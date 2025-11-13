У Німеччині збільшать армію: добровольцям платитимуть 2600 євро на місяць
Влада Німеччини погодила новий план військової служби в межах підготовки до можливого збройного конфлікту з Росією. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel.
План розроблений за участю правлячих партій — ХДС/ХСС і СДПН, які домовилися про кроки для збільшення чисельності збройних сил країни.
Добровільна основа, але з елементами обов’язковості
Нова модель передбачає, що військова служба залишатиметься добровільною, однак уряд отримає інструменти для обліку придатних до служби юнаків.
"Ми повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, і наша обороноздатність має бути беззаперечною", — зазначив представник німецького уряду, коментуючи ухвалений план.
Основні положення програми:
усі 18-річні юнаки заповнюватимуть анкету щодо придатності та готовності служити;
жінки зможуть робити це добровільно;
чоловіки, народжені після 1 січня 2008 року, проходитимуть обов’язкове медичне обстеження;
військова служба залишиться добровільною, але парламент може запровадити призов у разі браку добровольців;
уряд пропонує щомісячну зарплату €2600;
після року служби добровольці отримають субсидію на водійські права.
Берлін планує збільшити армію до 270 тисяч військових
Згідно з планом, уряд Німеччини прагне збільшити чисельність армії з нинішніх 182 000 до 270 000 військових.
Цей крок є частиною ширшої програми модернізації збройних сил, яка включає підвищення оборонних витрат і розвиток мобілізаційних ресурсів країни.
Якщо добровільного набору до лав Бундесверу буде недостатньо для виконання встановлених цілей, план передбачає, що парламент зможе запровадити обов'язкову військову службу для молодих чоловіків, яких будуть обирати випадковим чином.
Все таки Лесь правий, до Європи нам ще срати і срати. У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан, незалежно від твого бажання чи готовності.
В Україні 17-річні хлопці можуть отримати штрафи від 17 000 до 25 500 гривень за порушення правил військового обліку, зокрема, якщо вчасно не стануть на облік у ТЦК (Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки) до 31 липня поточного року, коли їм виповнюється 17.