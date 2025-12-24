Автівка вибухнула в Москві: троє загиблих, зокрема двоє поліцейських. ВIДЕО

Вночі 24 грудня 2025 року у Москві стався вибух невстановленого автомобіля. Інцидент зафіксували на тій самій вулиці, де кілька днів тому внаслідок підриву був ліквідований генерал російської армії Фаніль Сарваров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо?

Як зазначається, інцидент стався на вулиці Ясеневій біля поліцейської дільниці.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що внаслідок вибуху поранення дістали двоє працівників дорожньо-патрульної служби. Обох доправили до лікарні.

За даними ЗМІ, розглядають кілька версій події. За однією з них, невідомі могли кинути вибуховий пристрій у службовий автомобіль. Інша версія передбачає, що вибухівка була закладена поруч із машиною та здетонувала в момент, коли поліцейські сіли всередину.

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Згодом росЗМІ повідомили, що на вулиці Єлецькій у Москві двоє співробітників ДПС побачили підозрілу особу біля службового автомобіля.

Коли вони підійшли ближче для його затримання, було приведено в дію вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху загинули двоє співробітників ДПС та ще одна людина, ймовірно підозрюваний.

Що передувало?

Нагадаємо, 22 грудня було ліквідовано генерала Генштабу зс РФ Сарварова у Москві: спрацювала вибухівка під авто.

За даними ЗМІ, ліквідацією російських генералів Україна хоче переконати США у готовності боротися далі.

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