"Ложь и пропаганда": в разведке США опровергли данные Reuters о планах Путина захватить всю Украину и часть Европы
Утверждения агентства Reuters о якобы планах российского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину и восстановить контроль над частью Европы, входившей в состав СССР, не соответствуют действительности.
Об этом сообщила в соцсети Х директор Национальной разведки США Тулси Габбард, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят в разведке США?
Нет, это ложь и пропаганда. Reuters охотно продвигает поддержку разжигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа, направленные на прекращение этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону жертв с обеих сторон. Опасно то, что вы распространяете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле стремятся НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть армию Соединенных Штатов в войну с Россией", - пишет она.
По словам Габбард, разведка США сообщила политикам о том, что "Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО".
РФ не способна противостоять Европе
Кроме того, как отмечается, разведка США считает, что Россия в настоящее время не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе. Об этом свидетельствует ситуация на поле боя.
Что предшествовало?
Как сообщалось, накануне издание Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что отчеты разведки США свидетельствуют о намерении Путина захватить всю Украину и часть Европы.
Хоча, з приходом трампа, амера стала на побігеньках у пу@ла! Це, як при януковощі, посади займали, або малососи, або манкурти!
ZOG нє дрємлєт, ZOG повсюду. БЖС
РСША.
16 липня 2025 року з Державного департаменту США в рамках реорганізації звільнили 1350 працівників розвідки, у тому числі деяких по Росії та Україні
Адміністрація Трампа звільнила аналітиків розвідки, які попереджали, що путін не готовий до перемовин.
В тій розвідці, тепер керівники у ручному управлінні трампона, котрі й близько к розвідці не мають ніякого відношення.
Формування керованої тривоги
Це класична технологія масової психології.
Емоційні гойдалки:
не дають стабілізуватись
тримають нервову систему в напрузі
знижують критичне мислення
У такому стані люди:
легше приймають нав'язані рішення
рідше перевіряють факти
частіше реагують імпульсивно