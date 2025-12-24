РУС
США на примере Лукашенко хотят показать Путину, что его ждет в случае мирного соглашения, - WSJ

США используют Лукашенко, чтобы достичь соглашения с Путиным

Администрация Трампа надеется, что сможет на примере белорусского диктатора Александра Лукашенко показать Путину, какое вознаграждение его может ждать, если он согласится на прекращение войны против Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В конце концов, Путин окажется в ситуации, когда ему придется принять очень сложное решение. 

Важно, чтобы человек, которого он знает лучше всего и которому больше всего доверяет... говорил положительные вещи о соглашении", - сказал один из американских чиновников.

Издание напомнило, что с приходом Трампа на пост президента Лукашенко хотел, чтобы США ослабили санкции против некоторых компаний Беларуси. Также он хотел получить возможность ремонтировать свой самолет.

Взамен он был готов отдать свой единственный ресурс, которого у него было в избытке - политических заключенных.

Послом в переговорах с Лукашенко Трамп назначил опытного адвоката Джона Коула, который представлял лидера США в судебных исках против социальных сетей.

По данным WSJ, Лукашенко давал Штатам советы, как найти подход к Путину, и помог провести встречу на Аляске. Также он давал советы по поводу лидера Венесуэлы Мадуро.

Минск после инаугурации Трампа выразил надежду на потепление отношений. В Госдепе сказали, что ждут первого шага. Впоследствии РФ и Беларусь освободили некоторых политических заключенных.

Коул сравнил международные отношения со школьной столовой и сказал Лукашенко, что тот сидит за "столом неудачников" в мировых делах вместе с Венесуэлой, Ираном и Северной Кореей. Однако он заявил, что тот может перейти за "стол крутых парней" с помощью США.

Впоследствии Коул снова посетил Минск, когда в обмен на ослабление санкций против государственной авиакомпании Лукашенко пообещал освободить еще 14 заключенных, среди которых был ведущий Сергей Тихановский.

О поездках в Беларусь Коул рассказывал Трампу. Тот расспрашивал об обмене пленными и возможностях для дипломатии с Россией.

Впоследствии он попросил у Коула номер Лукашенко, чтобы позвонить ему. Во время 10-минутного разговора они обменивались любезностями и хвалили силу друг друга. Также лидер США предложил белорусскому диктатору рассмотреть возможность еще одного, более масштабного освобождения заключенных.

А чому на прикладі Бульбофюрера? Нехай Тромб показує на прикладі американських злочинцях і вбивцях випускаючи їх з тюрем і задарюючи грошами і золотом. Мразі просто мразі американські
24.12.2025 15:41 Ответить
Ти хоча статтю читав..... свій єдиний ресурс, якого у нього було вдосталь - політичних в'язнів
24.12.2025 15:52 Ответить
Китай цей приклад теж зацікавить.
24.12.2025 15:44 Ответить
Не я ще б поняв якби політв"язні були амерікосами. Людина с мафілієй Бабаріко це явно не амірокс, так?
24.12.2025 15:46 Ответить
Представляю як Бульбофюрер і ***** ржуть зараз над америкосами, хрумкаючи смажених дітей за столом і запиваючи людською кров'ю. Все що сша показали це те що вони підтримують терористів, диктаторів і тиранів які захоплюють заручників і обмінюють хз на гроші. Сша перетворились в відкритих работорговців і торгівців скальпами
24.12.2025 15:46 Ответить
Скоро будуть повторювати за задротовим: " ну американцы тупые, ну тупые", а ми йому ще не вірили
24.12.2025 15:59 Ответить
Боже, яку дурню молотять!
24.12.2025 15:47 Ответить
24.12.2025 15:50 Ответить
Це дурний приклад, бо тепер він замість картопли буде саджати політичних в'язнів
24.12.2025 15:54 Ответить
Опупітєльний приклад. Тобто, набирайте людей по вулицях, набивайте ними тюрми і у вас буде все в шоколаді. Бо будете ними торгувати. Ніхто вже вас не питатиме про інші злочини які ви наробили раніше. Керівництву США не соромно за таку безмозглу політику?
24.12.2025 15:55 Ответить
Скоріше народу США не соромно за таке керівництво
24.12.2025 16:00 Ответить
Американці тупі, думають що росіянам потрібні гроші і торговля.

Росіянам треба ліцензія від США на знищення України, це єдине що вони хочуть, на санкції їм насрати.

Американці нація - торгаш, росіяни нація - солдат.

Американці не розуміють з ким ведуть переговори.
24.12.2025 16:04 Ответить
 
 