Біля Московського НПЗ черга іноземців, які прибули на роботу: "Какие-то китайцы, вьетнамцы, еще не знаю кто. Своих-то мужиков нет". ВIДЕО

У районі Капотні біля Московського нафтопереробного заводу зафіксовано черги з іноземних працівників, які прибули для роботи на підприємстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована довжелезна черга вихідців із азійських країн, що працюють на підприємстві, опублікований у соцмережах.

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"Капотня, Московський нафтопереробний завод. Тут утворилася ціла черга з "іноземних фахівців". Нові господарі Росії з Індії, В'єтнаму, Афганістану, Узбекистану та інших "дружніх" країн РФ покликані замінити російських ванюшок, які натовпом утилізуються в Україні. Хитрий план Путіна у дії. Війна до останнього росіянина!", - зазначає у коментарі автор публікації.

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