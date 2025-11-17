Німецький віцеканцлер летить до Китаю: у центрі уваги економіка і війна в Україні

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у неділю оголосив про свій перший візит до Китаю для обговорення економічних та міжнародних питань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Клінгбайль підкреслив важливість діалогу для вирішення спільних економічних викликів та забезпечення стабільності на світовому ринку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Економічні пріоритети Німеччини

Перед відльотом до Пекіна міністр поспілкувався з журналістами у Берліні. Він зазначив, що ключовими темами під час візиту стануть:

Доступ до критично важливої сировини;

Скорочення надлишкових виробничих потужностей у Китаї в секторах металургії та електромобільності;

Підтримка економіки та збереження робочих місць у Німеччині.

"Німеччина не боїться конкуренції з Китаєм, але вона має бути чесною", – наголосив Клінгбайль.

Читайте: Німеччина не створюватиме запаси дронів проти РФ, – Пісторіус

"Китай відіграє вирішальну роль у припиненні війни в Україні"

Міністр також повідомив, що до порядку денного увійде питання російської агресії проти України, оскільки війна впливає на глобальну економіку та стабільність.

За його словами, Китай має вирішальне значення для припинення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватиметься дипломатична роль Китаю у забезпеченні миру в Європі, підтримка стабільності міжнародної торгівлі та енергетичних ринків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині збільшать армію: добровольцям платитимуть 2600 євро на місяць

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий внесок Берліна у фінансування пакету закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО та США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

За словами Пісторіуса, напередодні він провів перемовини з генсеком НАТО Марком Рютте щодо додаткової допомоги. "Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 мільйонів євро", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молоді чоловіки з України мають менше приїжджати до Німеччини. Вони потрібні в своїй країні, - Мерц