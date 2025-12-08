Біля Московського НПЗ черга іноземців, які прибули на роботу: "Какие-то китайцы, вьетнамцы, еще не знаю кто. Своих-то мужиков нет". ВIДЕО
У районі Капотні біля Московського нафтопереробного заводу зафіксовано черги з іноземних працівників, які прибули для роботи на підприємстві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована довжелезна черга вихідців із азійських країн, що працюють на підприємстві, опублікований у соцмережах.
"Капотня, Московський нафтопереробний завод. Тут утворилася ціла черга з "іноземних фахівців". Нові господарі Росії з Індії, В'єтнаму, Афганістану, Узбекистану та інших "дружніх" країн РФ покликані замінити російських ванюшок, які натовпом утилізуються в Україні. Хитрий план Путіна у дії. Війна до останнього росіянина!", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+17 Катруся
показати весь коментар08.12.2025 10:09 Відповісти Посилання
+10 Sergii Ustim
показати весь коментар08.12.2025 09:56 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.12.2025 10:01 Відповісти Посилання
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