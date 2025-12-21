"Брехня і пропаганда": у розвідці США заперечили дані Reuters про плани Путіна захопити всю Україну і частину Європи

Твердження агентства Reuters про нібито плани російського диктатора Володимира Путіна захопити всю Україну та відновити контроль над частиною Європи, яка входила до складу СРСР, не відповідають дійсності.

Про це повідомила у соцмережі Х директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у розвідці США?

Ні, це брехня, і пропаганда. Reuters охоче просуває підтримку розпалювачів війни, які хочуть підірвати невпинні зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення цієї кривавої війни, яка призвела до понад мільйона жертв з обох сторін. Небезпечно те, що ви поширюєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, та розпалюєте істерію і страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді прагнуть НАТО та ЄС, аби безпосередньо втягнути армію Сполучених Штатів у війну з Росією", - пише вона.

Також читайте: Посланець Путіна Дмитрієв назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди

За словами Габбард, розвідка США повідомила політиків про те, що "Росія прагне уникнути більш масштабної війни з НАТО".

РФ не здатна протистояти Європі

Окрім того, як зазначається, розвідка США вважає, що Росія наразі не має можливості завоювати та окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу. Про це свідчить ситуація на полі бою.

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні видання Reuters із посиланням на шість джерел повідомило, що звіти розвідки США свідчать про намір Путіна захопити всю Україну і частину Європи.

Також читайте: Путін: "РФ хоче миру у 2026 році, але треба розв’язати "усі спірні питання" шляхом переговорів"