Китай помог Беларуси наладить производство боеприпасов для России, - DW
Китай помог Беларуси наладить производство около полумиллиона заготовок для снарядов, которые поставляются в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил представитель организации бывших сотрудников белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик.
"Китай помог белорусскому режиму наладить производство 240 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 240 тысяч 122-миллиметровых ракет для российской системы ГРАД. Это данные за год. Таким образом, на одном белорусском предприятии производится не менее полумиллиона снарядов", - сказал он.
По словам Купрейчика, в Беларуси отсутствуют какие-либо производственные мощности для изготовления взрывчатых веществ.
"Поэтому производят болванки, то есть пустой снаряд", - отметил он.
Китай поставил оборудование и инженеров
Беларусь наладила производство заготовок благодаря линиям сборки, которые были проданы Китаем. Причем, как сообщает BelPol, белорусские инженеры не смогли самостоятельно установить это оборудование.
"Для этого Китай направил в Беларусь десять своих инженеров, которые установили ее. Она уже существует. И очень интересный момент заключается в том, что Китай был настолько заинтересован в установке этой линии, что сейчас разместил своих работников на двух белорусских предприятиях, которые контролируют процесс", - сказал Купрейчик.
Единственный заказчик - Россия
По его словам, все заготовки производятся исключительно по государственному оборонному заказу Российской Федерации.
"Это единственный на данный момент покупатель, у режима Лукашенко нет альтернативы", - подчеркнул представитель BelPol.
