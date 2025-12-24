Взрыв в Москве: ликвидированы полицейские, которые пытали украинских военнопленных, - СМИ
В Москве ликвидированы два правоохранителя, которые воевали против Украины и причастны к пыткам украинских военнопленных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили источники в ГУР.
Подробности
Около часа ночи местный житель ликвидировал двух правоохранителей.
Подойдя к полицейскому автомобилю, который стоял недалеко от полицейского участка, мужчина бросил в окно машины взрывной пакет, в результате чего прогремел взрыв.
В результате взрыва два российских полицейских ликвидированы, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
Собеседники в ГУР заявили, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины.
Также есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных.
По данным росСМИ, были ликвидированы 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.
Что предшествовало?
- В ночь на 24 декабря в Москве прогремел взрывна той же улице, где несколько дней назад в результате подрыва был ликвидирован генерал российской армии Фаниль Сарваров.
- Известно, что были убиты два полицейских. Также, вероятно, погиб мужчина, который мог быть причастен к взрыву.
ГУР не Мосад, достане всіх.
Буданов дєрьмака пересидів і в підковерних чварах переміг, продовжуючи ефективно керувати спецслужбою і винищуючи кацапів та їхні аналоговнєти, заводи та катів українського народу. Це не якісь там мацковські ігри нанайських хлопчиків біля корита...