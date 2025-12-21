Утверждения агентства Reuters о якобы планах российского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину и восстановить контроль над частью Европы, входившей в состав СССР, не соответствуют действительности.

Об этом сообщила в соцсети Х директор Национальной разведки США Тулси Габбард, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в разведке США?

Нет, это ложь и пропаганда. Reuters охотно продвигает поддержку разжигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа, направленные на прекращение этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону жертв с обеих сторон. Опасно то, что вы распространяете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле стремятся НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть армию Соединенных Штатов в войну с Россией", - пишет она.

По словам Габбард, разведка США сообщила политикам о том, что "Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО".

РФ не способна противостоять Европе

Кроме того, как отмечается, разведка США считает, что Россия в настоящее время не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе. Об этом свидетельствует ситуация на поле боя.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне издание Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что отчеты разведки США свидетельствуют о намерении Путина захватить всю Украину и часть Европы.

