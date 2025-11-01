РУС
В Подмосковье пропал свет: сообщалось об атаке дронов. ВИДЕО

Поздно вечером 31 октября в Московской области РФ зафиксировано отключение света.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о блэкауте в Подмосковье?

Жители российского города Жуковский и близлежащих населенных пунктов сообщают об исчезновении света.

Администрация Жуковского утверждает, что отключение света произошло якобы из-за "аварийной ситуации в энергосистеме".

В то же время в российских пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, летевших в направлении Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 23:40 о сбивании одного беспилотника на подлете к городу.

В 00:55 он сообщил о якобы сбивании еще одного беспилотника, который летел на российскую столицу.

Читайте также: Москву атаковали беспилотники, остановлена работа 2 аэропортов

москва (3109) дроны (5288) блэкаут (49)
+9
Яка краса!!!
01.11.2025 01:25 Ответить
+7
Невдовзі і Томагоки прилетять. Кацапи, зима у вас буде холодною і темною.
01.11.2025 01:21 Ответить
+6
А чьто же проізошло?
01.11.2025 01:18 Ответить
А чьто же проізошло?
01.11.2025 01:18 Ответить
А когда ещё Порошенко это делал? Ты посмотри карту Украины при Порошенко и при своём кумире зеленском! Очередной остряк
01.11.2025 07:17 Ответить
Невдовзі і Томагоки прилетять. Кацапи, зима у вас буде холодною і темною.
01.11.2025 01:21 Ответить
Яка краса!!!
01.11.2025 01:25 Ответить
Обіцяний блекаут Зеленського. Вже не смішно масквичам?
01.11.2025 01:27 Ответить
Нарешті! І ми дочекались такого свята!
01.11.2025 01:34 Ответить
Мені так сумно... Давайте дружити!!! Обнімемся друззя!!!
01.11.2025 01:45 Ответить
ну що, кацапи, ви казали "зима близко"

а вона таки близько, для всіх !

.
01.11.2025 01:48 Ответить
Ааа, таки не *******. Але цей блекаут треба постійно повторювати.
01.11.2025 01:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mTg8QWX6bw4 https://www.youtube.com/watch?v=РЕКОРДНЫЙ НАЛЁТ НА РОССИЮ! В ВСУ анонсировали Хэллоуин-санкции
01.11.2025 01:52 Ответить
Краще б.підмосков'я зникло...
01.11.2025 02:08 Ответить
Краще б знищували цими дроеами економіку рашистів, газо і нафтопереробку. На добробут плєбса їм насрати. Склади з озброєнням також в пріоритеті.
01.11.2025 04:44 Ответить
У місцевих телеграм каналах є повідомлення, зафіксовані ще о 22-00, про відновлення світла. Ну, трохи налякали кацапів, але схоже не дуже. Нажаль...
01.11.2025 05:12 Ответить
Слава Богу дойшло куди треба бити, а не по аеропортах для плану "Ковьер".
01.11.2025 05:23 Ответить
Цапи повертаються до своїх ісконних традицій, які були ще на болотах. Попереду будуть лапті, онучі...
01.11.2025 06:04 Ответить
Як в часи членіна та петра першого! Тобто, все, як мріє пу@ло
01.11.2025 07:53 Ответить
 
 