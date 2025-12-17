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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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"Хартія" про Куп’янську операцію: Ліквідовано прорив ворога на північ від Куп’янська, знищено понад 1000 окупантів

У Куп’янську знищено 1000 окупантів

Під час Купʼянської операції "Хартія" та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Хартії".

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"Найбільше окупанти страждають від "Вампірів" - важких українських бомберів", - йдеться у повідомленні.

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У корпусі закликали долучитися до збору "Куп’янські вампіри" за посиланням.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
  • 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
  • Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
  • Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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Автор: 

армія рф (21400) ліквідація (4811) Харківська область (2911) Куп’янський район (761) Куп’янськ (1123) корпус НГУ Хартія (74)
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