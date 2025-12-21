РУС
Швеция задержала подсанкционное российское судно, которое подозревают в перевозке оружия

корабель

В ночь на воскресенье, 21 декабря, власти Швеции задержали российский грузовой корабль Adler, компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. Продолжается проверка груза на борту судна.

Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT, информирует Цензор.НЕТ.

Детали рейда

Сообщается, что утром 20 декабря судно встало на якорь в водах Швеции вблизи Геганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя. В ночь на 21 декабря власти Швеции решили проверить корабль. Рейд проводился под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране.

К проверке также были привлечены бойцы Национального отряда спецназначения, полиция и прокуратура.

Проверка судна продолжается

  • По данным SVT, проверка судна продолжается. 
  • Отмечается, что этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года.

Судно находится под санкциями 

Корабль Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза из-за того, что ее корабли перевозят северокорейские боеприпасы, которые РФ затем использует в войне против Украины.

Автор: 

заарештуйте судно, якщо є яйца
показать весь комментарий
21.12.2025 17:35 Ответить
Потрібно шукати не тільки на судні, але й поблизу на морському дні....
показать весь комментарий
21.12.2025 17:36 Ответить
Рвусь із сил із всех сухожілій
Но сегодня - опять, как вчера
Обложілі меня обложіжілі...
...................
Ідьот ахота на валков
ідьот ахота !!!

Але не тільки на цапський флот
показать весь комментарий
21.12.2025 17:39 Ответить
