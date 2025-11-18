РУС
Китай помог Беларуси наладить производство боеприпасов для России, - DW

Беларусь производит артиллерийские снаряды для РФ при поддержке Китая

Китай помог Беларуси наладить производство около полумиллиона заготовок для снарядов, которые поставляются в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил представитель организации бывших сотрудников белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик.

"Китай помог белорусскому режиму наладить производство 240 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 240 тысяч 122-миллиметровых ракет для российской системы ГРАД. Это данные за год. Таким образом, на одном белорусском предприятии производится не менее полумиллиона снарядов", - сказал он.

По словам Купрейчика, в Беларуси отсутствуют какие-либо производственные мощности для изготовления взрывчатых веществ.

"Поэтому производят болванки, то есть пустой снаряд", - отметил он.

Китай поставил оборудование и инженеров

Беларусь наладила производство заготовок благодаря линиям сборки, которые были проданы Китаем. Причем, как сообщает BelPol, белорусские инженеры не смогли самостоятельно установить это оборудование.

"Для этого Китай направил в Беларусь десять своих инженеров, которые установили ее. Она уже существует. И очень интересный момент заключается в том, что Китай был настолько заинтересован в установке этой линии, что сейчас разместил своих работников на двух белорусских предприятиях, которые контролируют процесс", - сказал Купрейчик.

Единственный заказчик - Россия

По его словам, все заготовки производятся исключительно по государственному оборонному заказу Российской Федерации.

"Это единственный на данный момент покупатель, у режима Лукашенко нет альтернативы", - подчеркнул представитель BelPol.

