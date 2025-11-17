Германский вице-канцлер летит в Китай: в центре внимания экономика и война в Украине
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль в воскресенье объявил о своем первом визите в Китай для обсуждения экономических и международных вопросов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Клингбайль подчеркнул важность диалога для решения общих экономических вызовов и обеспечения стабильности на мировом рынке.
Экономические приоритеты Германии
Перед вылетом в Пекин министр пообщался с журналистами в Берлине. Он отметил, что ключевыми темами во время визита станут:
-
Доступ к критически важному сырью;
-
Сокращение избыточных производственных мощностей в Китае в секторах металлургии и электромобильности;
-
Поддержка экономики и сохранение рабочих мест в Германии.
"Германия не боится конкуренции с Китаем, но она должна быть честной", - подчеркнул Клингбайль.
"Китай играет решающую роль в прекращении войны в Украине"
Министр также сообщил, что в повестку дня войдет вопрос российской агрессии против Украины, поскольку война влияет на глобальную экономику и стабильность.
По его словам, Китай имеет решающее значение для прекращения войны в Украине. Также во время встречи будет обсуждаться дипломатическая роль Китая в обеспечении мира в Европе, поддержка стабильности международной торговли и энергетических рынков.
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом вкладе Берлина в финансирование пакета закупки американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО и США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
По словам Писториуса, накануне он провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте о дополнительной помощи. "Мы согласились принять участие в еще одном пакете на сумму не менее 150 миллионов евро", - заявил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Успіхи китайських фірм стали серйозним викликом не тільки для VW і Mercedes. Німецька хімічна промисловість і машинобудування також стикаються з тиском конкурентів з КНР.
Bажливим фактором, що посилює проблеми, є стрімке перетворення КНР зі світової майстерні, що випускала переважно ширвжиток, на центр виробництва високотехнологічної продукції та інноваційної промисловості. Цьому сприяє ухвалена китайською Компартією стратегія "Зроблено в Китаї 2025", мета якої - стати світовим лідером у галузі передових технологій і виробництва відповідних товарів.
Швидкість, з якою Німеччина відстає, найбільш яскраво проявляється в автомобільній промисловості. Німецьких автовиробників зараз критикують за недостатній рівень інновацій, за те, що вони проспали перехід на електромобілі та недооцінили ступінь конкуренції з боку китайських брендів, таких як BYD. Ці прорахунки вже призвели до втрати десятків тисяч робочих місць і закриття підприємств у самій Німеччині.
Навіть у Євросоюзі, найважливішому ринку для Німеччини, Китай за десять років до 2023 року збільшив свою частку в імпорті ЄС хімпродукції на 60%, тоді як частка Німеччини впала на понад 14%, з'ясував Дослідницький інститут видавничої групи Handelsblatt. Німецьке машинобудування, яке славиться надійністю та якістю, також стикається з сильною конкуренцією з боку китайців: тоді як частка Німеччини на ринку експорту промислового устаткування з 2013 по 2023 рік знизилася до 15,2%, частка Китаю зросла більш ніж наполовину - з 14,3% до 22,1%.
За найскромнішими підрахунками, у 2019 році субсидії для підприємств промисловості в КНР становив близько 221 мільярда євро.
У доповіді Міжнародного валютного фонду, опублікованій 2022 року, зазначалося, що більша частина таких субсидій припала на хімічну, машинобудівну, автомобільну та металургійну галузі.