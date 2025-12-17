Разведка Литвы опровергла информацию о 360 тыс. военных РФ в Беларуси: всего несколько тысяч

Литовская разведка и армия заявили, что информация в иностранных СМИ о якобы размещении 360 тысяч российских солдат на территории Беларуси не соответствует действительности.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"В интернете распространяется информация, опубликованная зарубежными СМИ, о якобы размещенных в Беларуси более чем 300 тысячах российских военнослужащих, которые готовы в любой момент напасть на НАТО. Короче говоря, ничего даже отдаленно подобного в Беларуси нет. Российские силы сосредоточены в Украине, российские силы не развернуты у наших границ или границ соседних стран НАТО", – говорится в заявлении.

РФ не имеет военных для масштабного развертывания в Беларуси

По данным Второго департамента оперативных служб (ВДОС) и Министерства обороны Литвы, Россия в настоящее время разместила в Беларуси несколько тысяч военнослужащих.

Отмечается также, что РФ не имеет возможности для масштабного развертывания войск в Беларуси в ближайшем будущем, поскольку все ее усилия сосредоточены на продолжении военной агрессии против Украины.

