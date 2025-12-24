США на примере Лукашенко хотят показать Путину, что его ждет в случае мирного соглашения, - WSJ

Администрация Трампа надеется, что сможет на примере белорусского диктатора Александра Лукашенко показать Путину, какое вознаграждение его может ждать, если он согласится на прекращение войны против Украины.

Что известно

"В конце концов, Путин окажется в ситуации, когда ему придется принять очень сложное решение.

Важно, чтобы человек, которого он знает лучше всего и которому больше всего доверяет... говорил положительные вещи о соглашении", - сказал один из американских чиновников.

Издание напомнило, что с приходом Трампа на пост президента Лукашенко хотел, чтобы США ослабили санкции против некоторых компаний Беларуси. Также он хотел получить возможность ремонтировать свой самолет.

Взамен он был готов отдать свой единственный ресурс, которого у него было в избытке - политических заключенных.

Послом в переговорах с Лукашенко Трамп назначил опытного адвоката Джона Коула, который представлял лидера США в судебных исках против социальных сетей.

По данным WSJ, Лукашенко давал Штатам советы, как найти подход к Путину, и помог провести встречу на Аляске. Также он давал советы по поводу лидера Венесуэлы Мадуро.

Минск после инаугурации Трампа выразил надежду на потепление отношений. В Госдепе сказали, что ждут первого шага. Впоследствии РФ и Беларусь освободили некоторых политических заключенных.

Коул сравнил международные отношения со школьной столовой и сказал Лукашенко, что тот сидит за "столом неудачников" в мировых делах вместе с Венесуэлой, Ираном и Северной Кореей. Однако он заявил, что тот может перейти за "стол крутых парней" с помощью США.

Впоследствии Коул снова посетил Минск, когда в обмен на ослабление санкций против государственной авиакомпании Лукашенко пообещал освободить еще 14 заключенных, среди которых был ведущий Сергей Тихановский.

О поездках в Беларусь Коул рассказывал Трампу. Тот расспрашивал об обмене пленными и возможностях для дипломатии с Россией.

Впоследствии он попросил у Коула номер Лукашенко, чтобы позвонить ему. Во время 10-минутного разговора они обменивались любезностями и хвалили силу друг друга. Также лидер США предложил белорусскому диктатору рассмотреть возможность еще одного, более масштабного освобождения заключенных.

