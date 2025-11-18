Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво боєприпасів для Росії, - DW

Білорусь виробляє артилерійські снаряди для РФ за підтримки Китаю

Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надходять до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив представник організації колишніх співробітників білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик.

"Китай допоміг білоруському режиму налагодити виробництво 240 тисяч 152-міліметрових артилерійських снарядів та 240 тисяч 122-міліметрових ракет для російської системи ГРАД. Це дані за рік. Таким чином на одному білоруському підприємстві виробляється щонайменше пів мільйона снарядів", - сказав він.

За словами Купрейчика, у Білорусі відсутні будь-які виробничі потужності для виготовлення вибухових речовин.

"Тому виробляють болванки, тобто пустий снаряд", - зазначив він.

Китай поставив обладнання та інженерів

Білорусь налагодила виробництво заготовок завдяки лініям складання, які були продані Китаєм. Причому, як повідомляє BelPol, білоруські інженери не змогли самостійно встановити це обладнання.

"Для цього Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів, які встановили її. Вона вже існує. І дуже цікавий момент полягає в тому, що Китай був настільки зацікавлений у встановленні цієї лінії, що зараз розмістив своїх працівників на двох білоруських підприємствах, які контролюють процес", - сказав Купрейчик.

Єдиний замовник - Росія

За його словами, всі заготовки виробляються виключно за державним оборонним замовленням Російської Федерації.

"Це єдиний нині покупець, у режиму Лукашенка немає альтернативи", - наголосив представник BelPol.

Сцукі узкожопі разом з бульбафюрером налогодили воєнну машину щоб війна захопила всю Европу а відбивается лише самотня Україна яку до останньої каплі крові висмоктують клопи з ОПи Зермака
показати весь коментар
18.11.2025 07:15 Відповісти
Не узкожопі, а вузькоокі.
показати весь коментар
18.11.2025 08:18 Відповісти
бульбосвинособаки...
показати весь коментар
18.11.2025 07:20 Відповісти
Так, вони сцуки і вороги, а що нам заважає налагоджувати виробництва?
показати весь коментар
18.11.2025 07:24 Відповісти
Нєдостаточьноє фінансовоє блаґополучіє міндічя.
показати весь коментар
18.11.2025 07:29 Відповісти
Не підкажете як там поживають дипломатичні відносини між Україною та сросійською губернею белорусіею,санкції якісь може є?
показати весь коментар
18.11.2025 07:24 Відповісти
Шакали косоокі
показати весь коментар
18.11.2025 08:36 Відповісти
А шо мішає дронам положити бєларусь ? Братскіє скрєпи ?
показати весь коментар
18.11.2025 08:38 Відповісти
Китай вирішує продовжувати кацапстану цю війну чи ні. Їх міністр закордонних справ це відкрито заявив. На зустрічі з Сі Трамп не зміг вмовити китайця припинити цю війну, бо у США є залежність від рідкоземів з Китаю. От як можна було демократичній країні допустити таку залежність від автократичного режиму Китаю?! Щоб позбутися цієї залежності США треба мінімум два роки, протягом яких буде йти ця клята війна. Невже демократії Заходу не зроблять висновку, що з тоталітарними режимами не можна мати ніяких відносин тим більш економічних, бо обмануть!
показати весь коментар
18.11.2025 09:40 Відповісти
В нас багато людей.хто покупає китайський товар.Авто китайське у цьому році-продажі аж зашкалюють.Айфони китайський беруть.та інше.Їм по барабану...що спонсорують китайську економіку Скажете.це дрібниці?Ілон Маск.коли продажі його Тесли впали на 67%-засунув язик в .... та зник з екранів.Більш не балакає.Якщо б китайськи товари ігнорували всі-був би обвал ринку.вони б втратили б більше.в товарах..ніж заробляють на зброї.На це відреагували би...А так-вони вбивають нас.своєю зброєю.а дурачье купує їх товар.
показати весь коментар
18.11.2025 20:45 Відповісти
 
 