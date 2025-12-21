У Москві загинув кримінальний авторитет: катався на човні із зятем Путіна

У Підмосков’ї стався смертельний інцидент за участі осіб із близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні білоруського ресурсу Nexta.

Човен із шістьма пасажирами на борту перекинувся в яхт-клубі в Митищах, загинула одна людина, ще кілька осіб дістали травми різного ступеня тяжкості, - повідомляє видання.

Читайте також: "Брехня і пропаганда": у розвідці США заперечили дані Reuters про плани Путіна захопити всю Україну і частину Європи

Загибель екслідера Солнцевського угруповання

За наявною інформацією, загиблим виявився Віктор Аверін — один із колишніх лідерів відомого Солнцевського організованого злочинного угруповання. Саме він перебував за кермом судна. За попередньою версією російських правоохоронних органів, йдеться про нещасний випадок.

Разом з Аверіним у човні перебували адвокат, бізнесмен, охоронець, а також 18-річна модель. Усі вони вижили.

Також читайте: У Парижі привітали згоду Путіна вести діалог з Макроном

Родинні зв’язки з Путіним

Серед пасажирів також був Віктор Хмарін-старший — чоловік двоюрідної сестри Володимира Путіна. Він зазнав переохолодження та забоїв. Хмарін-старший відомий як однокурсник російського диктатора по юридичному факультету Ленінградського державного університету та його давній знайомий.

У 1976 році Хмарін одружився з двоюрідною сестрою Путіна по батьківській лінії Любов’ю Кругловою. Їхній син Віктор Хмарін нині очолює одну з найбільших державних енергетичних компаній РФ — "РусГідро". За даними відкритих джерел, родина також пов’язана з бізнесом у сфері постачання обладнання для "Газпрому".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Швеція затримала підсанкційне російське судно, яке підозрюють у перевезенні зброї.

Також читайте: Путін особисто сприяв тому, щоб Віткофф став ключовою фігурою для контактів з США, - WSJ