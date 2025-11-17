РУС
Германский вице-канцлер летит в Китай: в центре внимания экономика и война в Украине

Немецкий вице-канцлер Клингбайль отправляется в Китай

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль в воскресенье объявил о своем первом визите в Китай для обсуждения экономических и международных вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Клингбайль подчеркнул важность диалога для решения общих экономических вызовов и обеспечения стабильности на мировом рынке.

Экономические приоритеты Германии

Перед вылетом в Пекин министр пообщался с журналистами в Берлине. Он отметил, что ключевыми темами во время визита станут:

  • Доступ к критически важному сырью;

  • Сокращение избыточных производственных мощностей в Китае в секторах металлургии и электромобильности;

  • Поддержка экономики и сохранение рабочих мест в Германии.

"Германия не боится конкуренции с Китаем, но она должна быть честной", - подчеркнул Клингбайль.

Читайте: Германия не будет создавать запасы дронов против РФ, – Писториус

"Китай играет решающую роль в прекращении войны в Украине"

Министр также сообщил, что в повестку дня войдет вопрос российской агрессии против Украины, поскольку война влияет на глобальную экономику и стабильность.

По его словам, Китай имеет решающее значение для прекращения войны в Украине. Также во время встречи будет обсуждаться дипломатическая роль Китая в обеспечении мира в Европе, поддержка стабильности международной торговли и энергетических рынков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии увеличат армию: добровольцам будут платить 2600 евро в месяц

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом вкладе Берлина в финансирование пакета закупки американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО и США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

По словам Писториуса, накануне он провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте о дополнительной помощи. "Мы согласились принять участие в еще одном пакете на сумму не менее 150 миллионов евро", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

DW
Успіхи китайських фірм стали серйозним викликом не тільки для VW і Mercedes. Німецька хімічна промисловість і машинобудування також стикаються з тиском конкурентів з КНР.

Bажливим фактором, що посилює проблеми, є стрімке перетворення КНР зі світової майстерні, що випускала переважно ширвжиток, на центр виробництва високотехнологічної продукції та інноваційної промисловості. Цьому сприяє ухвалена китайською Компартією стратегія "Зроблено в Китаї 2025", мета якої - стати світовим лідером у галузі передових технологій і виробництва відповідних товарів.
17.11.2025 01:38 Ответить
Якщо на початку 2000-х років Німеччину практично не торкнувся початковий підйом економіки Китаю, зосереджений у сфері низькотехнологічної електроніки, побутової техніки та текстильної галузі, то тепер промислова політика Пекіна спрямована на такі ключові для Берліна галузі, як автомобілебудування, "зелені" технології й машинобудування.

Швидкість, з якою Німеччина відстає, найбільш яскраво проявляється в автомобільній промисловості. Німецьких автовиробників зараз критикують за недостатній рівень інновацій, за те, що вони проспали перехід на електромобілі та недооцінили ступінь конкуренції з боку китайських брендів, таких як BYD. Ці прорахунки вже призвели до втрати десятків тисяч робочих місць і закриття підприємств у самій Німеччині.
17.11.2025 01:39 Ответить
Kитайські хімічні гіганти останніми роками значно збільшили випуск продукції, особливо поліетилену та поліпропілену, що призвело до надлишку пропозиції на світовому ринку та зменшення прибутку німецьких компаній, таких як BASF.

Навіть у Євросоюзі, найважливішому ринку для Німеччини, Китай за десять років до 2023 року збільшив свою частку в імпорті ЄС хімпродукції на 60%, тоді як частка Німеччини впала на понад 14%, з'ясував Дослідницький інститут видавничої групи Handelsblatt. Німецьке машинобудування, яке славиться надійністю та якістю, також стикається з сильною конкуренцією з боку китайців: тоді як частка Німеччини на ринку експорту промислового устаткування з 2013 по 2023 рік знизилася до 15,2%, частка Китаю зросла більш ніж наполовину - з 14,3% до 22,1%.
17.11.2025 01:41 Ответить
Ці виклики посилюються політикою влади Китаю, що передбачає високі державні субсидії вітчизняним компаніям, внаслідок чого ті можуть випускати продукцію за цінами, з якими західні фірми не можуть конкурувати.
За найскромнішими підрахунками, у 2019 році субсидії для підприємств промисловості в КНР становив близько 221 мільярда євро.
У доповіді Міжнародного валютного фонду, опублікованій 2022 року, зазначалося, що більша частина таких субсидій припала на хімічну, машинобудівну, автомобільну та металургійну галузі.
17.11.2025 01:42 Ответить
ЄС може обмеженнями вдарити Китаю під дих. Temu щотижня торгує тільки з Німеччиною на мільярд.
17.11.2025 01:53 Ответить
Bloomberg написав, що на тлі численних проблем уряд Мерца теж може достроково вирушити у відставку. Набрали боргів, але нічого не покращили. У самого Мерца рейтинг довіри впав до 16%.
17.11.2025 02:36 Ответить
Поїде вмовляти китайців закрити китайські підприємства на території Китаю! Смішно! Спочатку хай поновлять свою ядерну енергетики. Інвестують у розробку рідкоземів в Австралії. Треба вибивати китайців їх же методами , а не вмовляти.
17.11.2025 06:26 Ответить
Не відкривайте там заводів, не передавайте технології нові. Особливо з виготовлення чипів, і все там піде на спад.
17.11.2025 09:01 Ответить
 
 