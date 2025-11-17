Німецький віцеканцлер летить до Китаю: у центрі уваги економіка і війна в Україні
Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у неділю оголосив про свій перший візит до Китаю для обговорення економічних та міжнародних питань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Клінгбайль підкреслив важливість діалогу для вирішення спільних економічних викликів та забезпечення стабільності на світовому ринку.
Економічні пріоритети Німеччини
Перед відльотом до Пекіна міністр поспілкувався з журналістами у Берліні. Він зазначив, що ключовими темами під час візиту стануть:
Доступ до критично важливої сировини;
Скорочення надлишкових виробничих потужностей у Китаї в секторах металургії та електромобільності;
Підтримка економіки та збереження робочих місць у Німеччині.
"Німеччина не боїться конкуренції з Китаєм, але вона має бути чесною", – наголосив Клінгбайль.
"Китай відіграє вирішальну роль у припиненні війни в Україні"
Міністр також повідомив, що до порядку денного увійде питання російської агресії проти України, оскільки війна впливає на глобальну економіку та стабільність.
За його словами, Китай має вирішальне значення для припинення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватиметься дипломатична роль Китаю у забезпеченні миру в Європі, підтримка стабільності міжнародної торгівлі та енергетичних ринків.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий внесок Берліна у фінансування пакету закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО та США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
За словами Пісторіуса, напередодні він провів перемовини з генсеком НАТО Марком Рютте щодо додаткової допомоги. "Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 мільйонів євро", - заявив міністр.
Успіхи китайських фірм стали серйозним викликом не тільки для VW і Mercedes. Німецька хімічна промисловість і машинобудування також стикаються з тиском конкурентів з КНР.
Bажливим фактором, що посилює проблеми, є стрімке перетворення КНР зі світової майстерні, що випускала переважно ширвжиток, на центр виробництва високотехнологічної продукції та інноваційної промисловості. Цьому сприяє ухвалена китайською Компартією стратегія "Зроблено в Китаї 2025", мета якої - стати світовим лідером у галузі передових технологій і виробництва відповідних товарів.
Швидкість, з якою Німеччина відстає, найбільш яскраво проявляється в автомобільній промисловості. Німецьких автовиробників зараз критикують за недостатній рівень інновацій, за те, що вони проспали перехід на електромобілі та недооцінили ступінь конкуренції з боку китайських брендів, таких як BYD. Ці прорахунки вже призвели до втрати десятків тисяч робочих місць і закриття підприємств у самій Німеччині.
Навіть у Євросоюзі, найважливішому ринку для Німеччини, Китай за десять років до 2023 року збільшив свою частку в імпорті ЄС хімпродукції на 60%, тоді як частка Німеччини впала на понад 14%, з'ясував Дослідницький інститут видавничої групи Handelsblatt. Німецьке машинобудування, яке славиться надійністю та якістю, також стикається з сильною конкуренцією з боку китайців: тоді як частка Німеччини на ринку експорту промислового устаткування з 2013 по 2023 рік знизилася до 15,2%, частка Китаю зросла більш ніж наполовину - з 14,3% до 22,1%.
За найскромнішими підрахунками, у 2019 році субсидії для підприємств промисловості в КНР становив близько 221 мільярда євро.
У доповіді Міжнародного валютного фонду, опублікованій 2022 року, зазначалося, що більша частина таких субсидій припала на хімічну, машинобудівну, автомобільну та металургійну галузі.