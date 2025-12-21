У Москві загинув кримінальний авторитет: катався на човні із зятем Путіна
У Підмосков’ї стався смертельний інцидент за участі осіб із близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні білоруського ресурсу Nexta.
Човен із шістьма пасажирами на борту перекинувся в яхт-клубі в Митищах, загинула одна людина, ще кілька осіб дістали травми різного ступеня тяжкості, - повідомляє видання.
Загибель екслідера Солнцевського угруповання
За наявною інформацією, загиблим виявився Віктор Аверін — один із колишніх лідерів відомого Солнцевського організованого злочинного угруповання. Саме він перебував за кермом судна. За попередньою версією російських правоохоронних органів, йдеться про нещасний випадок.
Разом з Аверіним у човні перебували адвокат, бізнесмен, охоронець, а також 18-річна модель. Усі вони вижили.
Родинні зв’язки з Путіним
Серед пасажирів також був Віктор Хмарін-старший — чоловік двоюрідної сестри Володимира Путіна. Він зазнав переохолодження та забоїв. Хмарін-старший відомий як однокурсник російського диктатора по юридичному факультету Ленінградського державного університету та його давній знайомий.
У 1976 році Хмарін одружився з двоюрідною сестрою Путіна по батьківській лінії Любов’ю Кругловою. Їхній син Віктор Хмарін нині очолює одну з найбільших державних енергетичних компаній РФ — "РусГідро". За даними відкритих джерел, родина також пов’язана з бізнесом у сфері постачання обладнання для "Газпрому".
- Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Швеція затримала підсанкційне російське судно, яке підозрюють у перевезенні зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они ********* его насмерть, а тушку выкинули в лес.
Привет участникам спортивного ориентирования, теперь у вас появится новое занимательное задание - найди дохлого картографа. И конкурсы интересные...
А на следующий день в квартиру, где Токмаков остановился со своим напарником, пришло ФСБ: «Искали дроны, вещественные доказательства шпионажа. Были изъяты вещи моего мужа, все планшеты ноутбуки и гаджеты».
Ну, пожелаем успехов всем командам этих веселых стартов. Зарница удалась на славу!
Хотели СССР взад? Держите. В обе руки.
Все желания должны исполнятся.
***** шастать (с)
сподіваюсь.
.