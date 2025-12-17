Разведка Литвы опровергла информацию о 360 тыс. военных РФ в Беларуси: всего несколько тысяч
Литовская разведка и армия заявили, что информация в иностранных СМИ о якобы размещении 360 тысяч российских солдат на территории Беларуси не соответствует действительности.
Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.
"В интернете распространяется информация, опубликованная зарубежными СМИ, о якобы размещенных в Беларуси более чем 300 тысячах российских военнослужащих, которые готовы в любой момент напасть на НАТО. Короче говоря, ничего даже отдаленно подобного в Беларуси нет. Российские силы сосредоточены в Украине, российские силы не развернуты у наших границ или границ соседних стран НАТО", – говорится в заявлении.
РФ не имеет военных для масштабного развертывания в Беларуси
По данным Второго департамента оперативных служб (ВДОС) и Министерства обороны Литвы, Россия в настоящее время разместила в Беларуси несколько тысяч военнослужащих.
Отмечается также, что РФ не имеет возможности для масштабного развертывания войск в Беларуси в ближайшем будущем, поскольку все ее усилия сосредоточены на продолжении военной агрессии против Украины.
Что предшествовало?
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
- Накануне член комитета по вопросам внешней политики немецкого парламента, полковник в отставке Родерих Кизеветтер отметил, что уже сейчас РФ удерживает в Беларуси два армейских корпуса, это около 350-360 тыс. боеспособных солдат.
