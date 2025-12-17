"Хартия" о Купянской операции: Ликвидирован прорыв врага к северу от Купянска, уничтожено более 1000 оккупантов

Во время Купянской операции "Хартия" и смежные подразделения ликвидировали прорыв врага к северу от Купянска и уже уничтожили более 1000 россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Хартии".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Больше всего оккупанты страдают от "Вампиров" - тяжелых украинских бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Путину снова доложили о захвате Купянска: "Противник безуспешно пытается его вернуть". ВИДЕО

Помощь для фронта

В корпусе призвали присоединиться к сбору "Купянские вампиры" по ссылке.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

Читайте также: Операция по освобождению Купянска продолжается, оккупантов отрезали от снабжения, - Трегубов