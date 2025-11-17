У світовій ядерній гонці озброєнь США одночасно мають стримувати двох рівних суперників - Китай та Росію, - WSJ

США та Росія зустрінуться 18 лютого

Світ перебуває у новій гонці ядерних озброєнь, у межах якої Сполученим Штатам доведеться одночасно стримувати двох рівних суперників - Китай та Росію.

Як зазначається, Пекін стрімко нарощує свій ядерний потенціал і може досягнути паритету зі США вже до середини 2030-х. Росія водночас розробляє нове покоління ядерних систем, орієнтованих на ураження американських міст. Китай не бере участі у системі контролю над озброєннями, тоді як США та РФ усе ще пов’язані обмеженнями Договору СНО-III, що спливає у лютому.

За оцінками американських експертів, США мають 5117 ядерних боєголовок (3700 зняті з озброєння), Росія - 5459, Китай - близько 600. До ядерного клубу активно долучається і Північна Корея з приблизно 50 боєголовками та програмами створення ракет і субмарин для ударів по США.

Ядерна програма США

Американська програма модернізації спиралася на припущення, що загроза з боку РФ, Китаю та КНДР не зростатиме, але ці очікування виявилися хибними. "Ми вступаємо в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну", - зазначив колишній співробітник Пентагону Метью Креніг.

На тлі війни проти України Кремль регулярно вдається до ядерного шантажу. Водночас експерти наголошують, що частина російських "чудо-озброєнь", зокрема "Буревісник" та "Посейдон", фактично не готові до використання й виконують роль інструмента залякування. "У китайців набагато розумніший підхід: вони просто будують боєголовки і міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне", - пояснив Фабіан Гоффман з Університету Осло.

Що передувало рішенням США про ядерні випробування:

То треба, для паритету, повернути ЯЗ Україні.
Це до біса логічно.
17.11.2025 12:48 Відповісти
ніхто її не поверне, окрім України та української нації
17.11.2025 13:16 Відповісти
Не дадуть нам це зробити
17.11.2025 14:18 Відповісти
нічого вони не зроблять
17.11.2025 14:23 Відповісти
Та ні , просто перестати продавати свої технлогогії та економічно задушити лаптеногих та косооких але кому це треба....
17.11.2025 12:50 Відповісти
******* цивілізація створений баригами торговцями. А у бариг торговців зовсім відсутній інстинкт самозбереження (інакше вони б не перлися із своїми товарами через ліси - пустелі - моря - океани до нових незвіданих світів. Тому вони (торговці) продають все і всім. Зброю дикунам, які з цією зброєю знищували поселення колоністів. Потім прийшов час продажу технологій та обладнання. В новітній історії все це продається терористам і людожерським режимам. Режимам, які проголошують своєю метою знищення світу, в якому так комфортно почувають себе торговці...
17.11.2025 13:09 Відповісти
порівняли паперового кацапського тигра з Китаєм ! без європейських і американських запчастин жодна кацапська ракета чи літак не злетять .
17.11.2025 12:52 Відповісти
Один вопрос - у тебя есть 4000 боеголовок которые с 95% вероятностю долетят до цели и их поразят. 4000 боеголовок - этого хватит чтобы отправить по 1 штуке в каждый второй российский райцентр. Нахрена вам больше? Ну сможете вы уничтожить жизнь на Земле не 1 раз а полтора или два - что поменяется то?
17.11.2025 12:54 Відповісти
Теж не можу зрозуміти цю гонитву за кількістю ЯЗ.
17.11.2025 13:07 Відповісти
Якщо у минулому столітті достатньою вважалась кількість ядерної зброї, яка гарантувала знищення потенційного супротивника (для США з НАТОю це був Варшавський блок) - 4000 "головок".
Сьогодні супротивником для США є весь інший світ (включно з Європою). Бо всі Трмпу не доплачують і взагалі хочуть жити за рахунок США. І тому треба більше "головок".
17.11.2025 13:23 Відповісти
Ще більше Mutual Assured Destruction, що корисно для безпеки.
17.11.2025 13:20 Відповісти
Щоб уразити кожне 2ге місто Китаю, Ірану і ПК. Треба багато
17.11.2025 14:20 Відповісти
Вони не рівні.А ядерна зброя ще в 50-х мала мегатони.Засоби доствки також вже давно мають велику швидкість і дальність.
17.11.2025 13:16 Відповісти
Хахахахах, лошня. А якби не змусили Україну віддати ЯЗ, зараз би мали ще одного ядерного союзника.
17.11.2025 13:18 Відповісти
"[…] ці очікування виявилися хибними".

А хтось може подати приклад їхніх очікувань, що не виявилися хибними?
17.11.2025 13:46 Відповісти
може їм ще поспівчувати?
17.11.2025 14:12 Відповісти
РФ усе ще пов'язані обмеженням

Дуже смішно
17.11.2025 14:22 Відповісти
 
 