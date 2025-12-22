Ликвидирован генерал Генштаба ВС РФ Сарваров в Москве: сработала взрывчатка под автомобилем. ВИДЕО

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, в результате чего был ликвидирован начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанила Сарварова.

Об этом сообщил Следком РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

Российский Следственный комитет уже по этому факту возбудил уголовное дело и подозревает в организации успешной операции украинские спецслужбы.

"Следствием прорабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали об утреннем взрыве в Москве.

