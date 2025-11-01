В Подмосковье пропал свет: сообщалось об атаке дронов. ВИДЕО
Поздно вечером 31 октября в Московской области РФ зафиксировано отключение света.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о блэкауте в Подмосковье?
Жители российского города Жуковский и близлежащих населенных пунктов сообщают об исчезновении света.
Администрация Жуковского утверждает, что отключение света произошло якобы из-за "аварийной ситуации в энергосистеме".
В то же время в российских пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, летевших в направлении Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 23:40 о сбивании одного беспилотника на подлете к городу.
В 00:55 он сообщил о якобы сбивании еще одного беспилотника, который летел на российскую столицу.
а вона таки близько, для всіх !
.