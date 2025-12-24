РУС
Автомобиль взорвалось в Москве: трое погибших, в том числе двое полицейских. ВИДЕО

Ночью 24 декабря 2025 года в Москве произошел взрыв неустановленного автомобиля. Инцидент зафиксировали на той же улице, где несколько дней назад вследствие подрыва был ликвидирован генерал российской армии Фаниль Сарваров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

Как отмечается, инцидент произошел на улице Ясеневой возле полицейского участка.

В Следственном комитете РФ сообщили, что вследствие взрыва ранения получили двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Обоих доставили в больницу.

По данным СМИ, рассматривают несколько версий происшествия. По одной из них, неизвестные могли бросить взрывное устройство в служебный автомобиль. Другая версия предполагает, что взрывчатка была заложена рядом с машиной и взорвалась в момент, когда полицейские сели во внутрь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве погиб криминальный авторитет: катался на лодке с зятем Путина

Впоследствии РосСМИ сообщили, что на улице Елецкой в ​​Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля.

Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

Вследствие взрыва погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек, вероятно подозреваемый.

Что предшествовало?

  • Напомним, 22 декабря был ликвидирован генерал Генштаба ВС РФ Сарваров в Москве: сработала взрывчатка под автомобилем.
  • По данным СМИ, ликвидацией российских генералов Украина хочет убедить США в готовности бороться дальше.

Смотрите также: Масштабный пожар на ДРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

+11
Мутки фсб. Треба підстави для жорсткішого контролю за населенням.
24.12.2025 07:30 Ответить
24.12.2025 07:30 Ответить
+11
Автівка- це нудно. Пара багатоповерхівок набитих кацапами-оце діло.
24.12.2025 07:38 Ответить
24.12.2025 07:38 Ответить
+6
я ж казав вам кацапи не купуйте китайські авто , в ни постійно вибухають АКБ ! ох сюди б пару Лютих ...
24.12.2025 07:27 Ответить
24.12.2025 07:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там щось серйозніше . багато мінтов і скорих
24.12.2025 07:24 Ответить
24.12.2025 07:24 Ответить
А варіант, "рязанский сахарок", не розглядається? "Для пользы дела" чекісти сотнями своїх підривали... Волгодонськ, Каширське шосе... І так далі...
24.12.2025 09:00 Ответить
24.12.2025 09:00 Ответить
Моцкву всі хочуть взривати - фсб, ісламісти, замкдиші. Скоро і в магаз за хлібчиком не вийдеш
24.12.2025 09:03 Ответить
24.12.2025 09:03 Ответить
- Паслушайте! Интересная штука палучается - в миравом кинематографе имеется куча фильмов -катастроф . Там гибнут Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, и так далее... Но нет ни аднаво фильма а гибели Масквы!...
- Всё очень просто... Фильм-катастрофа должен вызывать в зрителе ужас, и предупреждать об возможной угрозе... А гибель Москвы вызовет в зрителе только безудержную радость и облегчение...
показать весь комментарий
24.12.2025 09:23 Ответить
Етоже бубльгум!(с).😁
24.12.2025 07:27 Ответить
24.12.2025 07:27 Ответить
я ж казав вам кацапи не купуйте китайські авто , в ни постійно вибухають АКБ ! ох сюди б пару Лютих ...
24.12.2025 07:27 Ответить
24.12.2025 07:27 Ответить
Багаті кацапи якраз китайців не купують. Та навіть багаті китайці свої авто не купують.
24.12.2025 09:01 Ответить
24.12.2025 09:01 Ответить
Коли мусорня прибуває треба робити другий вибух.
24.12.2025 07:28 Ответить
24.12.2025 07:28 Ответить
24.12.2025 07:29 Ответить
24.12.2025 07:29 Ответить
Мутки фсб. Треба підстави для жорсткішого контролю за населенням.
24.12.2025 07:30 Ответить
24.12.2025 07:30 Ответить
Це футбольні псевдо- фанати помстились за 'іспанця' якого нещодавно вбив малофеєв 😁
24.12.2025 07:34 Ответить
24.12.2025 07:34 Ответить
План "кавьор" треба вводити, чи план "лижі".
24.12.2025 07:36 Ответить
24.12.2025 07:36 Ответить
Автівка- це нудно. Пара багатоповерхівок набитих кацапами-оце діло.
24.12.2025 07:38 Ответить
24.12.2025 07:38 Ответить
Нет, нет. Спасибо, не нужно. У вас там есть Патрушев, вот он реальный специалист по мешкам с сахаром. Сами и инициируйте.
Развлекайтесь, в общем...
показать весь комментарий
24.12.2025 09:05 Ответить
Щось прохрюкано на свинячому? Цей хряк не хоче підриватись як на каширці - 25 років гулагу! 😁
24.12.2025 09:13 Ответить
24.12.2025 09:13 Ответить
у порівнянні з новинами з фронту це сміття. Ось яки блекаут на Моцкві чи ***** здохло тоді да. А так прочитати і забути
24.12.2025 07:46 Ответить
24.12.2025 07:46 Ответить
Нех@й шастать!
24.12.2025 07:47 Ответить
24.12.2025 07:47 Ответить
Тенденція, однако.
24.12.2025 08:06 Ответить
24.12.2025 08:06 Ответить
Це ще передноворічна гойда чи новорічна двіжуха ?
24.12.2025 08:11 Ответить
24.12.2025 08:11 Ответить
Так Різдво ж в людей. На календар давно дивилися?
24.12.2025 08:37 Ответить
24.12.2025 08:37 Ответить
Різдво від слова москворіз 😁
24.12.2025 08:43 Ответить
24.12.2025 08:43 Ответить
це усе на що спроможні наші спецслужби?
двох мусарів підірвати?
де норд ост?
де беслан?
де теракти у метро?
показать весь комментарий
24.12.2025 08:44 Ответить
Це на новий рік 🤙
24.12.2025 08:47 Ответить
24.12.2025 08:47 Ответить
Ну так покажи приклад, або тільки нити та повчати можеш
24.12.2025 09:06 Ответить
24.12.2025 09:06 Ответить
Ічкерія показала приклад. Москва має боятись щоночі.
24.12.2025 09:15 Ответить
24.12.2025 09:15 Ответить
Ну просто чекають поки ти покажеш як
24.12.2025 09:31 Ответить
24.12.2025 09:31 Ответить
І потім русня на увесь світ заявить, що Україна - терористична держвава, а вони проводять КТО. І їм таки повірять, бо будуть вже не "докази" від русні, а справжні докази, в тому числі - від західних спецслужб.
24.12.2025 09:47 Ответить
24.12.2025 09:47 Ответить
А чи нам не все одно? Куколд? Ми - захист європи. Що хочемо - те і робимо.
24.12.2025 09:54 Ответить
24.12.2025 09:54 Ответить
Головне, що люди не постраждали!
24.12.2025 08:56 Ответить
24.12.2025 08:56 Ответить
Подпольный обком действует....
24.12.2025 09:08 Ответить
24.12.2025 09:08 Ответить
у кріптопартізан після виготовлення СВП для фантіла залишилась зайва вибухівка, і вони від успєха пішли вразнос.
24.12.2025 09:11 Ответить
24.12.2025 09:11 Ответить
Очень похоже на атаку на американских военных в Сирии.
24.12.2025 09:45 Ответить
24.12.2025 09:45 Ответить
 
 