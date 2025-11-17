В мировой ядерной гонке вооружений США одновременно должны сдерживать двух равных соперников - Китай и Россию, - WSJ

Мир находится в новой гонке ядерных вооружений, в рамках которой Соединенным Штатам придется одновременно сдерживать двух равных соперников - Китай и Россию.

Как отмечается, Пекин стремительно наращивает свой ядерный потенциал и может достичь паритета с США уже к середине 2030-х. Россия в то же время разрабатывает новое поколение ядерных систем, ориентированных на поражение американских городов. Китай не участвует в системе контроля над вооружениями, в то время как США и РФ все еще связаны ограничениями Договора СНВ-III, который истекает в феврале.

По оценкам американских экспертов, США имеют 5117 ядерных боеголовок (3700 сняты с вооружения), Россия - 5459, Китай - около 600. К ядерному клубу активно присоединяется и Северная Корея с примерно 50 боеголовками и программами создания ракет и подводных лодок для ударов по США.

Ядерная программа США

Американская программа модернизации опиралась на предположение, что угроза со стороны РФ, Китая и КНДР не будет расти, но эти ожидания оказались ошибочными. "Мы вступаем в третье ядерное столетие, которое будет гораздо больше похоже на холодную войну", - отметил бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

На фоне войны против Украины Кремль регулярно прибегает к ядерному шантажу. В то же время эксперты отмечают, что часть российских "чудо-вооружений", в частности "Буревестник" и "Посейдон", фактически не готовы к использованию и выполняют роль инструмента запугивания. "У китайцев гораздо более разумный подход: они просто строят боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты, не пытаясь создавать что-то странное и экзотическое", - пояснил Фабиан Гоффман из Университета Осло.

Что предшествовало решению США о ядерных испытаниях:

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать тестирование американского ядерного оружия, отметив, что это связано с действиями других государств.

В Кремле отреагировали на заявление угрозами: пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул необходимость "корректного донесения" информации о российских испытаниях ракет "Буревестник" и "Посейдон" американскому президенту.

Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что проведение испытаний ядерного арсенала является ключевым элементом национальной безопасности страны.

