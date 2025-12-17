"Хартія" про Куп’янську операцію: Ліквідовано прорив ворога на північ від Куп’янська, знищено понад 1000 окупантів

Під час Купʼянської операції "Хартія" та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Хартії".

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"Найбільше окупанти страждають від "Вампірів" - важких українських бомберів", - йдеться у повідомленні.

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У корпусі закликали долучитися до збору "Куп’янські вампіри" за посиланням.

Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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