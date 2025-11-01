УКР
У Підмосков’ї зникло світло: повідомлялося про атаку дронів. ВIДЕО

Пізно ввечері 31 жовтня у Московській області РФ зафіксовано відключення світла. 

Про це пишуть російські телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо про блекаут в Підмосковʼї?

Мешканці російського міста Жуковський та навколишніх населених пунктів повідомляють про зникнення світла.

Адміністрація Жуковського стверджує, що відключення світла сталося нібито через "аварійну ситуацію в енергосистемі".

Водночас у російських пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які летіли в напрямку Москви.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив о 23:40 про збиття одного безпілотника на підльоті до міста.

О 00:55 він повідомив про нібито збиття ще одного безпілотника, який летів на російську столицю. 

Читайте також: Москву атакували безпілотники, зупинено роботу 2 аеропортів

Автор: 

москва (1288) дрони (6249) блекаут (113)
Топ коментарі
+3
+3
+2
А чьто же проізошло?
показати весь коментар
01.11.2025 01:18 Відповісти
Невже знову Парашєнко?
показати весь коментар
01.11.2025 01:20 Відповісти
Невдовзі і Томагоки прилетять. Кацапи, зима у вас буде холодною і темною.
показати весь коментар
01.11.2025 01:21 Відповісти
Яка краса!!!
показати весь коментар
01.11.2025 01:25 Відповісти
Обіцяний блекаут Зеленського. Вже не смішно масквичам?
показати весь коментар
01.11.2025 01:27 Відповісти
Нарешті! І ми дочекались такого свята!
показати весь коментар
01.11.2025 01:34 Відповісти
Мені так сумно... Давайте дружити!!! Обнімемся друззя!!!
показати весь коментар
01.11.2025 01:45 Відповісти
ну що, кацапи, ви казали "зима близко"

а вона таки близько, для всіх !

.
показати весь коментар
01.11.2025 01:48 Відповісти
Ааа, таки не *******. Але цей блекаут треба постійно повторювати.
показати весь коментар
01.11.2025 01:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mTg8QWX6bw4 https://www.youtube.com/watch?v=РЕКОРДНЫЙ НАЛЁТ НА РОССИЮ! В ВСУ анонсировали Хэллоуин-санкции
показати весь коментар
01.11.2025 01:52 Відповісти
Краще б.підмосков'я зникло...
показати весь коментар
01.11.2025 02:08 Відповісти
 
 