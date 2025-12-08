Возле Московского НПЗ очередь иностранцев, прибывших на работу: "Какие-то китайцы, вьетнамцы, еще не знаю кто. Своих-то мужиков нет". ВИДЕО
В районе Капотни возле Московского нефтеперерабатывающего завода зафиксированы очереди из иностранных работников, прибывших для работы на предприятии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлена длинная очередь выходцев из азиатских стран, работающих на предприятии, опубликована в соцсетях.
"Капотня, Московский нефтеперерабатывающий завод. Здесь образовалась целая очередь из "иностранных специалистов". Новые хозяева России из Индии, Вьетнама, Афганистана, Узбекистана и других "дружественных" стран РФ призваны заменить российских ванюшек, которые толпами утилизируются в Украине. Хитрый план Путина в действии. Война до последнего россиянина!", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+17 Катруся
показать весь комментарий08.12.2025 10:09 Ответить Ссылка
+10 Sergii Ustim
показать весь комментарий08.12.2025 09:56 Ответить Ссылка
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.12.2025 10:01 Ответить Ссылка
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