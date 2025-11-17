У світовій ядерній гонці озброєнь США одночасно мають стримувати двох рівних суперників - Китай та Росію, - WSJ
Світ перебуває у новій гонці ядерних озброєнь, у межах якої Сполученим Штатам доведеться одночасно стримувати двох рівних суперників - Китай та Росію.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначається, Пекін стрімко нарощує свій ядерний потенціал і може досягнути паритету зі США вже до середини 2030-х. Росія водночас розробляє нове покоління ядерних систем, орієнтованих на ураження американських міст. Китай не бере участі у системі контролю над озброєннями, тоді як США та РФ усе ще пов’язані обмеженнями Договору СНО-III, що спливає у лютому.
За оцінками американських експертів, США мають 5117 ядерних боєголовок (3700 зняті з озброєння), Росія - 5459, Китай - близько 600. До ядерного клубу активно долучається і Північна Корея з приблизно 50 боєголовками та програмами створення ракет і субмарин для ударів по США.
Ядерна програма США
Американська програма модернізації спиралася на припущення, що загроза з боку РФ, Китаю та КНДР не зростатиме, але ці очікування виявилися хибними. "Ми вступаємо в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну", - зазначив колишній співробітник Пентагону Метью Креніг.
На тлі війни проти України Кремль регулярно вдається до ядерного шантажу. Водночас експерти наголошують, що частина російських "чудо-озброєнь", зокрема "Буревісник" та "Посейдон", фактично не готові до використання й виконують роль інструмента залякування. "У китайців набагато розумніший підхід: вони просто будують боєголовки і міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне", - пояснив Фабіан Гоффман з Університету Осло.
Що передувало рішенням США про ядерні випробування:
Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати тестування американської ядерної зброї, зазначивши, що це пов’язано з діями інших держав.
У Кремлі відреагували на заяву погрозами: речник Дмитро Пєсков наголосив на необхідності "коректного донесення" інформації про російські випробування ракет "Буревісник" і "Посейдон" американському президентові.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслив, що проведення випробувань ядерного арсеналу є ключовим елементом національної безпеки країни.
Це до біса логічно.
баригамиторговцями. А у баригторговців зовсім відсутній інстинкт самозбереження (інакше вони б не перлися із своїми товарами через ліси - пустелі - моря - океани до нових незвіданих світів. Тому вони (торговці) продають все і всім. Зброю дикунам, які з цією зброєю знищували поселення колоністів. Потім прийшов час продажу технологій та обладнання. В новітній історії все це продається терористам і людожерським режимам. Режимам, які проголошують своєю метою знищення світу, в якому так комфортно почувають себе торговці...
Сьогодні супротивником для США є весь інший світ (включно з Європою). Бо всі Трмпу не доплачують і взагалі хочуть жити за рахунок США. І тому треба більше "головок".
А хтось може подати приклад їхніх очікувань, що не виявилися хибними?
Дуже смішно