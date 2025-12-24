Автомобиль взорвалось в Москве: трое погибших, в том числе двое полицейских. ВИДЕО

Ночью 24 декабря 2025 года в Москве произошел взрыв неустановленного автомобиля. Инцидент зафиксировали на той же улице, где несколько дней назад вследствие подрыва был ликвидирован генерал российской армии Фаниль Сарваров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

Как отмечается, инцидент произошел на улице Ясеневой возле полицейского участка.

В Следственном комитете РФ сообщили, что вследствие взрыва ранения получили двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Обоих доставили в больницу.

По данным СМИ, рассматривают несколько версий происшествия. По одной из них, неизвестные могли бросить взрывное устройство в служебный автомобиль. Другая версия предполагает, что взрывчатка была заложена рядом с машиной и взорвалась в момент, когда полицейские сели во внутрь.

Впоследствии РосСМИ сообщили, что на улице Елецкой в ​​Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля.

Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

Вследствие взрыва погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек, вероятно подозреваемый.

Что предшествовало?

Напомним, 22 декабря был ликвидирован генерал Генштаба ВС РФ Сарваров в Москве: сработала взрывчатка под автомобилем.

По данным СМИ, ликвидацией российских генералов Украина хочет убедить США в готовности бороться дальше.

