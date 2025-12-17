"Хартия" о Купянской операции: Ликвидирован прорыв врага к северу от Купянска, уничтожено более 1000 оккупантов
Во время Купянской операции "Хартия" и смежные подразделения ликвидировали прорыв врага к северу от Купянска и уже уничтожили более 1000 россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Хартии".
"Больше всего оккупанты страдают от "Вампиров" - тяжелых украинских бомбардировщиков", - говорится в сообщении.
Помощь для фронта
В корпусе призвали присоединиться к сбору "Купянские вампиры" по ссылке.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
- Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.
Що означає коли за благородне діло беруться люди: - патріотично налаштовані, - з високим рівнем моральності, - заточені на результат а не на процес, - з високим рівнем самовіддачі, - з високим рівнем особистої відповідальності.
Нагадаю - що ''Хартія'' створювалась з маленького підрозділу і розрослась в цілий корпус - ефективності якого заздрять професійні військові.
Дуже важливо - в ''Хартії'' цінують життя кожного воїна.
А створила цей успішний військовий підрозділ - команда полтавсько-харківського бізнесмена Кожемяко.
І розпочали вони цю боротьбу ще коли не було ''Хартії'' - на початку самої війни - в 2014році.
Бутусов і Жадан - до речі служать в ''Хартії''.