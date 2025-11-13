В Германии увеличат армию: добровольцам будут платить 2600 евро в месяц
Власти Германии согласовали новый план военной службы в рамках подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
План разработан при участии правящих партий — ХДС/ХСС и СДПГ, которые договорились о шагах по увеличению численности вооруженных сил страны.
Добровольная основа, но с элементами обязательности
Новая модель предусматривает, что военная служба останется добровольной, однако правительство получит инструменты для учета пригодных к службе юношей.
"Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, и наша обороноспособность должна быть бесспорной", - отметил представитель немецкого правительства, комментируя принятый план.
Основные положения программы:
-
все 18-летние юноши будут заполнять анкету о пригодности и готовности служить;
-
женщины смогут делать это добровольно;
-
мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут проходить обязательное медицинское обследование;
-
военная служба останется добровольной, но парламент может ввести призыв в случае нехватки добровольцев;
-
правительство предлагает ежемесячную зарплату €2600;
-
после года службы добровольцы получат субсидию на водительские права.
Берлин планирует увеличить армию до 270 тысяч военных
Согласно плану, правительство Германии стремится увеличить численность армии с нынешних 182 000 до 270 000 военных.
Этот шаг является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил, которая включает повышение оборонных расходов и развитие мобилизационных ресурсов страны.
Ранее мы сообщали, что Германия планирует выделять около €1 млрд в месяц для военной помощи Украине.
Также Берлин ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1000евро-45 000 гривень.
Якщо добровільного набору до лав Бундесверу буде недостатньо для виконання встановлених цілей, план передбачає, що парламент зможе запровадити обов'язкову військову службу для молодих чоловіків, яких будуть обирати випадковим чином.
Нет я понимаю конечно тех у кого 3-5-7 маленьких детей дома, забот полон рот.
А как насчёт тех у кого их нет, и иметь не хочет? Смысл беречь таких краль? Без них некому бабло будет тянуть из мужиков и государства или чо?
Все таки Лесь правий, до Європи нам ще срати і срати. У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан, незалежно від твого бажання чи готовності.
У нас ти з 17 по замовчуванню винен державі 17 тис грн і власну шкіру на барабан,