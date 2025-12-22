Ликвидирован генерал Генштаба ВС РФ Сарваров в Москве: сработала взрывчатка под автомобилем. ВИДЕО
Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, в результате чего был ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанила Сарварова.
Об этом сообщил Следком РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
Российский Следственный комитет уже по этому факту возбудил уголовное дело и подозревает в организации успешной операции украинские спецслужбы.
"Следствием прорабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали об утреннем взрыве в Москве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А новина - бомба!
Дегенералізація сруськіх, від пригожина!! Кувалдою ненамахаєшся!!
Слава Україні!!
Земля бетоном , падлюці!!
Кацапи, припиніть самі себе підривати!
Нічого проти жінок взагалі. Але картина сюрреалістична - на місці знищення генералу ГШ під час війни - одна дівчинка-одуванчик. Або той генерал був чимось типу "менеджера по клінінгу" в тому ГШ засрашки і погано позавчора поли помив, або хєнєрала забаранили свої - і розслідування, відповідно, ведеться "для галочки".
М.Твен