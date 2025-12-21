РУС
В Москве погиб криминальный авторитет: катался на лодке с зятем Путина

В Подмосковье перевернулась лодка с родственником Путина Виктором Авериным

В Подмосковье произошел смертельный инцидент с участием лиц из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении белорусского ресурса Nexta.

Лодка с шестью пассажирами на борту перевернулась в яхт-клубе в Мытищах, погиб один человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщает издание. 

Читайте также: "Ложь и пропаганда": в разведке США опровергли данные Reuters о планах Путина захватить всю Украину и часть Европы

Гибель экс-лидера Солнцевской группировки

По имеющейся информации, погибшим оказался Виктор Аверин - один из бывших лидеров известной Солнцевской организованной преступной группировки. Именно он находился за рулем судна. По предварительной версии российских правоохранительных органов, речь идет о несчастном случае.

Вместе с Авериным в лодке находились адвокат, бизнесмен, охранник, а также 18-летняя модель. Все они выжили.

Читайте также: В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

Родственные связи с Путиным

Среди пассажиров также был Виктор Хмарин-старший - муж двоюродной сестры Владимира Путина. Он получил переохлаждение и ушибы. Хмарин-старший известен как однокурсник российского диктатора по юридическому факультету Ленинградского государственного университета и его давний знакомый.

В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина по отцовской линии, Любови Кругловой. Их сын, Виктор Хмарин, в настоящее время возглавляет одну из крупнейших государственных энергетических компаний РФ - "РусГидро". По данным открытых источников, семья также связана с бизнесом в сфере поставок оборудования для "Газпрома".

Читайте также: Путин лично способствовал тому, чтобы Уиткофф стал ключевой фигурой для контактов с США, - WSJ

21.12.2025 20:11 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2025 20:18 Ответить
Здоров'я усим утопшим!
показать весь комментарий
21.12.2025 20:12 Ответить
Бабченко-В апреле 2025 года картограф Константин Токмаков выполнял государственный контракт от одной из школ на составление карт во Владимирской области для спортивного ориентирования. К счастью, маршрут проходил возле военных складов под Ковровым - этот участок был указан в контракте - где бдительные военные заметили ******* шпиона с компасом и планшетом.
Они ********* его насмерть, а тушку выкинули в лес.
Привет участникам спортивного ориентирования, теперь у вас появится новое занимательное задание - найди дохлого картографа. И конкурсы интересные...
А на следующий день в квартиру, где Токмаков остановился со своим напарником, пришло ФСБ: «Искали дроны, вещественные доказательства шпионажа. Были изъяты вещи моего мужа, все планшеты ноутбуки и гаджеты».
Ну, пожелаем успехов всем командам этих веселых стартов. Зарница удалась на славу!
Хотели СССР взад? Держите. В обе руки.
Все желания должны исполнятся.
***** шастать (с)
показать весь комментарий
21.12.2025 20:11 Ответить
Здоров'я усим утопшим!
показать весь комментарий
21.12.2025 20:12 Ответить
афуєно важлива інформація. шо там в Одесі?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:14 Ответить
Одеса в темноті та холоді по краплі вичавлює з себе пушкіна та катьку другу,

сподіваюсь.

.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:22 Ответить
Так катька зробила з Хаджибея Одесу. Чого ж ви її не любите.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:14 Ответить
В усіх інтереси різні; комусь--апельсини, комусь--ящики з під апельсинів.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:22 Ответить
Все нормально, пока! свет, вода есть
показать весь комментарий
21.12.2025 20:25 Ответить
Не хвилюйся, катьку знесли, сашку забили фанерою - світло є, вода і МОРЕ!
показать весь комментарий
21.12.2025 21:02 Ответить
Заховали сашку від дронів ?
показать весь комментарий
21.12.2025 21:16 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
21.12.2025 20:15 Ответить
І русская прі том...
показать весь комментарий
21.12.2025 20:21 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2025 20:18 Ответить
Как- то все это не серьезно
Вот друг нашего президента - АНДРЮШЕНЬКА ПОРТНОВ
Даже до речки не дошел
Даже лодку не увидел
Откинул коньки быстро и без всяких свидетелей
Вот это серьезно!
Это работали профи...
показать весь комментарий
21.12.2025 20:21 Ответить
Джентельменський набір: бандюган,адвокат, родич тирана і шлюха! Всі шари кацапського населення
показать весь комментарий
21.12.2025 20:33 Ответить
«Компанія там була не велика, але бардзо пожондна - пан аптекар, пан директор, золотар, дві курви і я...»
показать весь комментарий
21.12.2025 21:19 Ответить
Жаль шо ***** за рульом не був...
показать весь комментарий
21.12.2025 20:40 Ответить
- Я уб'ю, тібя, лодачнік
показать весь комментарий
21.12.2025 20:43 Ответить
Висловлюємо спiвчуття, що не здохли усi.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:52 Ответить
яхт клуб в митищах... у грудні.. на човні?
показать весь комментарий
21.12.2025 21:07 Ответить
Це ж скільки треба було випити?
показать весь комментарий
21.12.2025 21:20 Ответить
"Мы на лодочке катались..." До Чапаєва!
показать весь комментарий
21.12.2025 21:11 Ответить
Авєра. Дуууже впливовий був персонаж колись. А те, шо вони переплелися з куйлом - то нова аристократія формується. Бандитсько-чекістська.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:12 Ответить
А хто пам'ятає долю молодшого сина Януковича? Якого Путін прибрав, щоби татку дурні думки в голову не приходили. "НКВД" таке любить. Ще й обставили картинно.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:26 Ответить
 
 