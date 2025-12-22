Беларусь налаживает производство боеприпасов для российской армии

В Беларуси тайно создают завод по производству артиллерийских и реактивных боеприпасов. Партнерами проекта называют Россию и Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил официальный представитель инициативы белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимир Жигар.

"По имеющейся у нас информации, в Беларуси с ноября 2023 года реализуется закрытый государственный проект под названием "Участок", который предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов советских калибров - 122 мм и 152 мм. Проект стратегически связан с интересами министерства обороны РФ, поскольку конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", - отметил Жигар.

Сроки реализации и угрозы безопасности

По имеющимся данным, проект планируют завершить к декабрю 2026 года. Его запуск может существенно усилить материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Реализация инициативы основана на закрытом распоряжении Александра Лукашенко, что свидетельствует о ее стратегическом и закрытом характере.

Основным оператором проекта определен специально созданный "Завод корпусных изделий". В перспективе предприятие должно стать центральным звеном формирования новой отрасли боеприпасного производства в Беларуси.

Учредителями завода являются компания "Волатавто" и государственное предприятие "Завод точной электромеханики". Общее кураторство над проектом осуществляет государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.

"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого вовлечения Беларуси в войну. Речь идет не только о политической поддержке России, но и о прямом материально-техническом обеспечении ее вооруженной агрессии. Учитывая номенклатуру продукции и объемы, конечным потребителем будет именно Российская Федерация", - подчеркнул Жигар.

Локация и масштаб проекта

По информации BELPOL, закрытый государственный проект по созданию полноценного производства артиллерийских и реактивных боеприпасов реализуется в Слуцком районе Минской области на территории бывшего военного арсенала

Речь идет об объекте, расположенном вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы. Ранее отдельные СМИ предполагали, что на этой территории может возводиться закрытая военная база, потенциально связанная с размещением российских стратегических ракетных систем, в частности комплекса "Орешник". Такие версии основывались на масштабах строительных работ, характере инфраструктуры и высоком уровне секретности объекта.

Впрочем, как отметил Жигар, фактическое назначение объекта другое. По его словам, имеющиеся в распоряжении организации документы, в частности инженерные чертежи, свидетельствуют о реализации именно проекта боеприпасного производства полного цикла.

"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это промышленный объект, который должен обеспечивать массовое производство боеприпасов, работать в кооперации с Россией и ориентироваться на нужды войны против Украины", - подчеркнул Жигар.

Иностранные партнеры и зависимость от импорта

Он также отметил, что Беларусь не производит ни одного из критически важных компонентов для взрывчатых веществ, что делает будущий завод полностью зависимым от импорта технологий и материалов. Ключевыми партнерами проекта, по данным BELPOL, выступают Россия и Китай.

По словам Жигара, Россия поставляет технологические линии и комплектующие, участвует в подготовке персонала и, вероятно, станет основным поставщиком взрывчатых веществ и пороха. Китай, в свою очередь, обеспечивает линии заливного снаряжения боевых частей калибра 122 мм, участвует в подготовке персонала и поставках взрывчатых материалов. Также, по информации BELPOL, ведутся переговоры о сотрудничестве с Ираном и Пакистаном.

Дополнительные факты, документы и визуальные материалы, подтверждающие реализацию этого проекта, обнародованы в расследовании BELPOL, которое вышло в воскресенье на YouTube-канале организации.