У Німеччині збільшать армію: добровольцям платитимуть 2600 євро на місяць

Влада Німеччини погодила новий план військової служби в межах підготовки до можливого збройного конфлікту з Росією. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel.

План розроблений за участю правлячих партій — ХДС/ХСС і СДПН, які домовилися про кроки для збільшення чисельності збройних сил країни.

Добровільна основа, але з елементами обов’язковості

Нова модель передбачає, що військова служба залишатиметься добровільною, однак уряд отримає інструменти для обліку придатних до служби юнаків.

"Ми повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, і наша обороноздатність має бути беззаперечною", — зазначив представник німецького уряду, коментуючи ухвалений план.

Основні положення програми:

усі 18-річні юнаки заповнюватимуть анкету щодо придатності та готовності служити;

жінки зможуть робити це добровільно;

чоловіки, народжені після 1 січня 2008 року, проходитимуть обов’язкове медичне обстеження;

військова служба залишиться добровільною, але парламент може запровадити призов у разі браку добровольців;

уряд пропонує щомісячну зарплату €2600;

після року служби добровольці отримають субсидію на водійські права.

Берлін планує збільшити армію до 270 тисяч військових

Згідно з планом, уряд Німеччини прагне збільшити чисельність армії з нинішніх 182 000 до 270 000 військових.

Цей крок є частиною ширшої програми модернізації збройних сил, яка включає підвищення оборонних витрат і розвиток мобілізаційних ресурсів країни.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина планує виділяти близько €1 млрд на місяць для військової допомоги Україні.

Також Берлін очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформи.

