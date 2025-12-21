Швеция задержала подсанкционное российское судно, которое подозревают в перевозке оружия
В ночь на воскресенье, 21 декабря, власти Швеции задержали российский грузовой корабль Adler, компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. Продолжается проверка груза на борту судна.
Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT, информирует Цензор.НЕТ.
Детали рейда
Сообщается, что утром 20 декабря судно встало на якорь в водах Швеции вблизи Геганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя. В ночь на 21 декабря власти Швеции решили проверить корабль. Рейд проводился под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране.
К проверке также были привлечены бойцы Национального отряда спецназначения, полиция и прокуратура.
Проверка судна продолжается
- По данным SVT, проверка судна продолжается.
- Отмечается, что этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года.
Судно находится под санкциями
Корабль Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза из-за того, что ее корабли перевозят северокорейские боеприпасы, которые РФ затем использует в войне против Украины.
