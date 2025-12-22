РУС
Беларусь налаживает производство боеприпасов для российской армии

Беларусь настаивает на участии в мирных переговорах по Украине

В Беларуси тайно создают завод по производству артиллерийских и реактивных боеприпасов. Партнерами проекта называют Россию и Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил официальный представитель инициативы белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимир Жигар.

"По имеющейся у нас информации, в Беларуси с ноября 2023 года реализуется закрытый государственный проект под названием "Участок", который предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов советских калибров - 122 мм и 152 мм. Проект стратегически связан с интересами министерства обороны РФ, поскольку конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", - отметил Жигар.

Сроки реализации и угрозы безопасности

По имеющимся данным, проект планируют завершить к декабрю 2026 года. Его запуск может существенно усилить материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Реализация инициативы основана на закрытом распоряжении Александра Лукашенко, что свидетельствует о ее стратегическом и закрытом характере.

Основным оператором проекта определен специально созданный "Завод корпусных изделий". В перспективе предприятие должно стать центральным звеном формирования новой отрасли боеприпасного производства в Беларуси.

Учредителями завода являются компания "Волатавто" и государственное предприятие "Завод точной электромеханики". Общее кураторство над проектом осуществляет государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.

"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого вовлечения Беларуси в войну. Речь идет не только о политической поддержке России, но и о прямом материально-техническом обеспечении ее вооруженной агрессии. Учитывая номенклатуру продукции и объемы, конечным потребителем будет именно Российская Федерация", - подчеркнул Жигар.

Локация и масштаб проекта

По информации BELPOL, закрытый государственный проект по созданию полноценного производства артиллерийских и реактивных боеприпасов реализуется в Слуцком районе Минской области на территории бывшего военного арсенала

Речь идет об объекте, расположенном вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы. Ранее отдельные СМИ предполагали, что на этой территории может возводиться закрытая военная база, потенциально связанная с размещением российских стратегических ракетных систем, в частности комплекса "Орешник". Такие версии основывались на масштабах строительных работ, характере инфраструктуры и высоком уровне секретности объекта.

Впрочем, как отметил Жигар, фактическое назначение объекта другое. По его словам, имеющиеся в распоряжении организации документы, в частности инженерные чертежи, свидетельствуют о реализации именно проекта боеприпасного производства полного цикла.

"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это промышленный объект, который должен обеспечивать массовое производство боеприпасов, работать в кооперации с Россией и ориентироваться на нужды войны против Украины", - подчеркнул Жигар.

Иностранные партнеры и зависимость от импорта

Он также отметил, что Беларусь не производит ни одного из критически важных компонентов для взрывчатых веществ, что делает будущий завод полностью зависимым от импорта технологий и материалов. Ключевыми партнерами проекта, по данным BELPOL, выступают Россия и Китай.

По словам Жигара, Россия поставляет технологические линии и комплектующие, участвует в подготовке персонала и, вероятно, станет основным поставщиком взрывчатых веществ и пороха. Китай, в свою очередь, обеспечивает линии заливного снаряжения боевых частей калибра 122 мм, участвует в подготовке персонала и поставках взрывчатых материалов. Также, по информации BELPOL, ведутся переговоры о сотрудничестве с Ираном и Пакистаном.

Дополнительные факты, документы и визуальные материалы, подтверждающие реализацию этого проекта, обнародованы в расследовании BELPOL, которое вышло в воскресенье на YouTube-канале организации.

+3
Може пора і у білорусів щось бабахнути, скажемо, то партизани, то не ми.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:28 Ответить
+2
А так то да-ми не розриваємо дипвідносин з білоруссю щоб мінімізувати можливість участі їх у агресії проти України.В-во бк для рашки не доказ участі в війні
показать весь комментарий
22.12.2025 09:15 Ответить
+2
небезпечне виробництво... кацапи ******* "куріть гдє нє попадя" на своїх заводах, а на цьому заводі вони точно "прикурять" 🤔
показать весь комментарий
22.12.2025 09:17 Ответить
І так лука припізнився
показать весь комментарий
22.12.2025 09:11 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
22.12.2025 09:16 Ответить
Ше з 2014 р міг би клепати
показать весь комментарий
22.12.2025 09:23 Ответить
А де стверджується в статті що не виробляли?В статті написано що новий завод починають будувати
показать весь комментарий
22.12.2025 09:36 Ответить
Написано шо бульбаші будуть посилювати допомогу зброєю кацапам і до цього само - собою допомагали зброєю
показать весь комментарий
22.12.2025 09:43 Ответить
Він реально спізнився в Північній Кореї після закінчення свої *********** - побудували десять нових заводів для снарядів ліліпутіна...
... чесно, чесно - ще пів року тому читав...
показать весь комментарий
22.12.2025 10:52 Ответить
А так то да-ми не розриваємо дипвідносин з білоруссю щоб мінімізувати можливість участі їх у агресії проти України.В-во бк для рашки не доказ участі в війні
показать весь комментарий
22.12.2025 09:15 Ответить
Для нас бк виробляється країнами НАТО - рашка при тому з ними не розриває дипвідносини.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:09 Ответить
Недоречне порівняння.Чи ти вже забув що рашка з терит білорусів наступала?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:35 Ответить
Це вже інша претензія. Так, предоставлення своєї території - це співучасть у агресії.
Але ж у тебе були претензія саме щодо вироблення *********** - я на це й відповідав.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:41 Ответить
Ааа,єто другоє!
показать весь комментарий
22.12.2025 11:03 Ответить
небезпечне виробництво... кацапи ******* "куріть гдє нє попадя" на своїх заводах, а на цьому заводі вони точно "прикурять" 🤔
показать весь комментарий
22.12.2025 09:17 Ответить
Краще він би картоплю перебирав, безпечніше, а так санкції будуть
показать весь комментарий
22.12.2025 09:21 Ответить
Може пора і у білорусів щось бабахнути, скажемо, то партизани, то не ми.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:28 Ответить
Це буде законна ціль для враження нашими дальнобійними засобами по території Білорусії .
показать весь комментарий
22.12.2025 09:33 Ответить
від Сарнів 200 км для КР.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:34 Ответить
Нещастних випадків ще не було? Тоді скоро будуть
показать весь комментарий
22.12.2025 09:35 Ответить
Конкуренти з КНДР цього не стерплять - чекайте диверсій
показать весь комментарий
22.12.2025 09:54 Ответить
бульбосвинособаки.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:54 Ответить
Бацька ще не їв бульбу, смажену на артилерійському пороху? Нагодуємо.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:29 Ответить
 
 