Россия стремится к 2030 году быть готовой к масштабному противостоянию с НАТО, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что к 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Кремль уже переходит на "военные рельсы".

Об этом он сказал на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, подорвать наши союзы", - подчеркнул Брекельманс.

Он отметил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине, и объемы производства "будут только расти в ближайшие годы". РФ пополняет свои стратегические резервы.

"К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант - мир через силу. Мир через силу означает, что мы должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности. И мы должны сделать все возможное, чтобы в случае достижения прекращения огня или мирного соглашения - это не было простой паузой перед новой волной агрессии", - подчеркнул Брекельманс.

По его словам, НАТО должно четко дать диктатору Путину понять: любое враждебное действие против страны Альянса будет встречено подавляющей силой.

"Это - единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе", - добавил министр обороны Нидерландов, подчеркнув необходимость увеличения поддержки Украины.

