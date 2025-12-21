В Москве погиб криминальный авторитет: катался на лодке с зятем Путина
В Подмосковье произошел смертельный инцидент с участием лиц из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении белорусского ресурса Nexta.
Лодка с шестью пассажирами на борту перевернулась в яхт-клубе в Мытищах, погиб один человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщает издание.
Гибель экс-лидера Солнцевской группировки
По имеющейся информации, погибшим оказался Виктор Аверин - один из бывших лидеров известной Солнцевской организованной преступной группировки. Именно он находился за рулем судна. По предварительной версии российских правоохранительных органов, речь идет о несчастном случае.
Вместе с Авериным в лодке находились адвокат, бизнесмен, охранник, а также 18-летняя модель. Все они выжили.
Родственные связи с Путиным
Среди пассажиров также был Виктор Хмарин-старший - муж двоюродной сестры Владимира Путина. Он получил переохлаждение и ушибы. Хмарин-старший известен как однокурсник российского диктатора по юридическому факультету Ленинградского государственного университета и его давний знакомый.
В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина по отцовской линии, Любови Кругловой. Их сын, Виктор Хмарин, в настоящее время возглавляет одну из крупнейших государственных энергетических компаний РФ - "РусГидро". По данным открытых источников, семья также связана с бизнесом в сфере поставок оборудования для "Газпрома".
- Напомним, ранее мы сообщали, что Швеция задержала подсанкционное российское судно, которое подозревают в перевозке оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они ********* его насмерть, а тушку выкинули в лес.
Привет участникам спортивного ориентирования, теперь у вас появится новое занимательное задание - найди дохлого картографа. И конкурсы интересные...
А на следующий день в квартиру, где Токмаков остановился со своим напарником, пришло ФСБ: «Искали дроны, вещественные доказательства шпионажа. Были изъяты вещи моего мужа, все планшеты ноутбуки и гаджеты».
Ну, пожелаем успехов всем командам этих веселых стартов. Зарница удалась на славу!
Хотели СССР взад? Держите. В обе руки.
Все желания должны исполнятся.
***** шастать (с)
сподіваюсь.
.
Вот друг нашего президента - АНДРЮШЕНЬКА ПОРТНОВ
Даже до речки не дошел
Даже лодку не увидел
Откинул коньки быстро и без всяких свидетелей
Вот это серьезно!
Это работали профи...