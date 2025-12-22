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Новини Ліквідація військового командування РФ
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Ліквідовано генерала Генштабу зс РФ Сарварова у Москві: спрацювала вибухівка під авто. ВIДЕО

Вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля, внаслідок чого було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Про це повідомив Слідком РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Фаніл Сарваров

Що відомо?

Російський Слідчий комітет за цим фактом вже порушив кримінальну справу та підозрює в організації успішної операції українські спецслужби.

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"Слідством опрацьовуються різні версії вбивства. Однією з них є версія, пов’язана з організацією злочину українськими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про ранковий вибух у Москві.

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У біографії Сарварова на сайті Міноборони зазначено, що він воював в Інгушетії, Чечні та Сирії. Управління оперативної підготовки очолював з 2016 року. Займався навчанням командирів і підготовкою органів військового управління до масштабних операцій, планував проведення навчань.

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вибухівка (512) ліквідація (4822) москва (1395)
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Топ коментарі
+43
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22.12.2025 09:13 Відповісти
+37
прибирали самокати від підїзду, а воно он що - прогавили під авто.
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22.12.2025 09:14 Відповісти
+28
Так має бути з кожним рашиським злочинцем починаючи від путіна і нижче.
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22.12.2025 09:21 Відповісти

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