Германия моделирует сценарий на случай конфликта с РФ: готовится к 1000 раненых военных в день
Вооруженные силы Германии считают, что им придется лечить до 1000 раненых военнослужащих в день в случае потенциального крупномасштабного конфликта между Россией и НАТО.
Об этом в интервью Reuters заявил командующий Центральной медицинской службы, генерал-полковник Ральф Хоффманн, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что количество раненых солдат в случае потенциального конфликта будет зависеть от интенсивности боевых действий и от того, какие воинские части будут в них участвовать.
"Реалистично мы говорим примерно о тысяче раненых ежедневно", - сказал он.
Как отмечает агентство, европейские вооруженные силы, включая их медицинские службы, активизировали подготовку к потенциальному конфликту с РФ после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Германия также постоянно совершенствует подготовку военных медиков, учитывая опыт войны в Украине.
"Характер ведения войны в Украине в корне изменился", - отметил Хоффманн, указывая на переход от огнестрельных ранений к травмам от взрывов и ожогов, вызванных дронами и барражирующими боеприпасами.
Хоффманн добавил, что украинцы часто не могут быстро эвакуировать раненых, поскольку над ними повсюду летают беспилотники, подчеркнув необходимость длительной стабилизации состояния раненых солдат на линии фронта.
Он также утверждает, что нужны гибкие варианты транспортировки раненых, напомнив, что Украина использует санитарные поезда. Именно поэтому немецкие военные рассматривают возможность применения санитарных поездов и автобусов, а также расширение медицинской эвакуации воздушным транспортом.
По его оценкам, из общего количества 440 тысяч коек в немецких больницах потребуется около 15 тысяч. По его словам, медицинская служба Бундесвера численностью 15 тысяч человек будет расширена, чтобы соответствовать будущим вызовам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді згадав, що він - імперський тать:
- От привели! Убивця й божевільний!
Яка різниця втім, кого розп'ять?..
.
Чому в наш час правитель хитролиций,
Що обіцяв безмежжя добрих див,
Пілатів бзик: ,,Утім, яка різниця?''
Державним майже слоганом зробив?
Казав своїм, коли сусіда ниций
До наших меж відкрито гнав полки:
- Шляхи чи зброя? Ха, яка різниця?
Відстаньте з цим, несіте шашлики!
Пілат читав пергаменти повільно,
Тоді згадав, що він - імперський тать:
- От привели! Убивці й божевільний!
Яка різниця втім, кого розп'ять?..
Чому в наш час правитель хитролиций,
Що обіцяв безмежжя добрих див,
Пілатів бзик: ,,Утім, яка різниця?''
Державним майже слоганом зробив?
Казав своїм, коли сусіда ниций
До наших меж відкрито гнав полки:
- Шляхи чи зброя? Ха, яка різниця?
Відстаньте з цим, - несіть вже шашлики!
іншими словами, театральна вистава з повним партером продовжується і це лише перший акт її.