Ліквідовано генерала Генштабу зс РФ Сарварова у Москві: спрацювала вибухівка під авто. ВIДЕО

Вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля, внаслідок чого було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Про це повідомив Слідком РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо?

Російський Слідчий комітет за цим фактом вже порушив кримінальну справу та підозрює в організації успішної операції українські спецслужби.

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"Слідством опрацьовуються різні версії вбивства. Однією з них є версія, пов’язана з організацією злочину українськими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про ранковий вибух у Москві.

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У біографії Сарварова на сайті Міноборони зазначено, що він воював в Інгушетії, Чечні та Сирії. Управління оперативної підготовки очолював з 2016 року. Займався навчанням командирів і підготовкою органів військового управління до масштабних операцій, планував проведення навчань.