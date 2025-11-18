Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво боєприпасів для Росії, - DW

Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надходять до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив представник організації колишніх співробітників білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик.

"Китай допоміг білоруському режиму налагодити виробництво 240 тисяч 152-міліметрових артилерійських снарядів та 240 тисяч 122-міліметрових ракет для російської системи ГРАД. Це дані за рік. Таким чином на одному білоруському підприємстві виробляється щонайменше пів мільйона снарядів", - сказав він.

За словами Купрейчика, у Білорусі відсутні будь-які виробничі потужності для виготовлення вибухових речовин.

"Тому виробляють болванки, тобто пустий снаряд", - зазначив він.

Китай поставив обладнання та інженерів

Білорусь налагодила виробництво заготовок завдяки лініям складання, які були продані Китаєм. Причому, як повідомляє BelPol, білоруські інженери не змогли самостійно встановити це обладнання.

"Для цього Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів, які встановили її. Вона вже існує. І дуже цікавий момент полягає в тому, що Китай був настільки зацікавлений у встановленні цієї лінії, що зараз розмістив своїх працівників на двох білоруських підприємствах, які контролюють процес", - сказав Купрейчик.

Єдиний замовник - Росія

За його словами, всі заготовки виробляються виключно за державним оборонним замовленням Російської Федерації.

"Це єдиний нині покупець, у режиму Лукашенка немає альтернативи", - наголосив представник BelPol.

