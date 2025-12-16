РФ розмістила у Білорусі близько 360 тис. військових, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Росія готує сотні тисяч військових для розгортання не в Україні, а в Білорусі, на кордоні з НАТО.

Про це заявив член комітету із питань зовнішньої політики німецького парламенту, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

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Що відомо?

Кізеветтер зазначив, що вже зараз РФ утримує у Білорусі два армійські корпуси, це близько 350-360 тис. боєздатних солдатів.

"Це викликає занепокоєння, особливо в країнах Балтії", - зазначив він, додавши, що такий розвиток подій спостерігався в Росії протягом останніх двох років, "але вони не наважувалися розповісти про це громадськості".

Депутат зауважив, що Путін веде війну "не особливо успішно у військовому плані" в Україні, проте завдяки воєнній економіці він готує "сотні тисяч солдатів, яких ніколи не розгортають в Україні".

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Кізеветтер також застерігає від наївності в оцінці Росії та Путіна та думок, що зустрічі в Берліні змусять його відмовитись від задуманого.

За його словами, наступні два роки будуть критичними.

"Якщо ми переживемо їх - завдяки нашій здатності захищатися, але не лякаючи наше населення, а радше кажучи: Увага, це може статися, будьмо обережні - тоді ми це переживемо", - підсумував він.

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Що передувало?

Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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