечает, что Фанил Сарваров, ликвидированный 22 декабря в Москве, был ответственен за подготовку войск к предстоящим развертываниям.
Пока никто не взял на себя ответственность за операцию, однако в Москве предполагают, что к этому может быть причастна Украина.
Украина проводила такие операции и раньше
Журналист напоминает, что в декабре 2024 года был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который отдавал приказы применять химическое оружие против украинских защитников. Тогда он погиб в результате взрыва устройства, заложенного в самокат возле его дома.
В апреле 2025 года взорвалось авто, в результате чего был ликвидирован генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого обвиняли в военных преступлениях.
Автор отметил, что ликвидация генерала произошла после очередного раунда переговоров между США и Россией в Майами.
Ранее Украина использовала такие атаки, чтобы приблизить войну к российскому тылу и создать неудобства для Москвы.
Однако на этот раз целью мог быть подрыв переговорных позиций РФ.
"Кремль пытается убедить Белый дом, что победа России неизбежна, и что поддерживать Украину в надежде на более выгодное урегулирование бесполезно", - говорится в материале.
Украина же пытается убедить администрацию Трампа, что и в дальнейшем способна бороться.
"Это показывает Вашингтону, что Кремль явно не полностью контролирует ситуацию", - подытожил автор.
Что предшествовало?
- Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, в результате чего был ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанила Сарваров.
