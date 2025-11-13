РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12359 посетителей онлайн
Новости Германия готовится к нападению России
801 17

В Германии увеличат армию: добровольцам будут платить 2600 евро в месяц

Германия увеличивает численность армии

Власти Германии согласовали новый план военной службы в рамках подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

План разработан при участии правящих партий — ХДС/ХСС и СДПГ, которые договорились о шагах по увеличению численности вооруженных сил страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовит план для ускорения перемещения тяжелой техники в случае войны, - Financial Times

Добровольная основа, но с элементами обязательности

Новая модель предусматривает, что военная служба останется добровольной, однако правительство получит инструменты для учета пригодных к службе юношей.

"Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, и наша обороноспособность должна быть бесспорной", - отметил представитель немецкого правительства, комментируя принятый план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может напасть на страну ЕС до завершения войны в Украине, - Зеленский

Основные положения программы:

  • все 18-летние юноши будут заполнять анкету о пригодности и готовности служить;

  • женщины смогут делать это добровольно;

  • мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут проходить обязательное медицинское обследование;

  • военная служба останется добровольной, но парламент может ввести призыв в случае нехватки добровольцев;

  • правительство предлагает ежемесячную зарплату €2600;

  • после года службы добровольцы получат субсидию на водительские права.

Читайте также: Немецкое правительство договорилось об уменьшении выплат беженцам из Украины

Берлин планирует увеличить армию до 270 тысяч военных

Согласно плану, правительство Германии стремится увеличить численность армии с нынешних 182 000 до 270 000 военных.

Этот шаг является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил, которая включает повышение оборонных расходов и развитие мобилизационных ресурсов страны.

Ранее мы сообщали, что Германия планирует выделять около €1 млрд в месяц для военной помощи Украине.

Также Берлин ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы.

Читайте также: Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

Автор: 

война (1487) Германия (7379) россия (98028) военнослужащие (6402)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Якщо це чистими на руки, то для 18-річного німця я думаю це непогано, тим більше у мирний час.
показать весь комментарий
13.11.2025 19:44 Ответить
+1
Вберальниця отримає 1700 евро на місяць чистими.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:08 Ответить
+1
Зараз туди турків з арабами набіжить. Може ще поляки, якшо буде посада группенунітазенпідарасенфюрера.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для Німеччини небагато наче?
показать весь комментарий
13.11.2025 19:41 Ответить
Якщо це чистими на руки, то для 18-річного німця я думаю це непогано, тим більше у мирний час.
показать весь комментарий
13.11.2025 19:44 Ответить
Вберальниця отримає 1700 евро на місяць чистими.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:08 Ответить
Зараз туди турків з арабами набіжить. Може ще поляки, якшо буде посада группенунітазенпідарасенфюрера.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:15 Ответить
Бундесвер у цьому році прийняв рішення - в Німецьку армію можуть брати, крім німців звісно, тіки українців і поляків. Всіх іншіх - нах.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:41 Ответить
Середня заробітна плата в Німеччині становить близько 4 358 євро на місяць (або 52 300 євро на рік) станом на початок 2025 рокую
показать весь комментарий
13.11.2025 20:15 Ответить
Так чому у війську лише 2600? Мені от саме цей момент незрозумілий. Нехай в добу наполеонівських воєн, але ж зараз солдат має знатися на керуванні дроном та запускати балістичні ракети. Коротше, потрібна освіта, підготовка. А зп 0.5 від середньої.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:31 Ответить
Та вы гоните). 10к гривен, как в ВСУ в 2021 году и Дойчланд в безопасности. Займитесь автобанами...
показать весь комментарий
13.11.2025 19:43 Ответить
????
1000евро-45 000 гривень.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:09 Ответить
2600*40=104k грн. не 10k.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:11 Ответить
Я тоже умею считать). 10к гривен зарплата солдата/сержанта контрактника ВСУ осенью 2021 года(+- по выслуге), по Зеленскому вполне достаточно. За немцев переживаю).
показать весь комментарий
13.11.2025 20:23 Ответить
Партії правлячої коаліції у ФРН - консервативні Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - погодили процес призову в рамках нової моделі військової служби, повідомляє агентство dpa у четвер, 13 листопада.
Якщо добровільного набору до лав Бундесверу буде недостатньо для виконання встановлених цілей, план передбачає, що парламент зможе запровадити обов'язкову військову службу для молодих чоловіків, яких будуть обирати випадковим чином.
показать весь комментарий
13.11.2025 19:47 Ответить
Если женщины в состоянии служить добровольно, что мешает им служить принудительно?
Нет я понимаю конечно тех у кого 3-5-7 маленьких детей дома, забот полон рот.
А как насчёт тех у кого их нет, и иметь не хочет? Смысл беречь таких краль? Без них некому бабло будет тянуть из мужиков и государства или чо?
показать весь комментарий
13.11.2025 20:09 Ответить
Вже всі новини про це кажуть)Дивно,що не приховують причину і можливе майбутнє : війна в Україні та можлива агресія рашки.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:21 Ответить
Різануло око "усі 18-річні юнаки заповнюватимуть анкету щодо придатності та готовності служити "
Все таки Лесь правий, до Європи нам ще срати і срати. У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан, незалежно від твого бажання чи готовності.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:22 Ответить
Можете пояснить?
У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан,
показать весь комментарий
13.11.2025 20:28 Ответить
Часи вермахту пройшли і тому німчура зажрата ситим життям, ні на що не здібна.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:32 Ответить
 
 