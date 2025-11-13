Новини Німеччина готується до нападу Росії
У Німеччині збільшать армію: добровольцям платитимуть 2600 євро на місяць

Німеччина збільшує чисельність армії

Влада Німеччини погодила новий план військової служби в межах підготовки до можливого збройного конфлікту з Росією. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel.

План розроблений за участю правлячих партій — ХДС/ХСС і СДПН, які домовилися про кроки для збільшення чисельності збройних сил країни.

Добровільна основа, але з елементами обов’язковості

Нова модель передбачає, що військова служба залишатиметься добровільною, однак уряд отримає інструменти для обліку придатних до служби юнаків.

"Ми повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, і наша обороноздатність має бути беззаперечною", — зазначив представник німецького уряду, коментуючи ухвалений план.

Основні положення програми:

  • усі 18-річні юнаки заповнюватимуть анкету щодо придатності та готовності служити;

  • жінки зможуть робити це добровільно;

  • чоловіки, народжені після 1 січня 2008 року, проходитимуть обов’язкове медичне обстеження;

  • військова служба залишиться добровільною, але парламент може запровадити призов у разі браку добровольців;

  • уряд пропонує щомісячну зарплату €2600;

  • після року служби добровольці отримають субсидію на водійські права.

Берлін планує збільшити армію до 270 тисяч військових

Згідно з планом, уряд Німеччини прагне збільшити чисельність армії з нинішніх 182 000 до 270 000 військових.

Цей крок є частиною ширшої програми модернізації збройних сил, яка включає підвищення оборонних витрат і розвиток мобілізаційних ресурсів країни.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина планує виділяти близько €1 млрд на місяць для військової допомоги Україні. 

Також Берлін очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформи.

13.11.2025 19:44 Відповісти
13.11.2025 20:15 Відповісти
13.11.2025 20:31 Відповісти
Для Німеччини небагато наче?
13.11.2025 19:41 Відповісти
Якщо це чистими на руки, то для 18-річного німця я думаю це непогано, тим більше у мирний час.
13.11.2025 19:44 Відповісти
Вберальниця отримає 1700 евро на місяць чистими.
13.11.2025 20:08 Відповісти
Зараз туди турків з арабами набіжить. Може ще поляки, якшо буде посада группенунітазенпідарасенфюрера.
13.11.2025 20:15 Відповісти
Бундесвер у цьому році прийняв рішення - в Німецьку армію можуть брати, крім німців звісно, тіки українців і поляків. Всіх іншіх - нах.
13.11.2025 20:41 Відповісти
Середня заробітна плата в Німеччині становить близько 4 358 євро на місяць (або 52 300 євро на рік) станом на початок 2025 рокую
13.11.2025 20:15 Відповісти
Так чому у війську лише 2600? Мені от саме цей момент незрозумілий. Нехай в добу наполеонівських воєн, але ж зараз солдат має знатися на керуванні дроном та запускати балістичні ракети. Коротше, потрібна освіта, підготовка. А зп 0.5 від середньої.
13.11.2025 20:31 Відповісти
Ну так солдат на повному забЕзпечені.Колись дивився забезпечення в німецьеій армії.То там і кілька пар нових кросівок видають і нові спортивні костюми.За білизну і говорити нічого.І солдати харчуються,ну дуже добре і медичне забезпечення є.
13.11.2025 21:37 Відповісти
Можливо тому що вони пісюнами груши околочують і ні на що пенензи не витрачають?
А у цивільному житті вони б отримали 4400 брудними і у кінці місяця в них було би нуль цілих пісюн десятих.
13.11.2025 22:47 Відповісти
очевидно,еще какие то льготы.
13.11.2025 21:01 Відповісти
Закончил школу, и получаешь 2600, на всем готовом в стране , где средня 4400? Нормально, мне кажется.
13.11.2025 21:41 Відповісти
4490 это грязными 100%
13.11.2025 22:38 Відповісти
Та вы гоните). 10к гривен, как в ВСУ в 2021 году и Дойчланд в безопасности. Займитесь автобанами...
13.11.2025 19:43 Відповісти
????
1000евро-45 000 гривень.
13.11.2025 20:09 Відповісти
2600*40=104k грн. не 10k.
13.11.2025 20:11 Відповісти
Я тоже умею считать). 10к гривен зарплата солдата/сержанта контрактника ВСУ осенью 2021 года(+- по выслуге), по Зеленскому вполне достаточно. За немцев переживаю).
13.11.2025 20:23 Відповісти
Я про всяк випадок використовував калькулятор .
Щодо зп ЗСУ... за кого "сонечки" проголосували? Отримали те, за шо голосували...
13.11.2025 22:24 Відповісти
Партії правлячої коаліції у ФРН - консервативні Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - погодили процес призову в рамках нової моделі військової служби, повідомляє агентство dpa у четвер, 13 листопада.
Якщо добровільного набору до лав Бундесверу буде недостатньо для виконання встановлених цілей, план передбачає, що парламент зможе запровадити обов'язкову військову службу для молодих чоловіків, яких будуть обирати випадковим чином.
13.11.2025 19:47 Відповісти
Ну так і їм будуть платити.Там не буде призову яку в нас і їсти баланду не будуть.І в беушній формі ходити не будуть.І це дорожче обійдеться для Німеччини,ніж зараз.Збільшення війська,збільшення витрат.
13.11.2025 21:32 Відповісти
Если женщины в состоянии служить добровольно, что мешает им служить принудительно?
Нет я понимаю конечно тех у кого 3-5-7 маленьких детей дома, забот полон рот.
А как насчёт тех у кого их нет, и иметь не хочет? Смысл беречь таких краль? Без них некому бабло будет тянуть из мужиков и государства или чо?
13.11.2025 20:09 Відповісти
Вже всі новини про це кажуть)Дивно,що не приховують причину і можливе майбутнє : війна в Україні та можлива агресія рашки.
13.11.2025 20:21 Відповісти
Різануло око "усі 18-річні юнаки заповнюватимуть анкету щодо придатності та готовності служити "
Все таки Лесь правий, до Європи нам ще срати і срати. У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан, незалежно від твого бажання чи готовності.
13.11.2025 20:22 Відповісти
Можете пояснить?
У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан,
13.11.2025 20:28 Відповісти
Для іншопланетян чи іноземців можу й пояснить.

В Україні 17-річні хлопці можуть отримати штрафи від 17 000 до 25 500 гривень за порушення правил військового обліку, зокрема, якщо вчасно не стануть на облік у ТЦК (Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки) до 31 липня поточного року, коли їм виповнюється 17.
13.11.2025 21:05 Відповісти
В НЛ цікава система - всім 18 річним і хлопцям і дівчатам приходить повістка. Але ідеш тільки по бажанню. Не хочеш - повістку в сміття і привіт. Хочеш - ідеш. І там ще й не всіх беруть.
13.11.2025 22:28 Відповісти
Ця система називається куколдізм.
13.11.2025 22:50 Відповісти
Я не спєц по куколдізму. Вам видніше...
13.11.2025 23:02 Відповісти
А у чому ви спєц? Є така галузь науки, технології, релігії чи мистецтва?
13.11.2025 23:08 Відповісти
В галузі "покиздіти на форумі" я досяг деяких висот... цього не відняти.. але ж нема меж в досконалості.. завжди можна краще..
14.11.2025 15:22 Відповісти
Часи вермахту пройшли і тому німчура зажрата ситим життям, ні на що не здібна.
13.11.2025 20:32 Відповісти
Німці - це совок. Замість того щоб формувати армію резервістів, вони збираються воювати рабами. США готова до ******** воєн і ефективно воює, а Німеччина застрягла у другий світовій війні.
13.11.2025 22:08 Відповісти
 
 