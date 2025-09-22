Німеччина моделює сценарій на випадок конфлікту з РФ: готується до 1000 поранених військових на день

Збройні сили Німеччини вважають, що їм доведеться лікувати до 1000 поранених військовослужбовців на день у разі потенційного великомасштабного конфлікту між Росією і НАТО.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив командувач Центральної медичної служби, генерал-полковник Ральф Гоффманн, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що кількість поранених солдатів у разі потенційного конфлікту залежатиме від інтенсивності бойових дій і від того, які військові частини братимуть у них участь.

"Реалістично ми говоримо приблизно про тисячу поранених щодня", - сказав він.

Як зазначає агентство, європейські збройні сили, включно з їхніми медичними службами, активізували підготовку до потенційного конфлікту з РФ після російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Німеччина також постійно вдосконалює підготовку військових медиків, враховуючи досвід війни в Україні.

"Характер ведення війни в Україні докорінно змінився", - зауважив Гоффманн, вказуючи на перехід від вогнепальних поранень до травм від вибухів і опіків, спричинених дронами та баражуючими боєприпасами.

Гоффманн додав, що українці часто не можуть швидко евакуювати поранених, оскільки над ними всюди літають безпілотники, підкресливши необхідність тривалої стабілізації стану поранених солдатів на лінії фронту.

Він також стверджує, що потрібні гнучкі варіанти транспортування поранених, нагадавши, що Україна використовує санітарні поїзди. Саме тому німецькі військові розглядають можливість застосування санітарних поїздів і автобусів, а також розширення медичної евакуації повітряним транспортом.

За його оцінками, з загальної кількості 440 тисяч ліжок у німецьких лікарнях потрібно буде близько 15 тисяч. За його словами, медична служба Бундесверу чисельністю 15 тисяч осіб буде розширена, щоб відповідати майбутнім викликам.

