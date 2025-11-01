У Підмосков’ї зникло світло: повідомлялося про атаку дронів. ВIДЕО

Пізно ввечері 31 жовтня у Московській області РФ зафіксовано відключення світла.

Про це пишуть російські телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо про блекаут в Підмосковʼї?

Мешканці російського міста Жуковський та навколишніх населених пунктів повідомляють про зникнення світла.

Адміністрація Жуковського стверджує, що відключення світла сталося нібито через "аварійну ситуацію в енергосистемі".

Водночас у російських пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які летіли в напрямку Москви.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив о 23:40 про збиття одного безпілотника на підльоті до міста.

О 00:55 він повідомив про нібито збиття ще одного безпілотника, який летів на російську столицю.

