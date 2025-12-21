Швеція затримала підсанкційне російське судно, яке підозрюють у перевезенні зброї

У ніч на неділю, 21 грудня, влада Швеції затримала російський вантажний корабель Adler, компанія-власник якого займається експортом зброї до РФ. Триває перевірка вантажу на борту судна.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі рейду

Повідомляється, що вранці 20 грудня судно встало на якір у водах Швеції поблизу Геганеса після того, як у нього стався збій у роботі двигуна. У ніч проти 21 грудня влада Швеції вирішила перевірити корабель. Рейд проводився під керівництвом Митної служби, яка звернулася за допомогою до Берегової охорони.

До перевірки також були залучені бійці Національного загону спецпризначення, поліція та прокуратура.

Читайте також: Нідерланди уважно стежать за російськими кораблями в Північному морі, - Брекельманс

Перевірка судна триває

За даними SVT, перевірка судна триває.

Зазначається, що цей рейд є одним із серії аналогічних перевірок, проведених проти російської гібридної діяльності або торгівлі зброєю у водах країн ЄС впродовж року.

Судно перебуває під санкціями

Корабель Adler належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках США та Євросоюзу через те, що її кораблі перевозять північнокорейські боєприпаси, які РФ потім використовує у війні проти України.

Читайте також: Флот Британії супроводив російську субмарину до протоки Ла-Манш