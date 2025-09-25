Россия стремится к 2030 году быть готовой к масштабному противостоянию с НАТО, - Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что к 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Кремль уже переходит на "военные рельсы".
Об этом он сказал на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, подорвать наши союзы", - подчеркнул Брекельманс.
Он отметил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине, и объемы производства "будут только расти в ближайшие годы". РФ пополняет свои стратегические резервы.
"К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант - мир через силу. Мир через силу означает, что мы должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности. И мы должны сделать все возможное, чтобы в случае достижения прекращения огня или мирного соглашения - это не было простой паузой перед новой волной агрессии", - подчеркнул Брекельманс.
По его словам, НАТО должно четко дать диктатору Путину понять: любое враждебное действие против страны Альянса будет встречено подавляющей силой.
"Это - единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе", - добавил министр обороны Нидерландов, подчеркнув необходимость увеличения поддержки Украины.
Якраз до того часу ЄС введе ще ~25 пакетів руйнівних санкцій і російська військова машина захлинеться. Інфа сотка.
100 рас писали що ВСІ ** трампа діда російські ракети виключно на чіпах США англії та ін.
Закрити постачання можливо як Рейган закрив всі лазєйки і ВЕСЬ Мінрадіопром став як х й у Зе
тому Горбатому нефіг було робити розсипалась як ікономіка так і ВПК яка й тоді була на Західному обладнанні
чому Захід продовжує постачати росії чіпи та оптику для ВПК брешучи при цьому що НАТі складно воювати проти ними самими вироблених ракет не знаю
мабуть як і хйло путен розчищають життєвий простір для муслімів
іншого пояснення немає
ну правдаж ті хто продає чіпи для ракет мають людство за їдіотів