652 17

Россия стремится к 2030 году быть готовой к масштабному противостоянию с НАТО, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что к 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Кремль уже переходит на "военные рельсы".

Об этом он сказал на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, подорвать наши союзы", - подчеркнул Брекельманс.

Он отметил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине, и объемы производства "будут только расти в ближайшие годы". РФ пополняет свои стратегические резервы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия моделирует сценарий на случай конфликта с РФ: готовится до 1000 раненых военных в день

"К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант - мир через силу. Мир через силу означает, что мы должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности. И мы должны сделать все возможное, чтобы в случае достижения прекращения огня или мирного соглашения - это не было простой паузой перед новой волной агрессии", - подчеркнул Брекельманс.

По его словам, НАТО должно четко дать диктатору Путину понять: любое враждебное действие против страны Альянса будет встречено подавляющей силой.

"Это - единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе", - добавил министр обороны Нидерландов, подчеркнув необходимость увеличения поддержки Украины.

Топ комментарии
+3
Так допоможіть Україні так, щоб добити цю кацапсячу гідру.
25.09.2025 18:14 Ответить
+1
"Він зауважив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні, і обсяги виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки". РФ поповнює свої стратегічні резерви."

Якраз до того часу ЄС введе ще ~25 пакетів руйнівних санкцій і російська військова машина захлинеться. Інфа сотка.
25.09.2025 18:25 Ответить
+1
ну всі знають шо русня без китаю, не буде готова воювати з НАТО...чому і досі ср* ка липне на Заході, казати шо гегемонія китаю та русні розвивається, іреальний стан Європи яка прохеріла майже всю демократію ?!!!...
25.09.2025 18:35 Ответить
Ніззя. Бо загнаний в кут щур може і ядеркою влупити. А до 2030-го може і пітун копита відкине. Ось така якась стратегія заходу. Тому терпим.
25.09.2025 18:20 Ответить
Поки те падло здохне то багато ще людям горя наробить. Воно ж виродок прекрасно розуміє, що 80-90 відсотків вже прожило то перед смертю буде гадити і гадити.
25.09.2025 18:59 Ответить
Європа якось переживе те горе. 3 роки "терпіла" і ще 5 "потерпить".
25.09.2025 19:31 Ответить
А Україна?
25.09.2025 19:44 Ответить
А це когось турбує, окрім українців?
25.09.2025 19:47 Ответить
В Китай воювати з НАТО не буде. Йому війна в Європі ***** не потрібні, особливо на фоні уповільнення росту нкономіки
25.09.2025 18:45 Ответить
китай говорив шо він нейтральний до війни в Україні ,і де воно ? червонодупі дають зброю ,підтримують війну ,вбивають нас українців руками русні , так шо не треба памперс китаю підкладати , вони вбивці такі як і московія , допомагають москві геополітично ,Захід москві ,а до Уралу китай ,тим більше шо майже всі колонізовані народи руснею , згодні бути з федерастів китайських !...
25.09.2025 19:42 Ответить
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині ...
25.09.2025 18:36 Ответить
Выглядит как новость из 22 года. Если все так серьезно почему Украине вы даете теперь бабло на кредитной основе а раша повышает у себя налоги второй раз за год. И в донбассе он ради прикола уже 4ый год топчется и они еще не начинали ?
25.09.2025 19:26 Ответить
А это министр обороны сказал ну тогда да все верно жупель должен быть чтоб бабла побольше выделяли министерству
25.09.2025 19:30 Ответить
Це якась фантасмагорія. Раша, яка зав'язла по самі вуха в Україні, несподівано, як Фенікс, вилезе з вогню та нападе на НАТО через пам'ять років? Якщо раша захоче напасти на НАТО, то кращого часу як зараз не знайдеш. НАТО максимально не готове до війни, а в Штатах при владі бездумний нарцис. Так що або зараз, або ніколи. Раша тоне в болоті проблем з економікою і не тільки, перемога над Україною практично неможлива, а ось блискавичний захват Прибалтики, або її частини - вариант який може лежати у путлера на столі.
25.09.2025 19:45 Ответить
ще одна така брехня в очі як від лєкторів КССС і я обригаюсь
100 рас писали що ВСІ ** трампа діда російські ракети виключно на чіпах США англії та ін.
Закрити постачання можливо як Рейган закрив всі лазєйки і ВЕСЬ Мінрадіопром став як х й у Зе
тому Горбатому нефіг було робити розсипалась як ікономіка так і ВПК яка й тоді була на Західному обладнанні
чому Захід продовжує постачати росії чіпи та оптику для ВПК брешучи при цьому що НАТі складно воювати проти ними самими вироблених ракет не знаю
мабуть як і хйло путен розчищають життєвий простір для муслімів
іншого пояснення немає
25.09.2025 19:49 Ответить
це як би СССР і сталін продовжували постачати нафту Німеччині і в 41 45 році уклавши договір що вона виключно для цивільних цілей..
ну правдаж ті хто продає чіпи для ракет мають людство за їдіотів
25.09.2025 19:51 Ответить
Коли ********* чогось прагне то шукає де ж вкрасти. Протягом "холодної війни", тобто за відсутності бойових дій з окупації сусідів, красти ресурси і технології було легше. Тому "хотєлки" кацапні сьогодні це лише "хотєлкі". У кацапів нема ідеолгії. Її замінила пропаганда "імпєрского вялічія" і навіть дубових комуністів та лівих не надихають завойовницькі імперіалістичні амбіції *********у.
25.09.2025 19:52 Ответить
 
 