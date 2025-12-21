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Новини Режим Путіна
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У Москві загинув кримінальний авторитет: катався на човні із зятем Путіна

У Підмосков’ї перекинувся човен із родичем Путіна Віктором Аверіним

У Підмосков’ї стався смертельний інцидент за участі осіб із близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні білоруського ресурсу Nexta.

Човен із шістьма пасажирами на борту перекинувся в яхт-клубі в Митищах, загинула одна людина, ще кілька осіб дістали травми різного ступеня тяжкості, - повідомляє видання. 

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Загибель екслідера Солнцевського угруповання

За наявною інформацією, загиблим виявився Віктор Аверін — один із колишніх лідерів відомого Солнцевського організованого злочинного угруповання. Саме він перебував за кермом судна. За попередньою версією російських правоохоронних органів, йдеться про нещасний випадок.

Разом з Аверіним у човні перебували адвокат, бізнесмен, охоронець, а також 18-річна модель. Усі вони вижили.

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Родинні зв’язки з Путіним

Серед пасажирів також був Віктор Хмарін-старший — чоловік двоюрідної сестри Володимира Путіна. Він зазнав переохолодження та забоїв. Хмарін-старший відомий як однокурсник російського диктатора по юридичному факультету Ленінградського державного університету та його давній знайомий.

У 1976 році Хмарін одружився з двоюрідною сестрою Путіна по батьківській лінії Любов’ю Кругловою. Їхній син Віктор Хмарін нині очолює одну з найбільших державних енергетичних компаній РФ — "РусГідро". За даними відкритих джерел, родина також пов’язана з бізнесом у сфері постачання обладнання для "Газпрому".

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Автор: 

москва (1395) путін володимир (25569) човен (28)
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Топ коментарі
+45
Бабченко-В апреле 2025 года картограф Константин Токмаков выполнял государственный контракт от одной из школ на составление карт во Владимирской области для спортивного ориентирования. К счастью, маршрут проходил возле военных складов под Ковровым - этот участок был указан в контракте - где бдительные военные заметили ******* шпиона с компасом и планшетом.
Они ********* его насмерть, а тушку выкинули в лес.
Привет участникам спортивного ориентирования, теперь у вас появится новое занимательное задание - найди дохлого картографа. И конкурсы интересные...
А на следующий день в квартиру, где Токмаков остановился со своим напарником, пришло ФСБ: «Искали дроны, вещественные доказательства шпионажа. Были изъяты вещи моего мужа, все планшеты ноутбуки и гаджеты».
Ну, пожелаем успехов всем командам этих веселых стартов. Зарница удалась на славу!
Хотели СССР взад? Держите. В обе руки.
Все желания должны исполнятся.
***** шастать (с)
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21.12.2025 20:11 Відповісти
+33
Одеса в темноті та холоді по краплі вичавлює з себе пушкіна та катьку другу,

сподіваюсь.

.
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21.12.2025 20:22 Відповісти
+22
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21.12.2025 20:18 Відповісти

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