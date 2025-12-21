В Москве погиб криминальный авторитет: катался на лодке с зятем Путина

В Подмосковье произошел смертельный инцидент с участием лиц из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении белорусского ресурса Nexta.

Лодка с шестью пассажирами на борту перевернулась в яхт-клубе в Мытищах, погиб один человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщает издание.

Читайте также: "Ложь и пропаганда": в разведке США опровергли данные Reuters о планах Путина захватить всю Украину и часть Европы

Гибель экс-лидера Солнцевской группировки

По имеющейся информации, погибшим оказался Виктор Аверин - один из бывших лидеров известной Солнцевской организованной преступной группировки. Именно он находился за рулем судна. По предварительной версии российских правоохранительных органов, речь идет о несчастном случае.

Вместе с Авериным в лодке находились адвокат, бизнесмен, охранник, а также 18-летняя модель. Все они выжили.

Читайте также: В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

Родственные связи с Путиным

Среди пассажиров также был Виктор Хмарин-старший - муж двоюродной сестры Владимира Путина. Он получил переохлаждение и ушибы. Хмарин-старший известен как однокурсник российского диктатора по юридическому факультету Ленинградского государственного университета и его давний знакомый.

В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина по отцовской линии, Любови Кругловой. Их сын, Виктор Хмарин, в настоящее время возглавляет одну из крупнейших государственных энергетических компаний РФ - "РусГидро". По данным открытых источников, семья также связана с бизнесом в сфере поставок оборудования для "Газпрома".

Напомним, ранее мы сообщали, что Швеция задержала подсанкционное российское судно, которое подозревают в перевозке оружия.

Читайте также: Путин лично способствовал тому, чтобы Уиткофф стал ключевой фигурой для контактов с США, - WSJ