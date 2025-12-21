РУС
"Ложь и пропаганда": в разведке США опровергли данные Reuters о планах Путина захватить всю Украину и часть Европы

Путин сделал заявление о Донбассе и войне против Украины

Утверждения агентства Reuters о якобы планах российского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину и восстановить контроль над частью Европы, входившей в состав СССР, не соответствуют действительности.

Об этом сообщила в соцсети Х директор Национальной разведки США Тулси Габбард, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в разведке США?

Нет, это ложь и пропаганда. Reuters охотно продвигает поддержку разжигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа, направленные на прекращение этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону жертв с обеих сторон. Опасно то, что вы распространяете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле стремятся НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть армию Соединенных Штатов в войну с Россией", - пишет она.

Читайте также: Посланник Путина Дмитриев назвал "конструктивными" переговоры с американцами о мирном соглашении

По словам Габбард, разведка США сообщила политикам о том, что "Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО".

РФ не способна противостоять Европе

Кроме того, как отмечается, разведка США считает, что Россия в настоящее время не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе. Об этом свидетельствует ситуация на поле боя.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне издание Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что отчеты разведки США свидетельствуют о намерении Путина захватить всю Украину и часть Европы.

Читайте также: Путин: "РФ хочет мира в 2026 году, но нужно решить "все спорные вопросы" путем переговоров"

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, як і інші назначені Трампом чиновники, говорить лише те, що хоче чути Трамп.
21.12.2025 08:18
Тобто, вже і в розвідці сша є рашисти, що так пу@ла відмазують?
Хоча, з приходом трампа, амера стала на побігеньках у пу@ла! Це, як при януковощі, посади займали, або малососи, або манкурти!
21.12.2025 08:15
З цієї облізлої кози така "директорка", як з ішака "президент".
21.12.2025 08:16
Тобто, вже і в розвідці сша є рашисти, що так пу@ла відмазують?
Хоча, з приходом трампа, амера стала на побігеньках у пу@ла! Це, як при януковощі, посади займали, або малососи, або манкурти!
21.12.2025 08:15
А тепер подумайте, чи можна довіряти інформації від розвідки Трумпо-США, яку вони "милостиво" надають Україні?
21.12.2025 08:51
З цієї облізлої кози така "директорка", як з ішака "президент".
21.12.2025 08:16
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, як і інші назначені Трампом чиновники, говорить лише те, що хоче чути Трамп.
21.12.2025 08:18
На минулих у листопаді місцевих виборах Республіканська партія втратила підтримку серед виборців з числа меншин та робітничого класу, які допомогли Трампу повернутися до Білого дому у 2024 році.
21.12.2025 08:31
Звіти розвідки США попереджають, що президент Росії Володимир Путін має намір заволодіти всією Україною та повернути частини Європи, які колись належали радянській імперії.
21.12.2025 08:18
Вони точно знають про плани путіна, тому, що "ЦЕ" - одна контора. Вони навіть вже особливо цей факт не приховують, їх завдання утилізація населення під різними благородними гаслами.
21.12.2025 08:19
І тільки завдяки родинним зв'язкам у схемі досі не фігурує Ізраїль.
21.12.2025 08:23
Він у тіні. Керує.
21.12.2025 08:46
Так-так.
ZOG нє дрємлєт, ZOG повсюду. БЖСРСША.
21.12.2025 08:54
Нас на "слабо" не візьмеш - Габбард - ми проти путлєра не підем
21.12.2025 08:23
Почитаєш ці коментарі і думаєш чи я не у дурдомі. Одні Наполеон.
21.12.2025 08:28
А ти хто? Імператор і цар Алєксандр І ?
21.12.2025 08:54
Ви всє наполєони, а я - Кутузов.
21.12.2025 08:55
Это было понятно хотя бы по тому, почему отчеты разведки воообще якобы попали в СМИ. Разве они не должны быть для служебного пользования и доступны только узкому кругу лиц.
21.12.2025 08:35
Все що потрібно знати.
16 липня 2025 року з Державного департаменту США в рамках реорганізації звільнили 1350 працівників розвідки, у тому числі деяких по Росії та Україні
Адміністрація Трампа звільнила аналітиків розвідки, які попереджали, що путін не готовий до перемовин.

В тій розвідці, тепер керівники у ручному управлінні трампона, котрі й близько к розвідці не мають ніякого відношення.
21.12.2025 08:35
Тулсі Габарт це не компетентна тупа баба. Вона до минулих презеденських виборів, була «корабельною сосною» в команді Трампа. Відповідно і отримала цю посаду,не як професіонал, а як довірена особа Трампа, яка ніколи, ніяк до цієї посади, з веденням роботи в розвідці не стикалась.
21.12.2025 08:36
У Трампа много "корабельных сосен" на важных постах. Но это болезнь всего Запада. Вспомните армию политиков из глупеньких красивых женщин в Европе. По сравнению с Европой в маскулинной Америке все не так плохо. Да и Украина никогда не отставала.

21.12.2025 09:10
"РФ не здатна протистояти Європі ",це охочи піхопить москальська пропаганда)Знаємо нашо)
21.12.2025 08:40
Коли такі речі говорять люди трампа то треба читати це з розумінням що висновки потрібно зробити з точністю наоборот-путін нападе обовязково
21.12.2025 08:42
зараз американська розвідка опинилась по рейтингу нижче естонської.
21.12.2025 08:43
Русофашиста трупіна захищає адміністрація "найдемократичнішої "країни в світі , ну тому що в трупіна козирні карти( ми ж ,американці ,йому їх і дали) а в інших їх нема.
21.12.2025 08:43
Емоційні гойдалки аудиторії вліво-вправо - не випадковість.

Формування керованої тривоги

Це класична технологія масової психології.

Емоційні гойдалки:

не дають стабілізуватись

тримають нервову систему в напрузі

знижують критичне мислення

У такому стані люди:

легше приймають нав'язані рішення

рідше перевіряють факти

частіше реагують імпульсивно
21.12.2025 08:49
В течение долгого времени придерживается пророссийских взглядов. По сведениям её бывших помощников, регулярно читает и распространяет сведения, публикуемые прокремлёвским https://ru.wikipedia.org/wiki/RT каналом RThttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8#cite_note-econ-56 [56].
21.12.2025 08:53
без зєлєнского, а саме: без розмінування територій, без відводу військ, без диверсії мобілізації, без розкрадання коштів на оборону, без повернення до совкового керівництва в Армії та іншого саботажу - де би зараз був путін з орками?
21.12.2025 09:13
 
 