В Подмосковье пропал свет: сообщалось об атаке дронов. ВИДЕО

Поздно вечером 31 октября в Московской области РФ зафиксировано отключение света.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о блэкауте в Подмосковье?

Жители российского города Жуковский и близлежащих населенных пунктов сообщают об исчезновении света.

Администрация Жуковского утверждает, что отключение света произошло якобы из-за "аварийной ситуации в энергосистеме".

В то же время в российских пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, летевших в направлении Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 23:40 о сбивании одного беспилотника на подлете к городу.

В 00:55 он сообщил о якобы сбивании еще одного беспилотника, который летел на российскую столицу.

Читайте также: Москву атаковали беспилотники, остановлена работа 2 аэропортов