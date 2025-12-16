РУС
Новости Возможна атака РФ на НАТО
2 935 24

РФ разместила в Беларуси около 360 тыс. военных, - депутат Бундестага Кизеветтер

Россия активно разворачивает военных в Беларуси

Россия готовит сотни тысяч военных для развертывания не в Украине, а в Беларуси, на границе с НАТО.

Об этом заявил член комитета по вопросам внешней политики немецкого парламента, полковник в отставке Родерих Кизеветтер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Кизеветтер отметил, что уже сейчас РФ удерживает в Беларуси два армейских корпуса, это около 350-360 тыс. боеспособных солдат.

"Это вызывает беспокойство, особенно в странах Балтии", - отметил он, добавив, что такое развитие событий наблюдалось в России в течение последних двух лет, "но они не решались рассказать об этом общественности".

Депутат отметил, что Путин ведет войну "не особенно успешно в военном плане" в Украине, однако благодаря военной экономике он готовит "сотни тысяч солдат, которых никогда не развертывают в Украине".

Читайте также: Китай помог Беларуси наладить производство боеприпасов для России, - DW

Кизеветтер также предостерегает от наивности в оценке России и Путина и мнений, что встречи в Берлине заставят его отказаться от задуманного.

По его словам, следующие два года будут критическими.

"Если мы переживем их - благодаря нашей способности защищаться, но не пугая наше население, а скорее говоря: Внимание, это может произойти, будьте осторожны - тогда мы это переживем", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте: Россия стремится к 2030 году быть готовой к масштабному противостоянию с НАТО, - Брекельманс

Автор: 

армия РФ (21642) Беларусь (8125) россия (98388)
+5
та ви скоро обсе ретеся із тим вашим занепокоєнням. Так вас вср атих і окупують натовці кренови. Бачу що Натовцям ой як далеко до Атошників.
16.12.2025 16:11
+4
Хм... чуваки вигрібли всіх кого можна. Авіатехніків і моряків поклали в піхоті в штурмах. Гонять в атаку на милицях. І в цей же час тримають 360 тищ військових в Білорусі? Та шо за кіздьож?
16.12.2025 16:14
+4
Сильно сумніваюсь що їх там стільки. Якби у них були лишні 300 тис штиків, то вони б просто пішли ще раз на Київ, та і покінчили б з цим усім.
16.12.2025 16:15
та ви скоро обсе ретеся із тим вашим занепокоєнням. Так вас вср атих і окупують натовці кренови. Бачу що Натовцям ой як далеко до Атошників.
16.12.2025 16:11
Будангу там потикайте. Не бачить загрози в такому скупчені ударної сили нам з півночі? Це ж повний обвал фронту.
16.12.2025 16:13
А хто тобі сказав, що не бачить?
16.12.2025 16:19
Особисто вангував. І не сам, а ще й з деякими зе-експердами - Загроз зі сторони Білорусі не бачимо.
16.12.2025 17:08
Ага, 30 тисяч щомісяця мруть, а економіка росії в турборежимі тріщить, а потужні плани після війни? То шо виявляється неправда? Бліііін. Нє ну не може бути.
16.12.2025 16:13
Узбагойся, то в якогось відставного полкана тіск підскочив і йому почали ввижатися кацапи. Хоча скоріш за все йому просто хтось заніс конверта шоб він трохи полякав європейців.
16.12.2025 16:17
І треба терміново зібрати прес конференцію щоб це рішуче засудити і закликати не збирати таку кількість в Білорусі...довбо***** європейські, як вони можуть так гарно жити без такої недоармії як у них?!
16.12.2025 16:14
Головне не панікувати і не лякати населення щоб коли кацапи влаштують вам Бучу, населення щасливо і спокійно вкладалося штабелями
16.12.2025 16:14
Хм... чуваки вигрібли всіх кого можна. Авіатехніків і моряків поклали в піхоті в штурмах. Гонять в атаку на милицях. І в цей же час тримають 360 тищ військових в Білорусі? Та шо за кіздьож?
16.12.2025 16:14
І де вони цю ораву розмістили, по палаткам та землянкам? 😂
16.12.2025 16:26
Якщо ми переживемо їх - завдяки нашій здатності захищатися... Обсиратися, але не лякаючи наше населення, а радше кажучи: Увага, це може статися, будьмо обережні - тоді ми це переживемо", - підсумував він. Джерело: https://censor.net/ua/n3590794
16.12.2025 16:14
Сильно сумніваюсь що їх там стільки. Якби у них були лишні 300 тис штиків, то вони б просто пішли ще раз на Київ, та і покінчили б з цим усім.
16.12.2025 16:15
Якась піздьож помоєму. Коли на Київ ішли там була групіровочка-Z в якихось скромних 45 000 голів. Вони собі уявляють шо такоє 350 000 солдатів і як їх прокормиль на одній лише брюквє та бульбє, яка до того ж не вродила?
16.12.2025 16:15
мабуть що не звіздьож.
дід трумп все таки дотисне зелене лайно підписати капітуляцію, наближчим часом. ***** - воно хоч і *****, але не дурень, тому він просто почекає пару років поки тут пройде громадянська війна і візьме Україну беззахисною, а щоб ці пару років його війська не простаювали, воно піде на прибалтику.
16.12.2025 16:22
Ви кацап? Бо лише кацапи досі пишуть "прибалтика" і ждуть-не-дождуться громадянської війни. Не дочекаєтеся. А от голодні бунти по всій кацапетівці - цілком реальне майбутнє для свинособак.
350 000 це не просто звіздьож, а дуже примітивний звіздьож, розрахований виключно на переляканих європейців.
16.12.2025 16:31
Думаю що це )(уйло готує наступ не на країни Балтії а на наступ на Київ зі сторони *********. Перез цим )(уйло разом з Тромбом хоче добитися відмови України відокупованихтериторій щоб визнати їх територією Сосії. Після цього на окуповані території вже можна офіційно ввести війська північної кореї а також ОДКБ і тд, якоби для захисту. А вивільненими рашистськими військами вже можна наступати на Київ і Волинь а також з придністров'я відрізавши Україну від Європи.
16.12.2025 16:17
Ем, армійський корпус - це максимум 50к людей, два армійських корпуси - це максимум 100к людей. Там або 7 армійських корпусів, або цей клоун просто переказує чиїсь слова, навіть не розуміючи їхнє значення.
16.12.2025 16:19
Це дуже примітивний триндьож. Він хоч уявляє, як розмістити та забезпечити таку орду?
16.12.2025 16:33
Й,,,БНУТИ ПО НИХ БАГАТОРІЧНИМИ 3,14ДЛИВИМИ РОЗМОВАМИ "КОАЛІЦІЇ ОХОЧИХ" ПЛЮС "СТУРБОВАНОГО НАТО І "ОКУЄННО ОБГАДЖЕНОГО ЛАЙНОМ БОЯГУЗСТВА- США...
16.12.2025 16:25
Что-то в последнее время немец это синоним слова неадекват.
16.12.2025 16:32
большая угроза Киеву. это большие скопления - Украина должна бить по скоплениям врага скорее, пока они не пошли на Киевскую обл. и не начали опять грабить и насиловать и убивать людей. Если это произойдет, то власти можно линчевать.
16.12.2025 16:34
А нам лапшу розказували, що в Білорусї відсутні росвійська.
16.12.2025 16:47
Брєд! Якби у них було додатково 360 тис. то вони б давно вже були під Покровськом
16.12.2025 17:10
Якийсь тупуватий писав статтю. Він розуміє взагалі, як утримувати 360 000, це армія середньої країни. І два корпуси знову ж. Корпус 180 тис штиків? Маячня
16.12.2025 17:29
 
 