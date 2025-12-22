РУС
Новости Ликвидация военного командования РФ
10 576 55

Ликвидирован генерал Генштаба ВС РФ Сарваров в Москве: сработала взрывчатка под автомобилем. ВИДЕО

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, в результате чего был ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанила Сарварова.

Об этом сообщил Следком РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Фанил Сарваров

Что известно?

Российский Следственный комитет уже по этому факту возбудил уголовное дело и подозревает в организации успешной операции украинские спецслужбы.

"Следствием прорабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали об утреннем взрыве в Москве.

+22
Відфонив своє
22.12.2025 09:13 Ответить
+22
прибирали самокати від підїзду, а воно он що - прогавили під авто.
22.12.2025 09:14 Ответить
+21
Так має бути з кожним рашиським злочинцем починаючи від путіна і нижче.
22.12.2025 09:21 Ответить
коханка замовила А коли своїх , ( у яких 3-4 громадянства) , відправляли" двушку на москву" , вбивали в тилу , поставляючи , фуфлижні бронежилети , чи неякісні міни, непобудовані фортифікації , виводили мільярди , а озброєння не надходило ці , ще гірші відкритих орків *****
22.12.2025 09:54 Ответить
Згоден з вами,але не всі в СБУ і в керівництві такі,знаю хлопців СБУ патріоти і великі специ свого діла.
22.12.2025 10:24 Ответить
100% , але керівництво СБУ призначено Деркачем , і те , що вони витворяля перед нападом , під командуванням Зейло-Баканова - ст111 Державна зрада !!! покидьки готували " київ за три дні" , під дахом зейла&ермака , татарова, демченко, ………………… вони не " бачили" скупчення рашистських полчишь
22.12.2025 11:29 Ответить
Пригожин зустрів чергового орка *************!!
22.12.2025 10:02 Ответить
Але ж як "маскувався"... цілий генерал на КІА соренто
22.12.2025 10:12 Ответить
Може то "своі"? соромляться...
22.12.2025 10:14 Ответить
В цій москві кромє генералів та їх прислуги ще хтось живе?
А новина - бомба!
22.12.2025 10:45 Ответить
прибирали самокати від підїзду, а воно он що - прогавили під авто.
тому треба прибрати всі автомобілі, подалі, особливо такі, що мають дно, бо є куди вибухівку підкласти. ну це ж гарно.
22.12.2025 09:39 Ответить
прелєстно
22.12.2025 09:16 Ответить
....А город подумав навчання ідуть...
22.12.2025 09:17 Ответить
Белыми жигулями?
22.12.2025 09:17 Ответить
Кіа
22.12.2025 09:48 Ответить
Уzzкій?
22.12.2025 09:18 Ответить
Чистокровний арієц.
22.12.2025 09:34 Ответить
Фаніл Сарваров -- хіба можуть бути більш руZZкими ім'я та прізвище потвори?!
22.12.2025 10:28 Ответить
Дегенералізація.
22.12.2025 09:18 Ответить
Так має бути з кожним рашиським злочинцем починаючи від путіна і нижче.
Ой, мля!!! Как же так???!!!
22.12.2025 09:21 Ответить
******, зачистив свідка своїх злочинів в Мирній Україні!
Дегенералізація сруськіх, від пригожина!! Кувалдою ненамахаєшся!!
Слава Україні!!
22.12.2025 10:05 Ответить
Генерал Сарваров рф просто здох 😡
Земля бетоном , падлюці!!
22.12.2025 09:22 Ответить
Може українські спецслужби, а можуть бути й внутрішні розбірки. Як кажуть "он слішком много знал". Хто зна, хто зна...
22.12.2025 09:22 Ответить
Так. "Нє всьо так однозначно".
22.12.2025 09:56 Ответить
Соловьйову приготуватися, разом із скабєєвою!! Усьо ж, па Плану у ****** ??
22.12.2025 10:07 Ответить
У пеклі чергове поповнення...
22.12.2025 09:23 Ответить
"Нас там нет"
22.12.2025 09:23 Ответить
то вибухнув акумулятор на китайському самокаті . ну не вміють китайці якісно робити .
22.12.2025 09:32 Ответить
Якийсь генерал лейтенант - "нищеброд", на KIA sportage їздив
22.12.2025 09:25 Ответить
Прочитав більше інфи: точно "нищеброд"- KIA sorento 2013р. і володіє 1/4 квартири в Москві.
22.12.2025 10:14 Ответить
Головне, що машина сильно не постраждала....
22.12.2025 09:27 Ответить
Файно, файно. Але коли вже почнуть мочити політичне керівництво.
22.12.2025 09:27 Ответить
Самка свинособаки замовила, до бабці не ходи..
22.12.2025 09:27 Ответить
Ну сильно вже білу ладу до шуби захотілося, та і до сумочки підходить
22.12.2025 09:51 Ответить
лада фуйня,а от квартирко на мацквє савсєм другиє бабоси..
22.12.2025 10:02 Ответить
От бачите, куди "двушка" пішло...
22.12.2025 09:28 Ответить
йому, хотіо сказати, і прибрали свідка у справі Мідас?
22.12.2025 09:42 Ответить
ГОЙДАА *****!
Кацапи, припиніть самі себе підривати!
22.12.2025 09:28 Ответить
Це йому знизу постукали ті, кого він вбив за все своє паскудне життя!
22.12.2025 09:32 Ответить
Я так розумію, в першій частині відосу, з надписом "слідчий комітет ..." на спині - це найдосвіченіший "вовкодав слід.кому"? Ветеран розслідувань проти ворогів режиму?

Нічого проти жінок взагалі. Але картина сюрреалістична - на місці знищення генералу ГШ під час війни - одна дівчинка-одуванчик. Або той генерал був чимось типу "менеджера по клінінгу" в тому ГШ засрашки і погано позавчора поли помив, або хєнєрала забаранили свої - і розслідування, відповідно, ведеться "для галочки".
22.12.2025 09:35 Ответить
Судячи по машині саме так, так ще і Нафталін...
22.12.2025 09:40 Ответить
То оцєплєніє, від зєвак.
22.12.2025 09:49 Ответить
Чому не ліквідовуються солов'їний послід чи скабєїха, які засирають порожні черепа ємєль ненавистю до України?
22.12.2025 09:38 Ответить
пішов на під-днищення і моментально зднищився
22.12.2025 09:45 Ответить
Ви тільки подивіться яке нахабне самогубство !!!
22.12.2025 09:45 Ответить
Зрозуміло що на аурус не заробив, але чому не на скрєпному ВАЗі, чи братньому китайському?
22.12.2025 09:50 Ответить
22.12.2025 09:51 Ответить
прийде час,що наші фахівці з Моссаду приїзжатимуть у Киів на навчання.
22.12.2025 09:52 Ответить
У подібних речах, для кацапів, є і "позитивний момент"... Дуже швидкий кар"єрний ріст... При СРСР, у лейтенанта первинна посада , максимально, була - "заступник командира роти", "старлєйська" . А зараз, відразу після випуску, можуть і командиром батальйону призначить, на підполковничу....
22.12.2025 10:11 Ответить
Вышел из чата при чём навсегда...
22.12.2025 10:15 Ответить
Та хто сказав, що його прибрали наші специ? Скоріш за все він, як пригожин в літаку, курив в машині маріхуану та бавився з гранатами...
22.12.2025 10:18 Ответить
«Я никогда не желал никому смерти, но некоторые некрологи читал с огромным удовольствием»
М.Твен
22.12.2025 10:29 Ответить
ГЫГЫ
22.12.2025 10:31 Ответить
А что случілось? За что єво взорвалі? Может помочь чєм-то?
22.12.2025 11:15 Ответить
 
 