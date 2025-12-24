РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9032 посетителя онлайн
Новости Взрывы в россии Ликвидация российских окукпантов
5 163 25

Взрыв в Москве: ликвидированы полицейские, которые пытали украинских военнопленных, - СМИ

В Москве ликвидированы два правоохранителя, которые воевали против Украины и причастны к пыткам украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили источники в ГУР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Около часа ночи местный житель ликвидировал двух правоохранителей.

Подойдя к полицейскому автомобилю, который стоял недалеко от полицейского участка, мужчина бросил в окно машины взрывной пакет, в результате чего прогремел взрыв.

В результате взрыва два российских полицейских ликвидированы, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован генерал Генштаба ВС РФ Сарваров в Москве: сработала взрывка под автомобилем. ВИДЕО

Собеседники в ГУР заявили, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины.

Также есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных.

По данным росСМИ, были ликвидированы 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.

Ликвидированы полицейские, которые пытали украинских военнопленных

Читайте: Ликвидацией российских генералов Украина хотя бы убедила США в готовности бороться дальше, - SkyNews

Что предшествовало?

  • В ночь на 24 декабря в Москве прогремел взрывна той же улице, где несколько дней назад в результате подрыва был ликвидирован генерал российской армии Фаниль Сарваров.
  • Известно, что были убиты два полицейских. Также, вероятно, погиб мужчина, который мог быть причастен к взрыву.

Читайте также: В Москве погиб криминальный авторитет: катался на лодке с зятем Путина

Автор: 

москва (3120) россия (98502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Так буде з кожним військовим злочинцем.
показать весь комментарий
24.12.2025 14:57 Ответить
+13
Отвєтка прилетіла
показать весь комментарий
24.12.2025 14:55 Ответить
+9
Да на Сосії любого поліцая знищуй і не промахнешся. Тому що московський режим побудований на крові і всі хто в нього входить проганялись через бойові дії і звірства. Це робиться для того щоб вони були пов'язані кров'ю і злочинами з владою а значить були лояльними і стояли за нею горою.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отвєтка прилетіла
показать весь комментарий
24.12.2025 14:55 Ответить
Так буде з кожним військовим злочинцем.
показать весь комментарий
24.12.2025 14:57 Ответить
не факт. По "мирному плану ЗЕ" якщо ми його порушим - а це може трактуватись як таке то будем покарані
показать весь комментарий
24.12.2025 15:00 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2025 15:02 Ответить
Справжні імбала кідарських маніачєл на фото.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:05 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2025 15:05 Ответить
РЕКЛАМ.

ГУР не Мосад, достане всіх.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:10 Ответить
Шо, маскалі методичку не далі чи наказали морозитись?🤣
показать весь комментарий
24.12.2025 15:16 Ответить
Почему нельзя сказать. "Замочили кацапов. Каждый кацап должен умереть". А то это как-то глупо выглядит.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:19 Ответить
Как будто Буданов оправдывается.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:22 Ответить
Ти Буданова не чіпай і прізвище його всує не говори. А то незчуєшся, як і тобі в автівку взрив-пакет влетить.

Буданов дєрьмака пересидів і в підковерних чварах переміг, продовжуючи ефективно керувати спецслужбою і винищуючи кацапів та їхні аналоговнєти, заводи та катів українського народу. Це не якісь там мацковські ігри нанайських хлопчиків біля корита...
показать весь комментарий
24.12.2025 15:48 Ответить
Хорошо, молчу. Зря кацапы его обзывают маминым пирожком.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:50 Ответить
Бог разберется в степени их вины. Наша задача - ускорить процесс их встречи.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:31 Ответить
Чтобы убить кацапа нужна причина?
показать весь комментарий
24.12.2025 15:34 Ответить
В більшості українців - вже немає. Це ти на кацапській мові згадав якісь "причини"...
показать весь комментарий
24.12.2025 15:50 Ответить
Совсем другое дело.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:51 Ответить
Да на Сосії любого поліцая знищуй і не промахнешся. Тому що московський режим побудований на крові і всі хто в нього входить проганялись через бойові дії і звірства. Це робиться для того щоб вони були пов'язані кров'ю і злочинами з владою а значить були лояльними і стояли за нею горою.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:14 Ответить
Зємля стєклаватой !
показать весь комментарий
24.12.2025 15:18 Ответить
До кобздона☝️
показать весь комментарий
24.12.2025 15:18 Ответить
Не факт! Ці можуть і до маслякова на "квн"...
показать весь комментарий
24.12.2025 15:23 Ответить
будете вбивати нас? -ми будемо вбивати вас...
показать весь комментарий
24.12.2025 15:19 Ответить
у такий технологічний час можна буде кожну свинособаку наказати, гнида яка ступила на нашу землю має до кінця свого свинособачого життя озиратися
показать весь комментарий
24.12.2025 15:23 Ответить
********* гарно віддячили.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:42 Ответить
і не стонать...
показать весь комментарий
24.12.2025 15:49 Ответить
 
 