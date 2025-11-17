Германский вице-канцлер летит в Китай: в центре внимания экономика и война в Украине

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль в воскресенье объявил о своем первом визите в Китай для обсуждения экономических и международных вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Клингбайль подчеркнул важность диалога для решения общих экономических вызовов и обеспечения стабильности на мировом рынке.

Экономические приоритеты Германии

Перед вылетом в Пекин министр пообщался с журналистами в Берлине. Он отметил, что ключевыми темами во время визита станут:

Доступ к критически важному сырью;

Сокращение избыточных производственных мощностей в Китае в секторах металлургии и электромобильности;

Поддержка экономики и сохранение рабочих мест в Германии.

"Германия не боится конкуренции с Китаем, но она должна быть честной", - подчеркнул Клингбайль.

"Китай играет решающую роль в прекращении войны в Украине"

Министр также сообщил, что в повестку дня войдет вопрос российской агрессии против Украины, поскольку война влияет на глобальную экономику и стабильность.

По его словам, Китай имеет решающее значение для прекращения войны в Украине. Также во время встречи будет обсуждаться дипломатическая роль Китая в обеспечении мира в Европе, поддержка стабильности международной торговли и энергетических рынков.

