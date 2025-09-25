УКР
Росія прагне до 2030 року бути готовою до масштабного протистояння з НАТО, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що до 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Кремль вже переходить на "воєнні рейки". 

Про це він сказав на Європейському форумі оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі маємо усвідомлювати, наскільки тісно пов’язані безпека України та безпека решти Європи. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. Він прагне поділити Захід, підірвати наші союзи", - наголосив Брекельманс.

Він зауважив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні, і обсяги виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки". РФ поповнює свої стратегічні резерви.

"До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію... Це реальність, до якої ми повинні бути готовими. І наш єдиний варіант — мир через силу. Мир через силу означає, що ми маємо надати Україні надійні гарантії безпеки. І ми повинні зробити все можливе, щоб у випадку досягнення припинення вогню або мирної угоди — це не було простою паузою перед новою хвилею агресії", - наголосив Брекельманс.

За його словами, НАТО повинно чітко дати диктатору Путіну зрозуміти: будь-яка ворожа дія проти країни Альянсу буде зустрінута переважною силою.

"Це — єдиний спосіб зберегти свободу і безпеку в Європі", - додав міністр оборони Нідерландів, наголосивши на необхідності збільшення підтримки України.

Так допоможіть Україні так, щоб добити цю кацапсячу гідру.
показати весь коментар
25.09.2025 18:14 Відповісти
Ніззя. Бо загнаний в кут щур може і ядеркою влупити. А до 2030-го може і пітун копита відкине. Ось така якась стратегія заходу. Тому терпим.
показати весь коментар
25.09.2025 18:20 Відповісти
Поки те падло здохне то багато ще людям горя наробить. Воно ж виродок прекрасно розуміє, що 80-90 відсотків вже прожило то перед смертю буде гадити і гадити.
показати весь коментар
25.09.2025 18:59 Відповісти
"Він зауважив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні, і обсяги виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки". РФ поповнює свої стратегічні резерви."

Якраз до того часу ЄС введе ще ~25 пакетів руйнівних санкцій і російська військова машина захлинеться. Інфа сотка.
показати весь коментар
25.09.2025 18:25 Відповісти
ну всі знають шо русня без китаю, не буде готова воювати з НАТО...чому і досі ср* ка липне на Заході, казати шо гегемонія китаю та русні розвивається, іреальний стан Європи яка прохеріла майже всю демократію ?!!!...
показати весь коментар
25.09.2025 18:35 Відповісти
В Китай воювати з НАТО не буде. Йому війна в Європі ***** не потрібні, особливо на фоні уповільнення росту нкономіки
показати весь коментар
25.09.2025 18:45 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині ...
показати весь коментар
25.09.2025 18:36 Відповісти
 
 