РФ разместила в Беларуси около 360 тыс. военных, - депутат Бундестага Кизеветтер
Россия готовит сотни тысяч военных для развертывания не в Украине, а в Беларуси, на границе с НАТО.
Об этом заявил член комитета по вопросам внешней политики немецкого парламента, полковник в отставке Родерих Кизеветтер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
Что известно
Кизеветтер отметил, что уже сейчас РФ удерживает в Беларуси два армейских корпуса, это около 350-360 тыс. боеспособных солдат.
"Это вызывает беспокойство, особенно в странах Балтии", - отметил он, добавив, что такое развитие событий наблюдалось в России в течение последних двух лет, "но они не решались рассказать об этом общественности".
Депутат отметил, что Путин ведет войну "не особенно успешно в военном плане" в Украине, однако благодаря военной экономике он готовит "сотни тысяч солдат, которых никогда не развертывают в Украине".
Кизеветтер также предостерегает от наивности в оценке России и Путина и мнений, что встречи в Берлине заставят его отказаться от задуманного.
По его словам, следующие два года будут критическими.
"Если мы переживем их - благодаря нашей способности защищаться, но не пугая наше население, а скорее говоря: Внимание, это может произойти, будьте осторожны - тогда мы это переживем", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
дід трумп все таки дотисне зелене лайно підписати капітуляцію, наближчим часом. ***** - воно хоч і *****, але не дурень, тому він просто почекає пару років поки тут пройде громадянська війна і візьме Україну беззахисною, а щоб ці пару років його війська не простаювали, воно піде на прибалтику.
350 000 це не просто звіздьож, а дуже примітивний звіздьож, розрахований виключно на переляканих європейців.